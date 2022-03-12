Doğuma Günler Kala Karnı Burnunda Poz!

Kendisi gibi oyuncu Taner Ölmez ile mutlu bir evlilik sürdüren Ece Çeşmioğlu, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.

Bir kızı olacak olan güzel oyuncu, Instagram hesabından ilk kez karnı burnunda fotoğrafını paylaştı.

Çeşmioğlu, bu kareyi Instagram hesabından paylaştı. Doğuma günler kala ünlü ismin siyah-beyaz fotoğrafı büyük ilgi gördü. Taner Ölmez, kızlarına Zeynep ismini vereceklerini açıklamıştı.

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