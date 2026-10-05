TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek

TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakem soruşturması ve A Milli Takım'ın kötü sonuçlarının ardından TFF'de hareketli günler yaşanırken, başkanlık için Mustafa Eröğüt'ün adı güçlü şekilde dillendirilmeye başlandı. Eski TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın damadı olan Eröğüt'ün, Alkın Kalkavan ve Bayram Saral ile birlikte çalışmalara hız verdiği, siyasetin üst kademelerinden de destek gördüğü konuşuluyor.
- MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem camiasından 4 ismin tutuklanmasının ardından Gündoğdu, MHK Başkanlığı görevinden istifa etti.
- TFF Başkanlığı için Mustafa Eröğüt'ün adı öne çıkarken, Alkın Kalkavan ve Bayram Saral'ın kurmaylığında bir ekibin çalışmalarını hızlandırdığı iddia edildi.
- Mustafa Eröğüt'ün eski TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın kızıyla evli olduğu ve daha önce TFF ile Başakşehir'de üst düzey yöneticilik yaptığı belirtildi.
Türk futbolunda son dönemde peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonuna çevrildi. "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem camiasından 4 ismin daha tutuklanmasının ardından Gündoğdu, MHK Başkanlığı görevinden istifa etti.
A Milli Takım'ın aldığı kötü sonuçların da eklenmesiyle TFF üzerindeki baskı artarken, futbol kulislerinde federasyon başkanlığı için farklı isimler konuşulmaya başlandı.
KULİSLERDE MUSTAFA ERÖĞÜT'ÜN ADI ÖNE ÇIKTI
TFF Başkanlığı için adı geçen isimlerden Mustafa Eröğüt'ün son dönemde daha güçlü şekilde dillendirildiği öne sürüldü. Mustafa Eröğüt başkanlığında, Alkın Kalkavan ve Bayram Saral'ın kurmaylığında bir ekibin TFF Başkanlığı için çalışmalarını hızlandırdığı iddia edildi.
MEHMET ALİ AYDINLAR'IN DAMADI
Türk futbolunda uzun yıllardır yöneticilik yapan Mustafa Eröğüt, ABD'deki Ithaca College'da İşletme Yönetimi eğitimi aldı ve spor yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Eröğüt aynı zamanda eski TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın kızıyla evli.
Mustafa Eröğüt'ün daha önce TFF ve Başakşehir'de üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunduğu bilinirken, TFF Başkanlığı için yürütülen süreçte siyasetin üst kademelerinden de destek gördüğü konuşuluyor.
HACIOSMANOĞLU'NUN İSTİFASI KONUŞULUYOR
Hakem soruşturmasıyla birlikte TFF yönetiminin geleceği de futbol kamuoyunun en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Kulislerde İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TFF Başkanlığı görevinden ayrılabileceği öne sürülürken, federasyon yönetiminin salı günü saat 15.00'te Riva'da bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi.