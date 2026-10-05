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Pencereden düşen çocuğu son anda yakaladı

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Pencereden düşen çocuğu son anda yakaladı
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Mısır'da pencereden düşen bir çocuk, aşağıda bulunan bir adamın saniyeler içinde yaptığı müdahaleyle kurtuldu. Çocuğun düştüğünü fark ederek koşan adam, yere çarpmasına ramak kala küçük çocuğu havada yakalayarak olası bir faciayı önledi.

Mısır'da bir çocuk, bulunduğu binanın penceresinden aşağı düştü. O sırada binanın önünde bulunan bir adam, çocuğun düştüğünü fark ederek hızla harekete geçti.

SON ANDA YAKALADI

Çocuğun düşeceği noktaya doğru koşan adam, küçük çocuğu yere çarpmadan hemen önce kollarıyla yakaladı. Saniyeler içinde gerçekleşen müdahale olası bir faciayı önledi.

ÇOCUĞUN HAYATINI KURTARDI

Adamın zamanında müdahalesi sayesinde çocuk sert zemine düşmekten kurtuldu. Olayın ardından çevrede bulunanlar çocuğun ve onu yakalayan adamın yanına koştu.

Kaynak: Haberler.com
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