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Galatasaray'da Icardi sürprizi! Bunu kimse tahmin edemezdi

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Galatasaray'da Icardi sürprizi! Bunu kimse tahmin edemezdi
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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşmayan Mauro Icardi cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Lazio ve Tottenham'ın yanı sıra İspanyol ekipleriyle de adı anılan Arjantinli golcünün, Avrupa'dan gelen seçeneklere rağmen yeniden Galatasaray forması giymek ve Süper Lig'e dönmek istediği öne sürüldü.

  • Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi henüz yeni bir takımla anlaşmadı ve bireysel çalışmalarını sürdürüyor.
  • El Neuve'nin haberine göre Icardi yeniden Galatasaray'a katılmak istiyor ve Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.
  • Icardi, Galatasaray'da dört sezon boyunca 134 maça çıktı, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.

Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra yeni bir takımla anlaşmayan Arjantinli yıldızın yeniden Galatasaray'a dönmek istediği öne sürüldü.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ ÇIKTI

Galatasaray macerasının sona ermesinin ardından kariyerine başka bir takımda devam etmesi beklenen Icardi, henüz yeni adresini belirlemedi. Bireysel çalışmalarını sürdüren deneyimli golcünün adı transfer döneminde birçok kulüple anıldı. Lazio ve Tottenham'ın yanı sıra İspanya La Liga'dan bazı takımların da Icardi için devreye girebileceği konuşuldu.

SOMUT ANLAŞMA ÇIKMADI

Icardi'nin adı Avrupa'nın farklı liglerinden takımlarla anılsa da şu ana kadar bu ihtimallerden herhangi biri somut bir anlaşmaya dönüşmedi. Arjantinli golcünün geleceği belirsizliğini korurken Galatasaray cephesini yakından ilgilendiren sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY'A DÖNMEK İSTİYOR

El Neuve'nin haberine göre Mauro Icardi'nin hedefi yeniden Galatasaray'a katılmak. Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği dönemi özlediği belirtilen 33 yaşındaki golcünün Türkiye'ye dönmeye ve yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Icardi'nin bu isteğinin ardından Galatasaray ile yeniden yollarının kesişip kesişmeyeceği merak konusu oldu.

GALATASARAY'DA 77 GOL ATTI

Galatasaray'da dört sezon geçiren Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 134 karşılaşmaya çıktı. Arjantinli yıldız bu maçlarda 77 kez fileleri havalandırırken 25 de asist yaptı. Icardi, Galatasaray kariyerinde dört Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra bir Türkiye Kupası ve bir Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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