Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son haliGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Meclis çalışmalarının ardından TEKNOFEST Güneydoğu organizasyonunda görüntülendi. Sağlık sürecinin ardından saha çalışmalarına dönen Bozdağ'ın bir hayli kilo verdiği gözlendi.
Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tedavi gören ve Meclis çalışmalarına ara veren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, kademeli olarak mesaisine yeniden başladı. Tedavi sürecinin ardından yeniden kamuoyunun karşısına çıkan Bozdağ’ın son görüntüsü dikkat çekti.
TEKNOFEST GÜNEYDOĞU'YA KATILDI
Sağlık sorunlarına rağmen memleketi Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinliklerine katılan Bekir Bozdağ, organizasyon kapsamındaki programlarda yer aldı. Bozdağ'ın etkinlik alanında çekilen son görüntülerinde belirgin şekilde kilo kaybettiği görüldü.