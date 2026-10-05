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Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisine destek veren Aybüke Pusat'ı takipten çıkardı

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Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisine destek veren Aybüke Pusat'ı takipten çıkardı
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Eski sevgilisi Abdurrahman Aydın ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Biran Damla Yılmaz'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın Aydın'ın yeni işinin tanıtımını yapmasının ardından Yılmaz, eski rol arkadaşı Pusat'ı sosyal medyada takipten çıkardı.

Eski sevgilisi Abdurrahman Aydın ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Biran Damla Yılmaz, bu kez Aybüke Pusat'a yönelik sosyal medya hamlesiyle dikkat çekti. Pusat ile sevgilisi Furkan Andıç'ın Aydın'ın yeni işine destek vermesinin ardından Yılmaz'ın eski rol arkadaşını takipten çıkardığı görüldü.

ESKİ SEVGİLİSİYLE DAVALIK OLDU

Biran Damla Yılmaz ile eski sevgilisi Abdurrahman Aydın arasındaki gerilim bir süredir devam ediyor. Ayrılığın ardından karşılıklı açıklamalarla gündeme gelen ikilinin arasındaki anlaşmazlık yargıya taşındı.

Biran Damla Yılmaz ve eski sevgilisi Abdurrahman Aydın

Aydın, Yılmaz'ın Almanya'da yaptırdığı estetik işlemin ücretini ödemediğini öne sürerken ünlü oyuncu hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Yılmaz ise eski sevgilisinin kendisine psikolojik şiddet uyguladığını ileri sürdü.

AYBÜKE PUSAT VE FURKAN ANDIÇ'TAN AYDIN'A DESTEK

Yaşananların ardından dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Yılmaz'ın "Halef" dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Aybüke Pusat ile sevgilisi Furkan Andıç, Abdurrahman Aydın'ın yeni işinin tanıtımını yaptı.

Aybüke Pusat - Furkan Andıç

BİRAN DAMLA YILMAZ TAKİPTEN ÇIKARDI

Eski sevgilisinin işine verilen desteğin ardından Biran Damla Yılmaz'ın Aybüke Pusat'ı sosyal medyada takip etmeyi bıraktığı görüldü. Yılmaz'ın hamlesi kısa sürede dikkat çekerken konu sosyal medya kullanıcılarının da gündemine taşındı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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