Araç sahiplerine yeni zam kapıda! Muayene ücreti 4 bin TL'yi aşacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm ücretlerinin, 2027 yılında yeniden değerleme oranında yaklaşık yüzde 28 oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda otomobil muayene ücreti 3 bin 288 TL'den 4 bin 208 TL'ye, egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti de 460 TL'den 589 TL'ye yükselecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI 3 KASIM'DA BELLİ OLACAK

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, 2027 yılı başında çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretlere uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 27,85 düzeyinde gerçekleşebileceğine dikkati çekti. Yılmaz, yeniden değerleme oranının 3 Kasım'da belli olacağını, 2027 yılında da uygulanacağını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı'nın, Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve artırma yetkisi bulunuyor.

18 MİLYON OTOMOBİL 2 YILDA BİR MUAYENEYE GİRİYOR

Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı yaklaşık 35 milyon düzeyinde bulunuyor. Bunun 18 milyonu otomobil. Sıfır araçlar, ilk 3 yıl muayeneden muaf tutuluyor. Ardından 2 yılda bir periyodik muayeneye giriyor.

İNDİRİM YETKİSİ BUGÜNE KADAR HİÇ KULLANILMADI

Cumhurbaşkanı'nın, her 5 yılda bir muayene ücretini yüzde 20'ye dek artırma ve indirme yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmaması durumunda araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm ücretlerinin 2027 yılında yaklaşık yüzde 28 artırılması gündeme gelecek.

Cumhurbaşkanı, daha önce indirim yetkisi kullanmadı. Araç muayene ücretleri, yeniden değerleme oranında zamlandı.

Kaynak: ANKA