Sanchez’i sadece gösteriler değil, yolsuzluk skandalları da erken seçime zorladı

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kendisini ve ailesini kuşatan ağır yolsuzluk davaları ile tekerlekli sandalyeli yaşlı bir kadının evden atılmasıyla patlak veren halk isyanının ardından parlamentoyu feshetti. Kabineyi acil koduyla toplayan Sanchez, ülkeyi 29 Kasım 2026 tarihinde erken genel seçime götüreceğini ilan etti.

"MAHKEME ÖNCESİ GÜVENOYU ALMA ÇALIŞMASI"

Alınan bu tarihi kararın arkasında adli süreçlerin ve derin yolsuzluk skandallarının etkili olduğu belirtildi. Pedro Sanchez’in erken seçim kararı almasının arkasındaki en büyük gizli itici gücün, şahsına değil ama çekirdek ailesine kadar uzanan geniş çaplı yolsuzluk soruşturmaları olduğu vurgulanıyor. Siyasi analistler, Sanchez'in bu hamleyle yaklaşan büyük mahkeme tarihlerinden önce halktan yeni bir güvenoyu alarak "siyasi bir zırh" devşirmeye çalıştığını belirtiyor.

KARDEŞİ KAMU GÖREVİNDEN MEN EDİLDİ

Hükümeti deviren adli kıskacın merkezinde iki isim yer alıyor: Başbakan’ın eşi Begoña Gómez; nüfuz ticareti, kamusal kaynakları kötüye kullanma ve iş dünyasında yolsuzluk suçlamalarıyla iki yıldır soruşturuluyor ve dava mahkeme aşamasına gelmiş durumda. Skandal bununla da sınırlı değil; Başbakan’ın erkek kardeşi David Sanchez, yürütülen soruşturmalar kapsamında görevi kötüye kullanma ve nüfuz ticareti suçlarından suçlu bulunarak 9 yıl boyunca kamu görevinden men cezası aldı.

Pandemi dönemindeki maske ihalelerinden rüşvet almakla suçlanan eski bakanların mahkûmiyetleri ve Sosyalist Parti genel merkezine düzenlenen adli baskınlar, hükümetin meşruiyet zeminini tamamen çatlattı.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA: 87 YAŞINDAKİ KADININ DRAMI

Yolsuzluk davalarıyla prestij kaybeden hükümete son darbeyi ise sokaklar indirdi. Madrid’de tekerlekli sandalye kullanan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal isimli yaşlı bir kadının, bir yatırım fonunun talebiyle, polis zoruyla ve sedyeyle evinden dışarı atılması İspanya’yı ateşe verdi. Eşyalarını toplaması için sadece 30 dakika verilen yaşlı kadının görüntüleri sosyal medyada yayılınca, 50’den fazla şehirde yüz binlerce insan meydanları işgal etti.

ACİL KARARNAMEYE DESTEK GELMEDİ

Sokaktaki devasa öfkeyi dindirmek ve yolsuzluk gündemini değiştirmek isteyen Sanchez, ev tahliyelerini yasaklayan acil bir "Barınma Kararnamesi" hazırladı. Ancak meclisteki sağ kanat muhalefet partileri bu hamleyi reddedince hükümetin meclis çoğunluğunu kaybettiği resmileşti.

Üstüne, Fas sınırındaki İspanyol toprağı Ceuta’ya yönelik yoğun göçmen akını karşısında hükümetin aciz kalması, halktaki birikmiş öfkeyi yönetilemez bir boyuta ulaştırdı.

MECLİSİ DAĞITTI

Televizyon ekranlarından ulusa seslenen Sanchez, meclis blokajlarını aşmanın tek yolunun sandık olduğunu savunarak meclisi dağıttı. Ancak İspanyol kamuoyu, bu kararın barınma krizinden ziyade, Sanchez ailesini bekleyen mahkeme ihtimallerine karşı yapılmış büyük bir siyasi kumar olduğunda birleşiyor.