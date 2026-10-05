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İspanya sandığa gidiyor! Sanchez parlamentoyu feshetti

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İspanya sandığa gidiyor! Sanchez parlamentoyu feshetti
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, parlamentoyu feshederek ülkeyi erken seçime götürme kararı aldı. Siyasi dengelerin değiştiği ülkede erken genel seçimlerin 29 Kasım 2026'da yapılacağı açıklandı.

  • İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, parlamentoyu feshederek ülkeyi erken genel seçime götürme kararı aldı; seçimler 29 Kasım 2026'da yapılacak.
  • Hükümetin tahliyeleri azaltmak ve konut piyasasındaki spekülasyonla mücadele etmek için hazırladığı iki düzenleme, Junts'un PP ve Vox ile birlikte karşı oy kullanmasıyla Kongre'de kabul edilmedi.
  • Madrid'de 87 yaşındaki bir kadının evinden tahliye edilmesinin ardından ülkenin farklı noktalarında binlerce kişinin katıldığı konut protestoları düzenlendi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, parlamentoyu feshederek ülkeyi erken genel seçime götürme kararı aldı. Sánchez yaptığı açıklamada seçimlerin 29 Kasım 2026'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Seçimler, normal takvimden yaklaşık dokuz ay önce yapılacak.

KONUT KRİZİ HÜKÜMETİ SARSTI

Erken seçim kararına giden süreçte ülkede giderek büyüyen konut krizi etkili oldu. Hükümetin tahliyeleri azaltmak ve konut piyasasındaki spekülasyonla mücadele etmek amacıyla hazırladığı iki düzenleme, Kongre'deki oylamada kabul edilmedi. Junts'un PP ve Vox ile birlikte düzenlemelere karşı oy kullanması, Sanchez hükümetinin parlamentodaki kırılgan çoğunluğunu bir kez daha ortaya çıkardı.

PROTESTOLAR SOKAĞA TAŞTI

Madrid'de 87 yaşındaki bir kadının evinden tahliye edilmesiyle büyüyen tepkiler, ülkenin farklı noktalarında konut protestolarına dönüştü. Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde hükümetten kira ve konut krizine karşı daha etkili önlemler alınması istendi.

"HATALAR YAPTIK"

Sanchez, erken seçim kararını açıkladığı konuşmasında hükümetin görev süresi boyunca hatalar yaptığını ve belirlediği bütün hedefleri gerçekleştiremediğini kabul etti. Hafta sonu hükümet üyeleri, PSOE yöneticileri ve siyasi ortaklarıyla görüşmeler gerçekleştiren Sanchez, ardından erken seçim kararı aldı.

SANDIKLAR 29 KASIM'DA KURULACAK

İspanya'daki seçim mevzuatına göre erken seçim halinde sandıkların kurulabilmesi için seçim çağrısının yayımlanmasının ardından 54 günlük süre bulunuyor. Bu takvim doğrultusunda İspanyollar 29 Kasım Pazar günü yeni parlamentoyu belirlemek için sandık başına gidecek.

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