Amerikalı genç, eğlence için yaklaşık üç yıl boyunca evinin arka bahçesinde uyudu

14 yaşındaki Isaac, aralıksız bir şekilde 1000 geceden fazladır yıldızlara karşı evinin arka bahçesinde uyuyor. Bunun içine havanın -38 derece olduğu zorlu günler de dahil. Gencin babası: "Bir sürü kişi için bu biraz sıra dışı görünebilir; ancak bizim için artık bu normal rutine dönüştü." ifadelerinde bulundu.

İlk başlarda Isaac, 11 yaşındayken kendisini test etmek için evden 50 kilometre uzaktaki ailekulübesinde kalmayı denediğini söyledi. Ve o günden itibaren bu uygulamanın artık günlük bir rutine dönüştüğünü ve liseye kadar, belki de daha uzun bir zamana kadar devam ettirmek istediğini söyledi.

Isaac "Bunun herhangi yakın bir zamanda biteceğini düşünmüyorum. Hatta üniversite döneminde bile devam edebilirim. Çok eğlenceli ve bunu bırakmaya hazır hissetmiyorum" dedi.

Kendine farklı bir macera bulan Isaac "Kulübemizde dışarıda uyuyordum ve vay canına, bir hafta dışarıda uyumak için kendi rekorumu kırmalıyım diye düşündüm. Bu yüzden tatilde tüm zaman boyunca dışarıda uyudum ve eve geldiğimde devam etmeye karar verdim" dedi.

Neredeyse her akşam dışarıda uyuyan genç, farklı olarak sadece 1000. gecesi gibi özel akşamları ait olduğu izcilik kulübü ile yaptıkları kar sığınağında geçirdi. Bunun haricinde, pandemi süreci itibariyle odasını bırakıp yanına sadece bir hamak ve uyku tulumu aldı. İlerleyen süreçte ailesiyle araştırıp kendi yaşamını da kolaylaştırıp daha güvenli hale getirecek eşyalar edinmeye karar verdi.

Isaac'in babası "Avluda, ipe asmak için kullanılan su geçirmez bir hamak buldu ve artık birkaç uyku tulumu var, havanın ne kadar soğuk olduğuna bağlı olarak ise ekleyebileceği yorgan altı ve üst yorganı da mevcut. Harika bir sistemi var." diye konuştu.