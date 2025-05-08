Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Asya'da patlak veren, tüm dünyanın gözünü diktiği Pakistan ile Hindistan arasındaki savaş kızıştı. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hindistan'ın Pakistan'a karşı SİHA saldırısında bulunduğu bildirildi.

HİNDİSTAN'IN 25 SİHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ

Açıklamada, Pakistan ordusunun şimdiye kadar Hindistan'a ait 25 "Harop" SİHA'sını düşürdüğü, enkazlarının ülkenin çeşitli bölgelerinden toplanması sürecinin devam ettiği belirtildi. Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Chaudhry, geceden bu yana Hindistan'ın Pakistan'daki birçok noktaya "Harop" SİHA'ları gönderdiğini ve bunun başka bir "bariz askeri saldırganlık eylemi" olduğunu kaydetti. Pakistan ordusunun yüksek alarm ve teyakkuz halinde olduğunu belirten Chaudhry, 4 Pakistanlı askerin Lahor kentine düzenlenen SİHA saldırısında yaralandığı, Sind eyaletine bağlı Miano bölgesinde de bir sivilin yaralandığı ve bir sivilin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Pakistan ordusu, SİHA'ların Pencap eyaletine bağlı Lahor, Attock, Gujranwala, Bahawalpur kentleri ile Chakwal bölgesi, Sind eyaletine bağlı Karaçi şehri ve Miano ile Chor bölgelerinde düşürüldüğünü bildirdi. Ordu, SİHA'ların düşürüldüğü noktaların arasında başkent İslamabad'a 15 kilometre mesafedeki Rawalpindi kentinin de bulunduğunu açıkladı.

50'DEN FAZLA HİNT ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Pakistan güvenlik kaynakları, fiili sınır Kontrol Hattı (LoC) boyunca 50'den fazla Hint askerinin öldürüldüğünü, Hindistan ordusuna ait iki karargahın imha edildiğini kaydetti. Pakistan'ın Hindistan'ı istediği yer ve zamanda hedef alacağını belirten kaynaklar, "Bu alçakça eylemler cevapsız kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

Eski Başbakan İmran Han'ın Uluslararası İlişkiler ve Medya Danışmanı Syed Zulfiqar Bukhari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Attock'ta düzenlenen SİHA saldırısında çalışanlarından birinin hayatını kaybettiğini söyledi. "Harop" SİHA'ları, kamikaze dron olarak sınıflandırılıyor, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştiriliyor.

FÜZE KALINTISI BULUNDU

Hindistan'ın Amritsar kenti yakınlarındaki Makhanwindi köyünde Pakistan tarafından "insansız hava araçları ve füzelerle" gerçekleştirdiği iddia edilen saldırının ardından, Hindistan Ordusu personeli bir tarlada füze kalıntısının bulunduğu bölgeyi güvenlik altına aldı.

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.