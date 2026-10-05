TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek

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Türk futbolunda son dönemde peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonuna çevrildi. "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem camiasından 4 ismin daha tutuklanmasının ardından Gündoğdu, MHK Başkanlığı görevinden istifa etti.

A Milli Takım'ın aldığı kötü sonuçların da eklenmesiyle TFF üzerindeki baskı artarken, futbol kulislerinde federasyon başkanlığı için farklı isimler konuşulmaya başlandı.

KULİSLERDE MUSTAFA ERÖĞÜT'ÜN ADI ÖNE ÇIKTI

TFF Başkanlığı için adı geçen isimlerden Mustafa Eröğüt'ün son dönemde daha güçlü şekilde dillendirildiği öne sürüldü. Mustafa Eröğüt başkanlığında, Alkın Kalkavan ve Bayram Saral'ın kurmaylığında bir ekibin TFF Başkanlığı için çalışmalarını hızlandırdığı iddia edildi.

MEHMET ALİ AYDINLAR'IN DAMADI

Türk futbolunda uzun yıllardır yöneticilik yapan Mustafa Eröğüt, ABD'deki Ithaca College'da İşletme Yönetimi eğitimi aldı ve spor yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Eröğüt aynı zamanda eski TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın kızıyla evli.