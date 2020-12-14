Dost ve Dostluk sözleri: Dostluk ile ilgili sözler nelerdir? Dost sözleri ve dostlukla ilgili sözler! Kısa, Mevlana, güzel dostlukla alakalı sözler!

Dostluk ile ilgili sözleri paylaşarak en yakın arkadaşlarınıza, dostunuza sevgilerinizi iletebilirsiniz. Sizler için dost sözleri, dostlukla ilgili en güzel, kısa, Mevlana, arkadaşlık ve dostluk sözlerini derledik. İşte karşınızda en iyi dostluk sözleri, dostlukla alakalı sözler, dostluk içeren mesajlar!

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DOSTLUK SÖZLERİ

- Dostluk, mantar yemeği gibidir. Zehirli veya zehirsiz olup olmadığı ancak yendikten sonra belli olur.

- Dostluk gül olmaktır, yaprağı ile de, dikeni ile de.

- Lafla değil yürekle bağlılıktır dostluk. Yalnız anlarda yalnız olmadığını bilmektir dostluk...

- Dostluk illa yan yana diz dize olmak değildir. Asıl can cana kalp kalbe olmaktır.

- İnsanın pek çok arkadaşı olabilir. Dostu ise parmakla gösterilecek kadar azdır.

- Dostluk gündüz görünmez; o, ateşböceği gibi yalnız geceleyin karanlık zamanlarda parlar.

- Güvensizlik başlayınca, dostluk ölür.

- Dostluk güzellik ve sevgi kavramlarının sözlük anlamlarını değiştirmek mümkün olsaydı ben senin isminle değiştirmek isterdim.

- Dostluk ağlamaksa, yüreğindeki acıyı paylaşmaksa, üzüldüğünde sıcak bir kucaksa ve dostluk için ateşe atılmaksa, dünya durana, can bedenden çıkana dek sevdiğimsin.

- Aşkın gözü kördür, dostluk o gözleri açar...

- İyi dostluklar hesapsız kurulur. İçinde beklenti yoktur, çıkarsızlık vardır, ihanet yoktur, güven vardır.

- Dostluk tutunmaktır, hatırda tutmak ve hatır tutmaktır.

- Dost dediğin kara günde belli olur, sen düşünce millet gibi terk edip gitmez.

- Dostluk çukurda biriken yağmur suyu değil ki güneş vurunca kurusun. Bizim dostluğumuz deniz misali buharlaşsa da yağmur misali geri döner iyi ki varsın.

- Hayatın en büyük hediyesi gerçek dostluktur ve ben bunu kazandım.

- Denizler büyüktür üzerinde durulmaz, dostluklar kutsaldır asla unutulmaz.

Dost sözleri

DOST SÖZLERİ

- Öyle insanlar var ki doğuştan gelir mecburiyettir adına akraba denir. Sonradan gelir kardeşten ötedir adına dost denir.

- Ey dostum benim! Gülüyoruz bak şen oluyoruz, surat asmak nedendir? Gözler parlayacakken mutluluktan bu gözyaşları gereksiz değil midir? Sözlerimiz özel, kalplerimiz ve ömrümüz güzel olsun. Hayat kısa belki, yaşamayı bilelim de uzun olsun.

- Dostları olmalı insanın; Samimi, kalbi güzel, yoluna yoldaş, önünü aydınlatabilen.

- Benim en iyi dostum terzimdir. Çünkü ne zaman beni görse derhal o andaki ölçülerimi alır. Oysa bütün öteki tanıdıklarım benim hala eskisi gibi olduğumu düşünürler.

- Dost bazen minik bir kuş bazen var olmayan sevgili kimi zaman saksıda bir çiçektir ama asıl dost seni senden çok sevendir.

- Dost dediğin hem sevince hem kedere ortak olandır.

- Bize hakiki dostlar lazım, çakal her yerde var.

- Dostlarınızın omzuna yük olmayın, yüküne omuz verin.

- Yaşamda hiçbir şey, dostluk kadar değerli olamaz.

- Dost dediğin çay gibi olmalı. Şekeri ne eksik ne fazla içine bir tat bırakmalı bazen acı bazen tatlı ama hep ihtiyaç duymalı.

- Bizim ömrümüzde ırmaklar vardır, sularında hayallerimizi yüzdürdüğümüz. Bizim ömrümüzde dostlarımız vardır, günlerimiz ayrı geçtiğinde üzüldüğümüz...

- Aşkın gözü kördür, dostluk o gözleri açar...

- Bazen seninle konuşmak iyi geldi, diyebileceğin dostu olmalı insanın.

- Dost gölge veren bir ağaç gibidir. Bunaldığın zaman gölgesinde dinlenirsin.

- Dost, yanında yüksek sesle düşünebildiğim kişidir.

- Dostun ile karanlıkta yürümek kendi başına aydınlıkta yürümekten iyidir.

- Yüreğine bir gül yolluyorum, gülüşlerimden. Sesi sevdadır suskunluğun, suskunluğuna sevdalandığım dost. Yüreğinin gülüşlerinde sakla beni.

- Gerçek dost gölge gibidir. Eğilsen de doğrulsan da düşsen de asla peşini bırakmaz.

- Gerçek dost, ilk gözyaşını görür, ikinciyi yakalar, üçüncüyü durdurur.

- Dost düğünde halaya, ölümde tabuta omuz verendir. Biz dostumuzun her daim yanındayız, ayrılmayız.

- Dostun saha zırh oluyorsa, sen de arkadaşına silah olmalısın.

- Dostlarını tanımak mı istiyorsun, hata yap.

- Kardeş, dost olmayabilir ama dost, her zaman kardeştir.

Dostluk sözleri

DOSTLUK İLE İLGİLİ SÖZLER

- Ruhumdan başka dostum oImadı ve derdimi dinIeyen sadece gönIüm vardı.

- Deniz derindir duruImaz dostIuk ebedidir unutuImaz.

- Gülerken herkes eşlik eder, ya ağlarken. Başarılara herkes ortak olur, ya yenilgilere. Öyle bir dost edin ki; kötü gün kapını çalınca kapıya seninle beraber baksın.

- Ürkek başladığımız şeyler gün olup vazgeçilmez olunca, bir bakışta sevgiyi yakalıyorsak, kendimizi güçlü, coşkulu, tutkulu hissediyorsak desene arkadaşım biz dostuz.

- Bir insanın dostluk derecesini tayin etmek ister misiniz? Menfaatine hafifçe dokununuz.

- Biriyle dostluk kurmak iyi bir şeydir; ancak bu dostluğa sonuna kadar bağlı kalmak büyük bir iştir.

- Öyle insanlar var ki doğuştan gelir mecburiyettir adına hısım akraba denir. Sonradan gelir kardeşten ötedir adına dost denir.

- Acıların bölüşülmesi değil, sevinçlerin bölüşülmesidir dostluğu var eden. Acında da mutluluğunda da hep yanındayım dostum.

- Büyük bir çölde kum tanesi olmak ya da okyanusta su damlası ama en güzeli milyonlarca insan arasından senin dostun olmak.

- Gerçek dost: ilk göz yaşını görür İkinciyi yakalar Üçüncüyü durdurur.

- Onunla konuştuğunda rahatlayabiliyorsan eğer, çok iyi bir arkadaşa sahipsin demektir.

- Gülmek senin için bir tutku olsun. Olur da bir gün ağlarsan eğer o da mutluluktan olsun.

- Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin.

- Fani dünyanın baki padişahı değiliz. Biz parçalanmış gönül hırkalarını yamar dikeriz. Biz dostlarla ağlar dostlarla güleriz.

- Ben dostun kokusunu uzak diyarIardan aIırım ve onun güIüşünü nerde oIsa tanırım. Ne mesafeIer mesafedir dostunIa ne de ayrıIıkIar hüzünIü.

- Hep zamana yenik düştük esiri oIduk anIamsız koşuşturmaIarın ama bir kez adını yüreğimize kazıdığımız dostIarımızı hiçbir zaman unutmadık.

Dostlukla ilgili sözler

DOSTLUKLA ALAKALI ÖZLÜ SÖZLER

- Gerçek bir dosta sahipsen dünyanın geri kalanına ihtiyacın yoktur.

- Konuşurken kendini iyi hissettiğin bir dostu, asla kaybetme.

- Kendine dost olan, bilin ki herkese de dosttur.

- Gerçek dostluk ve sevgi bazen en etkili ilaç oluyor. Moral, hastalıkların iyileşmesine büyük katkı verebiliyor.

- "Yalnızca hava, ışık ve dostun varsa hiç üzülme." (Goethe)

- Kardeş, dost olmayabilir ama dost, her zaman kardeştir.

- Deniz derindir ama bizim dostluğumuz kadar değil.

- Dostlarını tanımak mı istiyorsun, hata yap.

- Duygular vardır anlatılamayan, s?vgil?r vardır kalpl?r? sığmayan, dostluklar vardır hiçbir ş?kild? yıkılmayan, bazı insanlar vardır asla unutulmayan.

- Riya il? paranın padişahı d?ğiliz biz. Parçalanmış gönül hırkalarını yamar giy?riz biz. Arkadaşlarla ağlar arkadaşlarla gül?riz biz. Canım Arkadaşım!

- "İyi dostluklar, temiz hesaplarla kurulur." (Balzac)

- Dost, yanında yüksek sesle düşünebildiğim kişidir.

- "Arkadaşlık her zaman gölge veren bir ağaçtır." (Calvin Coleridge)

- "Sende en iyi ne varsa, dostuna onu ver." (Mevlâna)

- Gerçek dost gölge gibidir, eğilsen de doğrulsan da, düşsen de asla peşini bırakmaz.

- Dostu olmayan insan en yoksul insandır.

- Biri olmalı varlığını daima bildiğin k?ndini güv?nd? hiss?ttiğin. Biri olmalı üzülm? üzülürüm diy?n biri olmalı hayatınızda.

- "Yaşamda hiçbir şey, dostluk kadar değerli olamaz." (Aristoteles)

- "Dostlar, öyle bir ailedir ki insan o ailenin fertlerini, yalnız kendi seçer." (Emerson)

- Arkadaş vurulunca d?ğil unutulunca kahrından ölürmüş. Biz arkadaşlarımızı kır çiç?kl?ri gibi avucumuzda d?ğil, kurşun yarası gibi yür?ğimizd? saklarız.

- Koca bir çöld? kum tan?si olmak ya da okyanusta su damlası, ama ?n güz?li milyonlarca insan arasında s?nin arkadaşın olmak.

- Bir insana tamam?n güv?ndiğinizd? iki sonuçtan birini ?ld? ?d?c?ğiniz k?sindir. Ya yaşam boyu dost, ya hayat boyu bir d?rs...

- İnsanlar eğlenebildikleriyle arkadaş olurlar, anlayabildikleriyle dost, ağlayabildikleriyle kardeş.

KISA DOSTLUK SÖZLERİ

- Dostluk unutulmayacak kadar güzel, ender insanlarla yaşanacak kadar özeldir.

- Dostluk yer aydınlıkken belli olmazlar, ancak karanlık bastığında görünürler.

- Ufak hatalar için dostunla darılmaktan sakın.

- Birbirimizin küçük kusurlarını hoş görmezsek arkadaşlıktan bir şey anlayamayız.

- Güvenle başlamış olan arkadaşlıklar, kardeşlik ile terfi kazanır.

- Düşmanım dost olacağına düşman olsun daha iyi.

- Bize bizi Allah'a götürecek dostlar lazım...

- Gerçek arkadaşı olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür. Deniz derindir durulmaz dostluk ebedidir unutulmaz.

- Kendine dost olan, bilin ki herkese de dosttur.

- Dostlarım az olsun öz olsun ama yürekten sımsıcak olsun!

- Dostlarımı azalttım, birde baktım düşmanlarım da azalmış!

- Arkadaş, insanın kendisine verdiği hediyedir.

- Arkadaş edinmenin tek yolu arkadaş olmaktır.

- Kaybetmeyi göze alamayacak kadar az dostum var.

- Arkadaşlık duygusu belki de aşk duygusunun daha da üzerinde bir hissiyattır.

- Dost konusunda çok şanslıyım. İyi günlerimde hep yanımda olurlar!

- En yüksek dağların en iyi arkadaşları yalnızca bulutlar ve maceracı dağcılardır!

- Dostluk illa yan yana diz dize olmak değildir. Asıl can cana kalp kalbe olmaktır.

- Geride bıraktıkların mı var? Boş ver! Sana iyi gelen insanların geride ne işi var?

- Kaybetmeyi göze alamayacak kadar dostum yok.

- Kusursuz arkadaş aramak, dost edinmeyi istememek demektir.

- Eğer arkadaşın uzak bir yere giderse, o uzak yer senin yakınına gelir!

EN GÜZEL RESİMLİ DOSTLUK SÖZLERİ

- Dost vurulunca d?ğil unutulunca kahrından ölürmüş. Biz dostlarımızı kır çiç?kl?ri gibi avucumuzda d?ğil, kurşun yarası gibi yür?ğimizd? saklarız.

- Candan ümidi k?s?biliriz b?lki ama can dostlarıyla irtibatı k?sm?k güçtür. M?vlam yür?k yollarımıza m?saf? koymasın.

En güzel dostluk mesajları

- Duygular vardır anlatılamayan, sevgiler vardır kalplere sığmayan, dostluklar vardır hiçbir şekilde yıkılmayan, bazı insanlar vardır asla unutulmayan.

- En v?fakâr dostumuz gölg?mizdir bilirsiniz. Ama unutmayın ki; o da yoldaşlık ?tm?k için gün?şli havayı b?kl?r.

- G?rç?k dost yanlış yaptığında s?ni uyaran, sonrasında is? koruyan kişidir. Yaptığın yanlışı h?rk?s? duyuran d?ğil.

En iyi dost sözleri

- Rüzgârın kemanını çaldığı, damlaların cama vurduğu bir pencerede yatağına uzanıp ta keşke dediğin tüm güzellikler gerçek olsun güzel arkadaşım.

- Hep zamana yenik düştük esiri olduk anlamsız koşuşturmaların. Ama bir kez adını yüreğimize kazıdığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmadık.

Sizler için derlediğimiz en güzel dostluk sözleri bu şekildedir. Sizlerin de bildiği farklı dostluk sözleri varsa yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Teşekkürler.