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Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi

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Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Almanya'nın Freiburg takımını konuk edecek. Karşılaşmada Freiburg, 1-0 önde.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında Almanya'nın Freiburg takımı ile karşılaşıyor. 

İLK 11'LER

Trabzonspor : Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa, Fabinho, Mendy, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.

Freiburg: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Engelhardt, Eggestein, Irie, Grifo, Goto, Matanovic.

CANLI ANLATIM:

15'  Grifo ortasını yaptı, Matanovic'in kafa vuruşunu Onana çıkardı ancak dönen topu Kübler ağlara gönderdi.

14' Freiburg maalesef golü buldu. Skor 1-0 oluyor. 

13'  Mustafa’nın müdahalesiyle top kornere çıktı. Freiburg maçtaki ilk köşe vuruşunu kullanacak.

12'  Saviolo topla çalım denedi ancak Freiburg savunması araya girerek topu kazandı. Devamında Saviolo’nun müdahalesiyle Freiburg faul kazandı.

10'  Eggestein ortasını yaptı, Cenk yükselip topu kafayla uzaklaştırdı.

8'  Makengo sol kanattan etkili geldi ancak Nwaiwu araya girerek geçişine izin vermedi ve topu auta gönderdi.

9'  Freiburg pas yaparak savunmamızda boşluk arıyor. Bu bölümde dikkatli kalmamız gerekiyor.

6'  Mustafa, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem faul düdüğünü çaldı.

4'  Freiburg kendi yarı sahasında pas yaparak oyunu kurmaya çalışıyor.

3'  Onana’dan riskli bir hareket geldi ancak topu uzaklaştırmayı başardı. Meşin yuvarlak doğrudan Freiburg kalecisine kadar gitti.

2'  Freiburg maça önde baskıyla başladı. Makengo uzak mesafeden kaleyi denedi ancak top auta çıktı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Trabzonspor'a sonsuz başarılar dileriz. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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