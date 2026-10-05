Bakan Göktaş, Riyad’da Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu’nda konuştu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi, çocuğu ve yaşlıyı merkeze alan bir kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının, uluslararası standartlara daha güçlü biçimde yansıması gerektiğini belirterek, Türkiye olarak bu alandaki tecrübelerini paylaşmaya ve dost ülkelerle iş birliğini derinleştirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suudi Arabistan Krallığı'nın başkenti Riyad'da düzenlenen Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu'nun, 'Küresel Ölçekte Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Geliştirilmesi' başlıklı Bakanlar Oturumu'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, foruma ev sahipliği yapan Suudi Arabistan Krallığı'na teşekkür eden Göktaş, Suudi Arabistan Krallığı'nın Vizyon 2030 ile sosyal sorumluluğu kalkınmanın merkezine taşıdığını söyledi. Göktaş, Türkiye'nin bugün insani yardımda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını, bu tablonun köklü yardımlaşma ve dayanışma geleneklerinin bugüne yansıması olduğunu kaydetti.

Vakıf medeniyetinden gelen bu anlayışın, iyiliği yalnızca bir görev değil, toplumu ayakta tutan ortak bir değer olarak gördüklerini aktaran Göktaş, "Bugün bu mirası, modern sosyal politikalarla ve güçlü kurumsal ortaklıklarla geleceğe taşıyan çalışmalar yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri çalışmalarımızın temel dayanaklarından biridir" ifadelerini kullandı.

Politikalarının temelini, toplum refahını yükseltmeyi amaçlayan sosyal devlet anlayışının oluşturduğunu vurgulayan Göktaş, Bakanlığının, sosyal devlet anlayışının sahadaki en güçlü temsilcisi olduğunu dile getirdi.

'AİLE DOSTU EKOSİSTEM ANLAYIŞINI YAYGINLAŞTIRMAK ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZ ARASINDA YER ALIYOR'

Göktaş, 86 milyon vatandaşa dokunan, kimseyi geride bırakmayan hizmetler yürüttüklerinin altını çizerek, "Bu kapsamda en büyük gücümüz kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum olarak kurduğumuz güçlü iş birlikleridir. Aile, çocuk, kadın, engelli-yaşlı, sosyal yardımlar ve şehit-gazi hizmetleri alanlarında paydaşlarımızla projeler gerçekleştirdik. Aile dostu ekosistem anlayışını yaygınlaştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bugün 1.200'ü aşkın şirketimiz, evlenen ve çocuk sahibi olan çalışanlarına destek olmayı taahhüt etti" diye konuştu.

Kadınların her alanda güçlenmesi için iş dünyasına yönelik taahhütleri içeren 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi İlkeleri'ni kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Göktaş, otomotiv sektörünün öncü firmalarıyla engelli bireylerin iş hayatına katılımını sağlayan destekli istihdam projeleri yürüttüklerini belirtti.

Bakan Göktaş, mobil operatörlerle huzurevlerini dijital dünyaya bağladıklarını, yaşlıların sevdikleriyle ve toplumla bağını güçlendirdiklerine değinerek, ileriki dönemde, 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonu doğrultusunda bu iş birliklerini daha da genişletmeyi hedeflediklerini bildirdi.

'GERÇEK DEĞİŞİM KARARLI ORTAKLIKLARLA MÜMKÜN OLUYOR'

Bakan Göktaş, sosyal sorumluluk alanında kamu ve özel sektör arasındaki mekanizmalara ve ortaklıklara ilişkin düşüncelerini de paylaştı. Kurumsal sosyal sorumluluğun, son çeyrek asırda köklü bir dönüşüm geçirdiğinin altını çizen Göktaş, geçmişte büyük ölçüde karın, bir kısmını topluma aktaran gönüllü bir hayırseverlik olarak görüldüğünü, bugün ise şirketlerin iş modellerinin, yatırım kararlarının ve tedarik zincirlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğine dikkati çekti.

Yatırımcıların artık yalnızca finansal sonuçları değil, şirketlerin topluma ve çevreye etkisini de sorduğunu söyleyen Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Taahhütten etkiye geçişin üç temel koşulu olduğuna inanıyorum. Birincisi, ölçüm. Sosyal etkinin de çevresel etki kadar şeffaf ve karşılaştırılabilir göstergelerle ölçülmesi gerekiyor. İkincisi, uyum. Şirketlerin sosyal sorumluluk çalışmalarının, ülkelerin sosyal politika öncelikleriyle uyumlu olması, kaynakların en doğru alana yönelmesini sağlıyor. Üçüncüsü, süreklilik. Gerçek değişim, kısa vadeli kampanyalarla değil, uzun soluklu ve kararlı ortaklıklarla mümkün oluyor."

Göktaş, bu koşulları hayata geçirmek için Bakanlık olarak somut mekanizmalar kurduklarını kaydederek, tüm paydaşlarla yürüttükleri iş birliklerini daha güçlü kılmak amacıyla hazırladıkları Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2'nci Eylem Planı'nın bu açıdan büyük önem taşıdığını aktardı.

Eylem planıyla şeffaflık, hesap verebilirlik, gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılması ve dijitalleşme başlıkları altında çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Göktaş, böylece sosyal taraflarla ilişkilerini daha kurumsal bir zemine taşıdıklarını ve destek mekanizmalarını daha etkin biçimde harekete geçirdiklerini dile getirdi.

Bakan Göktaş, dezavantajlı kesimlere uzanan her hizmetin, toplumun ortak emeğiyle daha da güçleneceğine inandığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bu amaçla geçtiğimiz ay 'İyilik Var' Gönüllülük Platformu'nu hayata geçirdik. İyilik Var, Bakanlığımızın güvencesinde vatandaşlarımızın zamanını, emeğini, bilgisini ve mesleki birikimini gerçek ihtiyaçlarla buluşturan dijital bir köprüdür. Platformun 'İyilik Kapısı' modülü sayesinde şirketlerimiz, esnafımız ve serbest meslek mensuplarımız ihtiyaç sahiplerine doğrudan ayni bağış ve hizmet desteği sunabiliyor. İnanıyorum ki bu iyilik ekosistemi, Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda ailelerimize güç, topluma güven ve geleceğimize umut katan en kıymetli dayanaklarımızdan biri olacak."

'KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞU, TOPLUMSAL REFAHA YAPILAN STRATEJİK BİR YATIRIM OLARAK GÖRÜYORUZ'

Göktaş, oturumda Türkiye'nin küresel düzeyde sosyal sorumluluk alanındaki elde ettiği deneyime ve gelecek dönemde vereceği katkıya ilişkin soruyu da yanıtladı. Küresel gündemde iklim ve çevre başlıklarının güçlü bir yer edindiğini, sosyal boyutun, insanın, ailenin ve toplumun çoğu zaman ikinci planda kaldığını bildiren Göktaş, dünyanın ciddi sosyal dönüşümlerle karşı karşıya olduğunu belirtti. Pek çok ülkede doğurganlık hızının nüfusun yenilenme seviyesinin altına düştüğünü kaydeden Göktaş, nüfusların yaşlandığını, bakım ihtiyacının arttığını ifade etti.

Dijital dünyanın, çocuklar için hem büyük fırsatlar hem de yeni riskler barındırdığını söyleyen Göktaş, "Bu nedenle, kurumsal sosyal sorumluluğun önümüzdeki dönemdeki asıl sınavının sosyal alanda olacağına inanıyorum. Kurumsal sosyal sorumluluğu, insan kaynağına ve toplumsal refaha yapılan stratejik bir yatırım olarak görüyoruz" dedi.

Türkiye'nin bu yaklaşımla elde ettiği tecrübenin sınırlar ötesinde de karşılık bulduğuna dikkati çeken Göktaş, "2016'dan bu yana yürüttüğümüz Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi, Global Engineer Girls adıyla sınırları aştı. Bugün ev sahibi Suudi Arabistan da dahil yedi ülkede genç kadınlara burs, mentorluk ve istihdam kapısı açıyor. Bu çerçevede, sosyal boyutun küresel sürdürülebilirlik gündeminde hak ettiği yeri alması için ortak bir çaba göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Aileyi, çocuğu ve yaşlıyı merkeze alan bir kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının, uluslararası standartlara daha güçlü biçimde yansıması gerekiyor. Türkiye olarak, bu alandaki tecrübelerimizi paylaşmaya ve dost ülkelerle iş birliğimizi derinleştirmeye hazırız. Forum'un daha adil, daha kapsayıcı ve daha müreffeh bir gelecek için yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı