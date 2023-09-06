Azerbaycan ordusu, Zengezur Koridoru ve Ermenistan sınırına askeri sevkiyat yapıyor

Azerbaycan ordusu Ermenistan sınırı ve Zengezur bölgesine askeri sevkiyatlara başladı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Azerbaycan ordusuna ait çok sayıda aracın konvoy halinde bölgeye ilerlediği görüldü. Öte yandan Hırvatistan'da temaslarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'la devam eden gerilime ilişkin, "Ermenistan hala iyi niyet göstermiyor ve yapıcı bir tavır almıyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusunun 2020 yılında 44 günlük savaşla Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgalini sona erdirmesinin ardından gözler Karabağ ile Nahçıvan arasındaki bağlantıyı sağlayacak Zengezur Koridoru'na çevrilmişti. Ermenistan tarafından bekledikleri tutumu alamadıklarını sıkça dile getiren Bakü yönetimi konuyu uluslararası platformlara da taşıyarak uluslararası kamuoyunun gündemine sundu. Son günlerde Azerbaycan ve Ermenistan hattında yaşanan gerilimler sonrası ise bölgede yeni bir gelişme yaşandı. Azerbaycan ordusu birlikleri kritik öneme sahip Zengezur Koridoru ve Ermenistan sınır hattına askeri sevkiyat yapmaya başladı.

UZUN KONVOYLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda, Azerbaycan ordusuna ait askeri kamyon, zırhlı araç ve personel taşıyan diğer taşıtların oluşturduğu uzun konvoylar görüntülendi. Askeri sevkiyatın ise Zengezur istikametine doğru yapıldığı öne sürüldü.

"ERMENİ TARAFI BİR GECİKTİRME VE KAFA KARIŞIKLIĞI OYUNU OYNUYOR"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramoc, Hırvatistan resmi ziyareti kapsamında, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile başkent Zagreb'de bir araya geldi. Bayramov, Ermenistan ile aralarındaki durumun iyileştirilmesine katkılarından dolayı Hırvatistan'a teşekkür ederek, "Maalesef benim temel mesajım, Ermenistan'ın hala iyi niyet göstermediği ve yapıcı bir tavır almadığıdır. Bunun yerine Ermeni tarafı bir geciktirme ve kafa karışıklığı oyunu oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ERMENİSTAN PROVOKASYON YAPIYOR"

Ermeni tarafının, Dağlık Karabağ topraklarında sık sık silahlı provokasyonlar yaptığını belirten Bayramov, Azerbaycan topraklarında yaşayan Ermeni kökenli vatandaşların hak ve özgürlüklerinin, Azerbaycan anayasası ve uluslararası mekanizmalar tarafından güvence altına alındığını söyledi. Bayramov, bu adımların uluslararası hukuka saygı temelinde uygulanmasının Güney Kafkasya'da barış ve istikrarı sağlayacağını kaydetti.?

AZERBAYCAN ORDUSU MUHAREBE EĞİTİMİ YARIŞMALARINA BAŞLADI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunda muharebe eğitim yarışmalarının başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, orduda yeni eğitim döneminin başlamasıyla bağlantılı olarak tabur, bölük, tümen ve batarya düzeyinde eğitim yarışmalarına başlanıldığı bildirildi. Açıklamada, birliklerin konuşlanma noktalarından ayrılarak eğitim alanlarına sevk edildiği kaydedildi. Yarışmalarla, askeri personelin bilgi ve becerilerinin arttırılması ve muharebe hazırlığının yüksek düzeyde tutulması amaçlanıyor.

"RUSYA'YA GÜVENLİK AÇISINDA BAĞLI OLMAK STRATEJİK BİR HATAYDI"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin İkinci Karabağ Savaşı'ndaki yenilgisine dair açıklamalarda bulunmuş ve Moskova yönetimini suçlamıştı. Paşinyan, "Ermenistan,güvenlik mimarisi, silah ve mühimmat tedariki de dahil olmak üzere yüzde 99 oranında Rusya'ya bağlıydı. Ancak bugün Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için silaha ve mühimmata ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu durumda Rusya'nın istese de Ermenistan'ın güvenlik ihtiyacını karşılayamaması anlaşılır bir şey. Bu örnek bize Ermenistan'ın Rusya'ya güvenlik açısından bağlı olmasının stratejik bir hata olduğunu göstermelidir." demişti.

ERMENİSTAN ORDUSU ABD İLE TATBİKAT YAPACAK

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, 11-20 Eylül arasında ABD ile "Kartal-Ortak 2023" tatbikatı gerçekleştirileceği bildirildi. Tatbikatının amacının, Ermeni ordusunun uluslararası barışı koruma misyonlarına katılmaya hazırlamak olduğu ifade edildi. Tatbikata katılacak asker sayısına dair bilgi paylaşılmadı. Güney Kafkasya'da nüfuzunu sürdüren Rusya'nın tatbikattan rahatsız olacağı belirtiliyor.

ALİYEV, ZENGEZUR KORİDORU'NUN 2024'TE TAMAMLANACAĞINI DUYURMUŞTU

Tüm gelişmelerin ışığında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, 2022'nin son günlerinde söylediği, "Zengezur Koridoru 2024'te tamamlanacak ve yeni nakliyat koridoru oluşturulacak" sözleri ise hala gündemdeki yerini koruyor.

ERMENİSTAN'IN TACİZLERİ DEVAM EDİYOR

Bölgede son olarak 2 Eylül'de gerginlik yaşanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine havan toplarıyla ateş açtığını duyurmuştu. Azerbaycan tarafının karşılık verdiği saldırıda, Ermenistan ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) mobil kontrol istasyonunun imha edildiği açıklanmıştı. Öte yandan Ermenistan ordusunun 1 Eylül'de, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu 3 Azerbaycan askeri yaralanmış, Azerbaycan ordusu da misillemede bulunmuştu. Ermenistan basınında, çatışmada 4 Ermeni askerin hayatını kaybettiği yönünde haberlere yer verilmişti.