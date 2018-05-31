Dişlerini Beyazlatmak İsteyen Talihsiz Kadın, 32 Dişini Birden Kaybetti

Antalya'da dişlerini beyaz bir görünüme kavuşturmak için kaplama kararı alan 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Sunay Öztürk, işlem sonrası azı dişiyle başlayıp tüm dişlerini saran ağrılarını dindirmek için 1,5 ayda tüm dişlerini çektirdi. Buna rağmen ağrıları bir türlü dinmek bilmeyen Öztürk'e son olarak halk arasında 'delirten hastalık' diye bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisi konuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Sunay Öztürk, bundan 6 ay önce dişlerini beyazlatmak amacıyla zirkonyum kaplama yaptırma kararı aldı. Ailesinden kalan ilk emekli maaşıyla 10 bin lira kredi çekerek özel bir diş polikliniğine giden Öztürk'ün üst ve alttan 10'ar olmak üzere toplam 20 dişi kaplama için kesildi. Bir müddet sonra hayal ettiği beyaz dişlere kavuşmak için gün sayan Öztürk, yine aynı polikliniğe geldi. İddiaya göre ise azı dişinde ağrı olduğunu söylemesine karşın Öztürk'e burada kaplama işlemi gerçekleştirildi. İşlemin ardından bir kaç gün sonrası azı dişindeki ağrının diğer dişlere vurmasıyla doktoruna tekrar başvuran Öztürk, kendisine verilen antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verildi. Bu ilaçları kullanmasına karşın ağrıları hiç dinmeyen kadın, azı dişi ile ağrı hissettiği diğer 3 dişinin çekilmesini istedi. İmza karşılığında dişleri çekilen Öztürk, ağrılardan kurtulacağını sandı ancak ağrılar yine kesilmedi.

1,5 AYDA 32 DİŞİNİ ÇEKTİRDİ

Bunun üzerine Öztürk, Antalya Isparta ve Denizli'de doktor doktor gezmeye başladı. Ağrılarından kurtulmak için varını yoğunu satan Öztürk, iddiaya göre gittiği her diş doktorundan 'ağrın bu sefer dinecek' yanıtını aldı. Çeşitli kanal tedavileri ve devam eden diş çekimlerinden de sonuç alamayan Öztürk, kafasını saran ağrıdan kurtulabilmek için tüm dişlerini çektirme kararı aldı. Yaklaşık 1,5 ayda 32 dişinden olan talihsiz kadın, bu sefer ağrılardan kurtulacağını düşünmüşken yine hüsrana uğradı.

DELİRTEN HASTALIĞA YAKALANDIĞI SÖYLENDİ

Ağrı kesiciler fayda etmediği için yeşil reçete kapsamına giren uyuşturucu ilaçlarla bir nebze ağrılarını dindirebilen Öztürk, beyin ve sinir cerrahına giderek durumunu izah etti. Burada ise kendisine halk arasında 'delirten hastalık' diye bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisi konuldu. Ardından son çare olarak beyin ameliyatına giren Öztürk'ün operasyon sonrası da ağrıları dinmedi. Öztürk'ün tüm bu yaşadığı acı dolu günler, kafasının yanı sıra kalbini ve tansiyonunu da etkiledi. Dişlerindeki sıkıntıdan dolayı Öztürk'ün, kalp kapakçığı açıldı, hipertansiyon hastası oldu.

"AYNAYA BAKAMIYORUM"

Acısının halen devam ettiğini belirten Sunay Öztürk, 6 ay önceki haliyle şu anki hali arasında dağlar kadar fark olduğunu ve bundan dolayı aynada kendisine bakamadığını söyledi.

Artık acı çekmek istemediğini ifade eden gözü yaşlı anne, "Kızım, 'anne eski haline ne zaman döneceksin' diye soruyor. İyi bir tedavi edilmek istiyorum. Benim neyim var, bana ne yapıldı? Bu ağrı ne? Varım yoğum gitti, çocuğum okuldan geri kaldı. Bir annenin yanında sığıntı gibiyim. Eski halime geri dönemem ama acı çekmek istemiyorum. Uyuşturucu hap kullanmak istemiyorum. Ben para pul istemiyorum, sağlık istiyorum. Bir simit ile birlikte çay içmek istiyorum" diye konuştu.

"DİŞLERİNİN ÇEKİLMESİ SİNİR DOKULARINA ZARAR VERMİŞ"

Öztürk'ün hastalığının teşhisini koyan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz, daha önceden diş hekimleri tarafından uygulanan yöntemler sonrası Öztürk'ün sinir dokusunda hassasiyet bozukluğu meydana geldiğini, bu sebepten dolayı da ağrılarının kronikleştiğini kaydetti. Hastanın süreçten psikolojik olarak etkilendiğini de ifade eden Akyüz, "Bütün dişleri çekilmiş ve yapılan işlemlerle oradaki sinir dokusunun hassasiyeti bozulmuş, bununla ilgili şikayetleri kronik ağrı haline gelmişti. Cerrahi müdahalesi yapılmasına rağmen şikayetleri devam ediyor. Yapılması gereken tüm cerrahi müdahale başarıyla yapıldı. Ameliyat sonrası bir miktar, yüzde 60-70 rahatlamıştı" dedi.

TRİGMENİNAL NEVRALJİ

Halk arasında "delirten hastalık" diye bilinen "trigeminal nevralji", yüz bölgesini tutan bir nöropatik ağrı türüdür ve "tic douloureux" diye de adlandırılır. Trigeminal nevralji, trigeminal sinirin bir ya da daha fazla dalının kapsadığı alanda gelişen, ani, genellikle tek taraflı, şiddetli, kısa süreli, şimşek gibi saplanan bir ağrıdır. Çeşitli çalışmalarda, trigeminal nevralji görülme sıklığının 100 bin 'de 5 ile 25 arasında olduğu bildirilmiştir. Kadınlarda 1.7-2.2 kat daha sık olduğu bilinmektedir. Ağrının genellikle yüzün alt ve üst çene bölümünde görüldüğü ve daha çok 50 yaş üzerinde görülen hastalığın, çocuklarda bile olabileceği belirten uzmanlar, "Hastalık yüzün duyusunu sağlamanın yanında, çiğneme kaslarının çalışmasını sağlayan trigeminal sinirde bir problem olması sonucunda oluşmaktadır. Trigeminal nevralji ağrısı sürekli, yakıcı veya sancılı bir ağrıdır, bu da hastayı sıkıntıya sokabilmektedir. Bazı hastalar bu ağrı nedeniyle yemek yiyemez, su içemez hale gelmektedir. Hastalık çok sık görülmemesi nedeniyle, genellikle diş hekimleri ve diğer hekimler tarafından atlanmakta ve teşhis genellikle nöroloji ya da beyin cerrahi uzmanlarınca konulmaktadır" diyor.

SANATÇI UMUT AKYÜREK DE YAKALANMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz Nisan ayında Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek''in de nadir görülen bu hastalığa yakalandığını ses sanatçısı Onur Akay tarafından duyurulmuştu. Akay, kendi internet sitesinden Akyürek'in durumuyla ilgili, "Değerli sanatçı dostum Umut Akyürek, 5 aydır yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılar çekiyordu, kullandığı ilaçlar ise hiç fayda etmiyordu ve bu şikâyetlerini kimselere belli etmeden 5 aydır şarkı söylüyordu. Dün Umut'la konuştum, "Maalesef dişçi hatası ve ihmali!" dedi. Meğer dişleri yapılırken beyinden gelen trigeminal sinirlerini zedelemişler. Kendisine 'trigeminal nevralji' teşhisi konulan Umut Akyürek, tıpta bilinen en şiddetli ağrılarla boğuşuyor. Boş yere diş ve sinüzit tedavisi gören Umut'un rahatsızlığına, Perşembe günü beyin cerrahi uzmanları bakacak" açıklamasını yapmıştı.