Dha Yurt Bülteni-8

Sınırda helikopter hareketliliği

Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin Afrin bölgesine komşu olan Kilis'te helikopter hareketliliği yaşandı. Öğleden sonra Kilis semalarında görülen ve alçak uçuş yaptığı gözlenen helikopter, sınır hattında bir süre dolaştıktan sonra Afrin kırsalına ilerledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: KİLİS

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Yargıtay Başkanı Cirit: Küçücük bir devlet Salih Müslim'i iade etmem diyor

YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Salih Müslim'i teslim etmeyen Çekya'ya tepki göstererek, "Küçücük bir devlet Salih Müslim'i iade etmem diyor. Bu adam, adam öldürdü. Ankara gar saldırısını yaptı. Reyhanlı saldırısını yaptı. Bunun faili olarak aranmakta" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Yargıtay ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından Bolu Abant'ta bulunan bir otelde 'Orman Ceza Hukuku' sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Orman ve Su İşler Bakanı Veysel Eroğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Bolu Valisi Aydın Baruş, Adalet Komisyonu Başkanı Yalçın Akçil, çok sayıda yargı ve Orman Bakanlığı personeli katıldı. Toplantının açılışında konuşan Yargıtay Başkanı Cirit, Türkiye'nin, iyi işlemeyen kurulu dünya düzenine karşı adalet haykıran bir devlet olduğunu ifade ederek, "1984'ten sonra bölücü terör örgütü PKK ve onun bugün uzantısı net bir şekilde görülen bütün yazışmalarda bütün varlığı ile net bir şekilde görülen PYD ile birlikte terörün her çeşidi ile bu millet karşı karşıyadır. Biz bu örgütlere karşı mücadele ediyoruz. Bu mücadele için bedeller veriyoruz. Dün akşam verdiğimiz gibi, yıllarca verdiğimiz gibi. Kan kaybı yaşatmakta ama bu güzel coğrafyada bu mücadeleyi yapmak zorundayız. Hiçbir mücadele bu kadar haklı ve doğru değildir. Bugün uluslararası kuruluşlar ve devletler, birçok devletin bu terör örgütlerinin arkasında olduğunu bilmekteyiz net bir şekilde. Dün 8 şehidimizin verildiği Afrin'de oradaki silahların ABD tarafından verildiği malumdur" dedi.

YARGININ BAĞIMSIZLIĞI ELEŞTİRİLERİ

Cirit, Son dönemlerde Türkiye'deki yargı bağımsızlığına yönelik eleştirilerle ilgili de, kurum ve kuruluşların tarihleriyle gelenekleriyle yaşadıklarını ve bu devletin köksüz olmadığını ifade ederek, Türkiye'deki yargı bağımsızlığının, olmayan olgular varmış gibi gösterilerek eleştirildiğini söyleyip, şöyle devam etti: "Bu eleştirilerden sonra hücumlar başlıyor. Yok böyle bir şey. Yok da ispat etmek oldukça zor. Bilindiği gibi 15 Temmuz yıkıcı darbe girişiminin faili nerede yaşıyor? ABD'de yaşıyor. Biz onlara TIR'larca belge gönderdik. Hani yargı bağımsız diyorlar ya yargı siyasetten arınmış değil orada. Tamamen siyasetin güdümünde ve etkisinde bir yargı var orada. Yoksa burada Türkiye mahkemeleri tarafından terör örgütü olarak tanınan en son merci olan Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından da tasdik edilen bir olayda, bu terör başı, terörist başı 250 şehidimizin 2 bin 500'e yakın yaralımızın olduğu, gazimizin olduğu, suçüstü hali olan bir meselede sen örgüt başını buraya göndermiyorsan bana boşu boşuna yargı bağımsızlığını anlatmasın. Avrupa da anlatmasın. Çekya meselesi, Yunanistan meselesi. Burada darbe yapıyor sivil vatandaşları öldürüyor, ondan sonra gidiyor sınırın öbür tarafına geçiyor. İade et diyoruz. Helikopter var, helikopterle beraber geldi. Helikopteri iade ediyor, adamı iade etmiyor"

ÇEKYA'YA TEPKİ

Cirit, Çekya'nın Salih Müslim'i iade etmemesi ile ilgili olarak ise şöyle konuştu: "Bu olay orada yargı bağımsızlığının da siyasetin güdümünde olduğunun en büyük ispatıdır. Çekya gibi küçük bir devlet. Küçücük bir devlet iade etmem diyor. Bu adam, adam öldürdü. Ankara gar saldırısını yaptı. Reyhanlı saldırısını yaptı. Bunun faili olarak aranmakta. Bu konuda tereddüt mü var, bir şey mi var? Yani 'yargı bağımsız, yargı siyasetten bağımsız, Yunanistan mahkemesi siyasetten bağımsız.' Boşu boşuna anlatmasınlar. 'Çekya mahkemesi siyasetten bağımsız'. Boşu boşuna anlatmasınlar. FETÖ/PDY'den aranan 10 bine yakın şüpheli ABD, Almanya ve Belçika'da yaşıyor. Bugün terör örgütünün önemli üyeleri Almanya'da ve Belçika'da yaşıyor. Asıl yıkıcı ve kıyıcı olan bilebildiğimiz yakalama kararı olan 10 bin kişi. Sadece FETÖ/PDYden ve o kadar da bölücü terör örgütü PKK/PYD'den Avrupa'da yaşayan terörist var. Siz bunları terörist ilan etmiyor musunuz'PKK Avrupa'ya göre terör örgütü değil mi''Evet terör örgütü' diyorlar. Niye iade etmiyorsunuz bunları? Bunlar adam öldürmüşler burada. 'Bizde yargı bağımsız.' Bırakın bunları anlatmaya gerek yok"

'ADALET ÇÖKERSE DEVLET ÇÖKER'

Sempozyumun açılışında konuşma yapan HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz ise, adaletin sadece hükümetlerin meselesi olmadığını ifade ederek, adaletsizlik inancının yayılması ve devletin zaafa düşer hale gelmesinin sadece hükümetlere değil, topluma da zarar vereceğini belirterek, "Türkiye'deki adaletin 2016 yılından sonraki sürecini düşünürken en büyük sorunumuz bilgi seviyesi açısından noksan, tecrübesiz hakim ve savcılar. Bunları biz de biliyoruz ama diğer yandan eğitim eksikliği giderebileceğimiz bir konu ama diğer yandan altyapı eksiklerimiz, hızla tamamlanan altyapı eksiklerimiz. Adalet sadece bugün değil, dün de hata yapıyordu. Türkiye'de adalet yoktur demek ve bu inancı yaygınlaştırmak hiç kimseye yarar sağlamaz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yargıtay başkanının konuşması

-HSK Başkanının konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Bakan Özhaseki: Bir tek oyunlarını tutturamadıkları ülke Türkiye

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ortadoğu coğrafyasında kan ve gözyaşının bulunduğunu, oynanan oyunun tutturulamadığı tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Çeşitli törenlere katılmak üzere Adıyaman'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi havaalanında, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Adnan Boynukara, Salih Fırat, Halil Fırat, protokol üyeleri ile STK temsilcileri karşıladı.

Havaalanından Kahta ilçesinde geçen Bakan Özhaseki, burada İLBANK A.Ş. Yatırımları temel atma ve arıtma tesisi açılış törenine katıldı. Törende kalabalığa konuşan Bakan Özhaseki, emperyalist güçlerin Kuzey Afrika'dan Afganistan'a kadar olan bölgede istediklerini yaptığını ve razı olmayanları parçaladığını ifade etti. Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyada şu anda kan ve gözyaşı bulunduğunu dile getiren Özhaseki, şöyle dedi: "Bir tek oyunlarını tutturamadıkları ülke var o da Türkiye'dir. Son 3 yıldır başımıza gelenlere bir bakar mısınız? Bir taraftan PKK belası zaten 40 yıldır sürdürmektedir. Bu vahşi mücadelesini güya son 2-3 yılda çukurlar kazıp öz yönetim ilan etmeye sonradan bir parça koparıp aşağıdaki parça ile birleştirip kocaman bir PKK devleti kurmaya kalktılar. Kendi içimizden çıkan hainler yapıyor bunu. Allah'a hamdolsun uyanık davrandık. Orada atik davrandık ve cesaret ile işin üstüne gittik. O eline silah alıp yavrularımızı vuran sivil insanları vuran çocukları mazlumları vuran katilleri o eştikleri çukurlara doldurduk. Türkiye temizlendi. Hamdolsun o tehlike atlattık ülkemizin sınırları dışında gerekeni yapıyoruz.ö

Türkiye'nin bir yandan da terör örgütü FETÖ ile mücadele ettiğini hatırlatan Bakan Özhaseki, şöyle devam etti: "Bir başka bela son 2-3 yıl başımıza çıkan FETÖ belası. Onlar da aynı kırk yıldır bu ülke içinde yer almışlar. Sırıtık yüzleri ile karşımıza çıkmışlar. Hizmet evi demişler, dindarız demişler, bak yurt dışında bize ülkemize dost insanlar yetiştiriyor demişler ve sonra bir gece gerçek yüzleri açığa çıkmış. Şimdi bütün dinleme, tutanak, mahkemelerin ortaya koymuş olduğu belgelerden anlıyoruz ki; kırk yıl içinde kendilerini saklamışlar. Müslüman gibi gözükmüşler ama yurt dışında bu emperyalist güce hizmet ediyorlar. Emir verilince de tamamıyla Müslümanlıklar bitmiş çıkmışlar dışarıya devletten zamanında elde ettikleri imkanlar ile silahlarla masum insanları vurmaya kalktılar. ve yine anlıyoruz ki; o belgelerden Müslümanlık adına bildiğimiz ne kadar doğru varsa hepsini adeta tahrip etmişler. Yalan söylemek bunlarda serbest, zina bunlarda serbest kendini saklamak için içki içmek bunlarda serbest bir başkasının hakkını yemek sonuç almak serbest, insanları gözetlemek bunlarda serbest iftira etmek serbest bunların hangisinin dinde yeri var. Bizim bildiğimiz din doğruluk dinidir. Kuran ve sünnet dinidir. Hoca dediğimiz insanlar eğer Kuran ve sünnete uyuyorlarsa başımızın tacı uymuyorlarsa lanet olsun onlara onlar FETÖ dini mensupları bunu çok iyi gördük. Kanser ruhu gibi sardıkları devletin içerisinden aldık büyük bir cerrahi müdahale ile kaldırdık attık bunları Allah'a hamdolsun bu işin altından kalktık."

Bakan Özhaseki konuşmasının ardından beraberindekilerle arıtma tesisinin açılışını yaptı, çeşitli projelerin temelini attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Özhaseki'nin açıklaması

Dua edilmesi

Açılış ve temel atma töreni

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN- Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), -

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Kızının ölümüne tanık oldu, baygınlık geçirdi

BURSA'da annesi 25 yaşındaki Hatice Durdu'nun elinden kurtulup yola fırlayan 5 yaşındaki Elif Durdu, gelen otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Kızının ölümüne tanık olan Hatice Durdu, cenaze töreninde sinir krizi geçirdi.

Merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahalles D-305'inci Sokak'ta oturan 2 çocuk annesi Hatice Durdu, dün akşam saatlerinde kızı Elif'i anakolundan aldıktan sonra elinden tutarak evlerine doğru yürümeye başladı. Sevinçler Sokağı'na geldiklerinde bir anda annesinin elinden kurtulup yola fırlayan minik Elif'e, 24 yaşındaki S.D.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kazayı gören Hatice Durdu baygınlık geçirirken, ağır yaralanan Elif Durdu kaldırıldığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Elif'in cenazesi bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde sinir krizi geçiren Hatice Durdu bir kez daha bayılınca bekletilen ambulansa taşındı. Elif'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Turanköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Annenin ölen kzına bakması ve sevmes

Detaylar

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -

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Patlatılan 300 kilo dinamitle yıkılmayan bina kendiliğinden yıkıldı

BURSA'da, dün, 300 kilo dinamit patlatılarak, yıkılmak istenen 13 katlı atıl bina, bugün kendiliğinden yıkıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Caddesi'nde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ait olduğu belirtilen arazideki 13 katlı atıl bina için Bursa Valiliği'nden yıkım kararı alındı. Bunun üzerine, dün binanın ilk 3 katına 300 kilogram dinamit yerleştirildi. AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı patlama, geri sayımın ardından gerçekleştirildi. İlk patlamada 300 kilo dinamit ile tamamen yıkılması beklenen bina, ikinci ve üçüncü katlara giden bağlantı kablolarının kopması nedeniyle gerçekleşmedi. Yapılan incelemelerin ardından gerekli çalışmalar sağlanarak, ikinci denemeyle kalan dinamitler patlatıldı; ancak bina, bu kez de ayakta kaldı. Ekipler, binanın daha sonra yıkılması yönünde karar alınmasıyla bölgeden ayrıldı.

Atıl durumdaki 13 katlı bina, bugün öğle saatlerinde, kendiliğinden yıkıldı. 300 kilo dinamit patlatılmasına rağmen dün yıkılamayan bina, bugün yerle bir olurken, olay sırasında zarar gören olmadı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, -

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Soma'dan Afrin'e 2.5 ton helva gönderildi

MANİSA'nın Soma ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu öğrenci, veli ve öğretmenlerinin öncülüğünde başlatılan 'Afrin Kahramanlarına Soma Helvası' kampanyasında, ilçeden Afrin'e 2.5 ton Soma helvası gönderildi.

Soma Belediyesi ve Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü kampanyada, Afrin'deki askerler için hazırlanan 2.5 ton dilimlenip paketlenmiş helva, Cuma Namazı sonrasında Emir Hızırbey (Çarşı) Camii'nde düzenlenen törenle, dualar eşliğinde Afrin'e yola çıktı. Törende Soma Belediyesi tarafından 500 Türk bayrağı dağıtıldı. Duaların okunması sonrasında, mehter marşı eşliğinde helva yüklü 2 kamyonet, Afrin'e ulaştırılmak üzere Soma'dan hareket etti. Yaklaşık 800 kişinin katıldığı törende, harekatta şehit olan ve yaralı Mehmetçikler için lokma da döktürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Camii'den dış görüntü

Ezan okumasından görüntü

Cemaatten görüntü

Paketlenmiş helvalardan görüntü

Bayrak dağıtımından görüntü

Paketlenmiş helvalardan görüntü

-Dua edilmesinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Serkan ÖZDEMİR/ SOMA (Manisa),

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Sınıfa kitap alması karşılığında, oğluna çarpan sürücüyle uzlaştı

ÇORUM'da, 8'inci sınıf öğrencisi Faruk G.'nin (13) annesi, oğullarına çarpıp yaralayan otomobilin sürücüsü Ercan Ş.'nin (21), bir sınıfa okuma kitabı alması karşılığında, şikayetçinden vazgeçti.

Kaza, geçen Temmuz ayında, Çorum'un Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Ercan Ş., otomobili ile 8'inci sınıf öğrencisi Faruk G.'ye çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Faruk G., hastanede bir süre tedavi gördü, ardından taburcu oldu. Çocuğun annesi Adalet G.'nin şikayeti üzerine, sürücü Ercan Ş.'nin ifadesi alındı. Olayı değerlendiren savcılık, soruşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğuna karar verdi.

Savcılığın görevlendirdiği uzlaştırmacının taraflar arasında yaptığı müzakereler dün sonuçlandı. Kazada yaralanan öğrencinin annesi Adalet G., sürücü Ercan Ş.'nin, oğlunun eğitim gördüğü Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'ndaki sınıfında bulunan tüm öğrencilere hikaye kitabı almasını istedi. Adalet G., bu şartla şikayetinden vazgeçmeyi kabul etti. Şartı kabul eden Ercan Ş., sınıftaki 33 öğrenciye kitap alarak okul yönetimine teslim etti. Okul yöneticileri de kitapları sürücü ile birlikte öğrencilere dağıttı.

Konuyla ilgili açıklama yapan anne Adalet G., "Sonuçta ortada bir suç var. Sürücünün yaptığı hatanın karşılığı olarak ceza almasını istemedim. Bir yaptırım yapılması gerektiğini düşündüm. Ben de oğlumun okuduğu okuldaki 33 öğrenciye okuma kitabı almasını talep ettim. O da kabul etti. Ben de şikayetimden vazgeçtim" dedi.

Sürücü Ercan Ş. ise yaptığı açıklamada, "Karşılıklı mahkemeye çıkmadan uzlaştırılmak çok iyi oldu. Kaza yaptığım günden bu yana çok üzgündüm. Sağ olsunlar çarptığım öğrencimizin ailesiyle yapılan müzakereler sonrası uzlaştık. Okuma kitabı taleplerini hemen kabul ettim. Aldığımız kitapları öğrencimizin sınıfına giderek dağıttık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Kazaya karışan otomobil sürücüsü Ercan Ş., röportaj

-Öğrenci velisi Adalet G., röportaj

-Uzlaşan ikilinin adliyeden çıkışı

-Adliye görüntü

-Öğrenciler

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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