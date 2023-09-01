Brezilyalı fenomen Larissa Borges, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Brezilya'nın en ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri olan 33 yaşındaki Larissa Borges, geçtiğimiz hafta iki kez geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

20 Ağustos tarihinde kalp krizi geçiren Larissa Borges, yapılan müdahale sonrası kalbi tekrar çalıştırıldı. Bir hafta komada kalan Larissa Borges'in kalbi tekrar durdu. Larissa, 33 yaşında hayatını kaybetti.

AİLESİ SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞIYORDU

Instagram fenomeni Larissa, 30.000'den fazla takipçi kitlesiyle çevrimiçi platformda, seyahat fotoğrafları ve sağlık-fitness içerikleri paylaşıyordu. Kalp krizi geçirerek komaya giren Larissa Borges'ın ailesi, sağlık durumu hakkında bigi vermek için fenomenin hesabını devralarak Instagram güncellemeleri paylaşıyordu.

VEFAT ETTİĞİNİ DUYURDULAR

Ancak geçtiğimiz gün ailesi, Larissa Borges'ın vefat ettiğini duyurdu. Acılı aile kızları için "Cesurca yaşamı için savaştığını" ekledi. Ailesi, açıklamada, "Sevgili kızımız, adımlarını Tanrı ile at ve kutsan" yazdı.

SON PAYLAŞIMI KOMAYA GİRMEDEN 3 GÜN ÖNCE

Hastaneye yatırılmadan sadece 3 gün önce, takipçilerinin "Lari" olarak lakap taktığı Larissa, Gramado'da siyah bir mont ve kare etek giyerek poz verdiği bir resim paylaşmıştı.