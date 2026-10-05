Dua Lipa ile Shakira aynı sahnede! Boy farkları dikkatlerden kaçmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Dünyaca ünlü yıldızlar Dua Lipa ile Shakira, Paris'teki konserde aynı sahneyi paylaştı. İkilinin birlikte görüntülendiği anlarda müzikseverlerin dikkatini çeken ayrıntılardan biri de aralarındaki belirgin boy farkı oldu.

DUA LİPA

PARİS'TE AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTILAR

Shakira'nın Paris konseri sürpriz bir buluşmaya sahne oldu. Konsere konuk olan Dua Lipa, ünlü şarkıcıyla birlikte sahneye çıktı.

İki yıldızın yan yana geldiği anlar gecenin dikkat çeken görüntülerinden biri olurken, ikilinin sahnedeki enerjisi de izleyicilerden ilgi gördü.

SHAKIRA

ARALARINDA 16 CM VAR

Aslen Arnavut olan güzel şarkıcı Dua Lipa 1,74, Latin güzeli Shakira ise 1,57 boyunda.