Özge Özpirinççi'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

"Kadın" dizisinin oyuncularından Özge Özpirinçci ile Kübra Süzgün'ün ailesi arasında yıllar önce çekilen bir reklam filmi nedeniyle başlayan tartışmada yeni bir gelişme yaşandı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Özpirinçci ve avukatı Nail Gönenli, Serkan Süzgün'ün kendilerine yönelik suçlamalarını sürdürdüğünü öne sürerek yeniden şikayetçi oldu.

Özge Özpirinççi

"ÖLÜM TEHDİDİ ALDIK" İDDİASI

Milliyet'in haberine göre Özpirinçci ve avukatı Gönenli'nin savcılığa sunduğu dilekçede, kendilerine hakaret ve ölüm tehdidi içeren mesajlar gönderildiği öne sürüldü.

Dilekçede, Serkan Süzgün hakkında daha önce açılan hakaret davası sürerken bu tavrın devam ettiği ileri sürüldü. Mesajların üçüncü kişiler aracılığıyla iletildiği belirtilen dilekçede, bu nedenle ağır bir tehditle karşı karşıya kaldıkları ve kamuoyu önünde itibarlarının zedelendiği savunuldu.

SORUŞTURMA VE KORUMA TALEBİ

Yeni başvuruda, Serkan Süzgün hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlatılması ve ikiliye koruma sağlanması istendi. Serkan Süzgün'ün suç duyurusuna ilişkin bir açıklaması yer almadı.

NE OLMUŞTU?

Tartışmanın kökeni 2015 yılına uzanıyor. Serkan Süzgün, o dönem çocuk yaştaki kızı Kübra Süzgün'ün bir beyaz eşya firması için çekilen fotoğraflarının sözleşme yapılmadan yurt içinde ve yurt dışında kullanıldığını iddia etti. Baba Süzgün'e göre M.K. adlı bir kişi, sahte belgelerle kızının haklarına sahipmiş gibi davranarak bu kullanımdan milyonlarca lira kazandı. Süzgün, "Kızımın fotoğrafları izinsiz şekilde hala binalarda duruyor" ifadelerini kullandı.

"ONU AVUKATINA YÖNLENDİRDİ" İDDİASI

Serkan Süzgün'ün anlattığına göre, 2017'de "Kadın" dizisi başladığında sette Özpirinçci'den yardım istedi. Özpirinçci'nin kendisini avukatı Nail Gönenli'ye yönlendirdiğini söyleyen Süzgün, avukatın tazminat talebini 15 bin lirayla sınırlı tuttuğunu öne sürdü. Süzgün, davanın reddedildiğinden haberdar edilmediğini ve kandırıldıklarını öne sürerek avukatı azlettiğini belirtti. Gönenli ise dolandırıcılık ve tehdit suçlamalarını kesin bir dille reddetti.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇAĞRISI

Süzgün ailesi 2025'in eylül ayında Özpirinçci'yi ve avukatını hedef alan sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı. Kübra Süzgün, aralık ayında yayımladığı videoda maddi ve manevi açıdan zor günler geçirdiklerini anlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi ve "Lütfen bana ve babama destek olun" çağrısında bulundu.

Özpirinçci, 22 Aralık 2025'te yaptığı yazılı açıklamada "Bahsi geçen konuya hiçbir aşamada dahil olmadım" diyerek Serkan Süzgün'ü yalnızca avukatına yönlendirdiğini ifade etti.

ÖZPİRİNÇCİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kübra Süzgün'ün ağustos 2026'da gözyaşları içinde paylaştığı video yeniden gündem oldu. Süzgün videoda Özpirinçci'ye "Seni tanıdığım günden beri ne çocukluğumu yaşayabildim ne de genç kızlığımı" sözleriyle seslendi. Ailecek tehlikede olduklarını öne süren genç oyuncu, devletten yardım istedi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Özpirinçci, 3 Ağustos'ta Instagram hesabından yaptığı açıklamada "küçük bir kız çocuğunu korumak ve daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla" sessiz kaldığını belirtti. Oyuncu, "Şahsıma yöneltilen iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır" diyerek hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Özpirinçci açıklamasında, "Küçük bir kız çocuğunun ruhsal gelişiminin zarar görmesi, magazinin konusu yapılabilecek bir mesele değildir" ifadesine de yer verdi. Bu açıklamanın ardından Serkan Süzgün hakkında hakaret davası açıldı. Yerel basında yer alan bilgilere göre, Kübra Süzgün'ün Instagram hesabına Türkiye'den erişim kısıtlandı.