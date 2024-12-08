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Belediyeler, ülkesine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti vermeye başladı

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Silahlı muhalif gruplar, Suriye'de 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonlar sonucunda birçok kenti kontrol altına aldı. Başkent Şam'ın da düşmesiyle Beşar Esad ülkeden kaçtı. Muhalifler, yurt dışındaki Suriyelilere "Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz" çağrısı yaptı. Bu gelişmeler üzerine Beypazarı Belediyesi ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilere transfer hizmeti sunacaklarını duyurdu. Kilis Belediye Başkanı da Suriyeli mültecilerin geçişinde her türlü desteğin sağlanacağını açıkladı.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar 12 gün gibi kısa bir süre içerisinde birçok kenti kontrolü altına almayı başardı.

61 YILLIK BAAS REJİMİ SON BULDU

Son olarak dün akşam başkent Şam'ın da düşmesiyle ülkedeki 61 yıllık Baas rejimi de son buldu.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için dev hizmet: Belediyeler kolları sıvadı

ESAD ÜLKEDEN KAÇTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkeden kaçarken nereye gittiğine ilişkin bir bilgi verilmedi.

"ÖZGÜR SURİYE'YE GERİ DÖNEBİLİRSİNİZ"

Esad'ın ülkeden kaçışının ardından yurt dışındaki Suriyeliler e çağrı yapan muhalifler ise "Özgür Suriye'ye geri dönebilirsiniz" dedi. .

BEYPAZARI BELEDİYESİ'NDEN TRANSFER H İZMETİ

Gelişmelerin ardından Ankara'nın Beypazarı Belediyesi, ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti başlattı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Şehrimizde uzu n bir dönemdir misafir ettiğimiz Suriyeli dostlarımızı vatanlarına uğurlamak için Beypazarı Belediyesi olarak transfer hizmeti sağlayacağız. Belediye Binamızın giriş katındaki Danışma bölümünden form doldurarak başvuru yapabilirsiniz." ifad eleri kullanıldı.

Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti

KİLİS BELEDİYE BAŞKANI: HER TÜRLÜ HİZMETİ SUNMAYA HAZIRIZ

Öte yandan Kilis'teki kutlamaların ardından, Türkiye'nin Öncüpınar Sınır Kapısı'nda da hareketlilik arttı. Yetkililer, Esed rejiminin sona erdiği haberinin ardından Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye geçişinde her türlü desteğin sağlanacağını açıkladı.

Kilis Belediye Başkanı Avukat Hakan Bilecen, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Suriye'de Esed rejiminin sona erdiği haberini aldık, Suriyeli kardeşlerimizin sevinç gösterilerini de büyük bir heyecanla izledik! Bu coşkuya kayıtsız kalamadık ve Öncüpınar Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafında siz değerli misafirlerimizi daha iyi koşullarda uğurlamak için her türlü hizmeti sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Yolunuz açık, geleceğiniz huzurlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti

Belediyeler, ülkesine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti vermeye başladı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDoğrucu:

Yalannn sırf seçime oy toplamak için.sen olsan muz cumhuriyetinden dönermisin :)) bulmuşlar muz cumhuriyetini ohhh

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Uzun adam bir dönem daha başta kalmayı garantiledi sanırım.:-)

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıMehmet Kislali:

Bütün Avrupa NATO başarmadı Reis e 12 yetti. Allah razı olsun. Karabağ ve Suriye sayende özgürlüğü kavuştu

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