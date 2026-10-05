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Kırmızı ışıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı

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Kırmızı ışıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı Haber Videosunu İzle
Kırmızı ışıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı
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TEKNOFEST Güneydoğu organizasyonuna katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kentteki temasları sırasında dikkat çeken bir görüntüyle gündeme geldi.

TEKNOFEST Güneydoğu organizasyonuna katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kentteki temasları sırasında dikkat çeken bir anla gündeme geldi. Bakan Çiftçi’nin şehir içi trafikte makam aracıyla seyrettiği sırada yetkisi olduğu halde kırmızı ışık kuralına uyarak beklemesi, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı. Bakan Çiftçi'nin trafik kuralına uymasını takdirle karşılayan bazı vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken, bir kısım kullanıcı ise bu durumun övülmek yerine normal karşılanması gerektiğini vurguladı.

Gönderinin altına gelen dikkat çekici yorumlardan bazıları şöyle sıralandı:

  • Hay senin Allah'ına kurban, adamın feriştahısın
  • Olması gereken bu zaten
  • Bunları anormalleştirmeyin
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUğur Sezer:

,Aman ışıkta bekler f gibi cekir parayla verdikleri millet vekilleri dostlarına iş adamlarına ... verdikleri cakarlar bile beklemiyor :)

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