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Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

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Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali Haber Videosunu İzle
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
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Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Meclis çalışmalarının ardından TEKNOFEST Güneydoğu organizasyonunda görüntülendi. Sağlık sürecinin ardından saha çalışmalarına dönen Bozdağ'ın bir hayli kilo verdiği gözlendi.

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tedavi gören ve Meclis çalışmalarına ara veren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, kademeli olarak mesaisine yeniden başladı. Tedavi sürecinin ardından yeniden kamuoyunun karşısına çıkan Bozdağ’ın son görüntüsü dikkat çekti. 

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU'YA KATILDI

Sağlık sorunlarına rağmen memleketi Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinliklerine katılan Bekir Bozdağ, organizasyon kapsamındaki programlarda yer aldı. Bozdağ'ın etkinlik alanında çekilen son görüntülerinde belirgin şekilde kilo kaybettiği görüldü.

İşte Bozdağ'ın son hali; 

Kaynak: Haberler.com
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