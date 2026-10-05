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Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı

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Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
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Özata Denizcilik hisseleri üzerinden gerçekleştirdiği borsa işlemleri ve elde ettiği fahiş kazançlar sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın, fona yatırdığı 63 milyon TL’lik kaynağın dedesinden kalan aile mirası olduğunu ve Doğu Beyazıt’taki geniş topraklardan geldiğini belirtti.

  • Fatma Betül Sayan Kaya, Borsa İstanbul'da 63,4 milyon TL yatırarak yaklaşık 4 ay içinde 1,34 milyar TL çekti.
  • İlyas Kaya, Borsa İstanbul'da 99,7 milyon TL yatırımla 826 milyon TL gelir elde etti.
  • Gazeteci Hadi Özışık, Fatma Betül Sayan Kaya'nın kendisine Doğu Beyazıt'ın neredeyse tamamının dedesinden kaldığını söylediğini aktardı.

Sermaye piyasalarındaki fon tasfiyeleri ve bazı hisse işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Borsa İstanbul'daki yüksek kazançlı işlemleri kamuoyunun gündemine oturmuştu.

63 MİLYON TL YATIRIP...

Gelişmelerin ardından parti görevinden istifa eden Kaya'nın, 63,4 milyon TL yatırarak yaklaşık 4 ay içinde 1,34 milyar TL çektiği; eşi İlyas Kaya’nın ise 99,7 milyon TL yatırımla 826 milyon TL gelir elde ettiği iddiaları tartışılmaya devam ediyor.

MİLYONLUK SERVETİN KAYNAĞI NE? 

Açıklanan rakamların ardından yatırılan kaynağın kökeni tartışılırken, gazeteci Hadi Özışık, Fatma Betül Sayan Kaya ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı. Özışık, görüşmede Kaya’nın kendisine ailesinden kalan köklü taşınmazlardan bahsettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Fatma Betül Sayan Kaya dededen kalma toprak sahibi. Yani Doğu Beyazıt’ın neredeyse tamamı dedesinden kalma. Kadın bunu bana doğrudan söyledi."

GÖRÜŞMENİN DİĞER DETAYLARI SAKLI KALDI

Açıklamalarının devamında Kaya’nın kimler tarafından yönlendirildiği ve asıl amacının ne olduğu konularını da ele aldıklarını belirten Özışık, söz konusu diyalogların detaylarını kamuoyuyla paylaşmayacağını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com
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