Haberler

Erzincan'da sıcaklık düşünce Esence ve Kızıldağ zirveleri karla kaplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da sıcaklık düşünce Esence ve Kızıldağ zirveleri karla kaplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da hava sıcaklıkları düşünce Esence Dağı, Kızıldağ ve Keşiş Dağı'nın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kar şehir merkezinden görülürken yaylalardan dönen göçerler koyun sürüleriyle kar yağışına yakalandı.

Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Kentte aniden soğuyan havanın ardından Esence Dağı ve Kızıldağ'ın zirveleri karla kaplandı. Keşiş Dağı'nın zirvesi ve yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı, bölgede beyaz örtü oluşturdu.

Kar yağışıyla beyaza bürünen zirveler, Erzincan şehir merkezi ve çevre bölgelerden görüldü.

Yaz aylarını yüksek rakımlı yaylalarda geçiren göçerler de koyun sürüleriyle dönüş yolculuğu sırasında kar yağışıyla karşılaştı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel ve aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pencereden düşen çocuğu son anda yakaladı

Bunun adı mucize!
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt

Hacıosmanoğlu'ndan istifa açıklaması

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yargı camiasının acı günü! Savcı Orhan Kılıç hayatını kaybetti

Yargı camiasının acı kaybı! Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu
İsrail'i rezil kepaze ettiler! İkinci maçta da aynısını yaptılar

İsrail'i dün gece rezil kepaze ettiler!
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar

Yok böyle kavga! Nedeni pes dedirten cinsten
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi

Dananın kuyruğu kopuyor! Gözaltındaki hakem ile ilgili yeni gelişme
UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti

Takibe alıp sorgusuz sualsiz vurdular
Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok

Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok