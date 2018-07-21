Dha Yurt Bülteni 6

1 - Veresiye alkol vermediği için kendisini yaralayan şüpheliyi sopayla kovaladı

ANTALYA'da, girdiği marketten veresiye içki almak isteyen bir kişi, olumsuz yanıt alınca işletmeci Döndü Katran'ı (52) bıçakla yüzünden ve boğazından yaraladı. Kan içinde kalan Katran, iki şişe bira alan şüpheliyi sopayla kovaladı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi 2305 Sokak'taki bir markette meydana geldi. Eşi Hüseyin Katran'la market işleten Döndü Katran, yalnız olduğu sırada gelen erkek müşteri veresiye içki almak istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alan müşterinin ısrar etmesi üzerine taraflar tartışmaya başladı. Sinirlenen şüpheli, yanında taşıdığı bıçakla Katran'ı boğazından ve yüzünün çeşitli yerlerinden yaraladı. Kan içinde kalan Katran, kasanın yanında bulundurduğu sopayla kendisini korumaya çalıştı. Katran, bu sırada marketten iki şişe bira alan şüpheliyi sopayla kovaladı.Şüpheli ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Markete döndüğünde eşini kan içinde bulan Hüseyin Katran 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Katran, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

İhbarın ardından harekete geçen polis, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başattı. Görgü tanıklarından Gülsüm Kaya, market sahibi komşusu Döndü Katran'ın gelen kişiye veresiye içki vermediğini, bu nedenle müşterinin bıçakla saldırdığını söyledi. Saldırganın 25-30 yaşlarında olduğunu üzerinde kot pantolon ve lacivert tişört bulunduğunu kaydeden Kaya, "Döndü hanımın boynu ve yüzünde yara izleri vardı. Hepimiz endişelendik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ezgi marketin dış plan görüntüsü

Market içersinden detay görüntü

Röp: Gülsüm kaya

Bıçaklanan Döndü Katran, gelini ve kızından detay görüntüler

Polislerden detay görüntüler

Market içersindeki malzemelerden kasadan detay görüntü

307 MB 2.43 (HD)

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ ANTALYA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 - Tesisatçı 1'inci kat balkonundan düşüp öldü; arkadaşları şaşırdı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,- ADANA'da doğal gaz hattı çeken Abdullah Altuntoprak (40) çalıştığı apartmanın 1'inci kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Çukurova ilçesi Yurt mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı binanın 1'inci katına doğalgaz hattı çeken Abdullah Altuntoprak, balkonda çalıştığı sırada dengesini kaybederek 4 metre yüksekten apartman bahçesindeki çalının üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Abdullah Altuntoprak'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Acı haberi alan Altuntopak'ın arkadaşları ise, "Allahım 1'inci kattan düşen adam ölür mü ? Abdullah sana kaç kere dikkatli ol dedik" diyerek gözyaşı döktü. Altuntoprak'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken,

polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Apartmandan düşerek ölen adamın görüntüsü

Çalışma yaptığı 1. katın görüntüsü

Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

Beraber çalıştığı arkadaşlarının görüntüsü

Arkadaşlarının ağlaması

SÜRE: 01'41" BOYUT: 103 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3 - İYİ Parti çalıştayı başladı

İYİ Parti Teşkilat Çalıştayı, Meral Akşener başkanlığında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde başladı.

Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal bir otelde gerçekleştirilen çalıştay, Genel İdare Kurulu üyeleri (GİK), milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla başladı. İyi Parti Genel Başkan Meral Akşener'in açılış konuşması yaptığı çalıştay basına kapalı gerçekleştiriliyor. Toplantının yapıldığı otele, Meral Akşener'in posterleri ve parti bayraklarıyla süslendi. Çalıştay, 22 Temmuz Pazar günü sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Türk bayrağı ve Meral Akşener'in resminin bulunduğu bayrak

Toplantı yapılacağı otel geniş acı

122MB///01.06"

Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/ SANDIKLI (Afyonkarahisar),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4 - Traktör alev alev yandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Hüseyin Şan (61) yönetimindeki traktör, tarla sürdüğü sırada motor kısmından alev alarak yandı. Sürücü Şan olayı yara almadan atlatırken, traktör kullanılmaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Balabancık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Şan yönetimindeki 59 LA 294 plakalı traktör, buğday tarlası sürüldüğü sırada motor kısmından alev aldı. Alevler kısa süre traktörü sararken, sürücü Şan durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucu traktör kullanılmaz hale geldi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan traktör genel ve detay görüntü

-Yanan traktörden yükselen alev ve dumanlar

-İtfaiyenin söndürme çalışması

-Traktörün hurda yığınına dönmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5 - Kadırga Yayla şenliği yapıldı

GÜMÜŞHANE'nin Özkürtün Beldesinde her yıl düzenlenen Kadırga Yayla Şenliği, bu yılda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Kadırga Yaylası, çevre illerden ve yurtdışından gelen yaylacılarla dolup taştı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde, Her yıl Temmuz ayının üçüncü haftasında Kadırga Yaylasında düzenlenen ve Otçu Haftası olarak adlandırılan şenlik bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kadırga Yaylası'nda bulunan ünlü üstü açık camide topluca kılınan namazın ardından şenlikler başladı. Çevre illerden ve yurtdışından gelen yaylacılar, Kadırga Pazarından alışveriş yapıp, horon oynadılar. Pazar yerinde, Kürtün ekmeği ve pestil yoğun ilgi gördü. Horon Düzü'nde binlerce kişiyle oluşturulan büyük halkadaki yaylacılar saatlerce horon oynadı.

Kadırga Yayla Şenliğine katılan yaylacılardan Muhammet Türkmen, Kadırga Yaylası Şenlikleri'nin vatandaşların birbirini tanıması için çok önemli bir fırsat olduğunu söyleyerek "Eğer bu şenlikler olmasa, bu millet birbirini tanıyamaz. Şenlikler için İstanbul'dan, İzmir'den, Almanya'dan, her yerden buraya geliyorlar. Bu dağları şenlendiriyorlar" dedi.

Kadırga Yaylasının altyapısının düzenlenmesine katkı sağlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, şenliğin yüzyıllardır devam ettiğini, kadim bir gelenek olduğunu söyledi. Türkmen, "Trabzon, Giresun, Gümüşhane illerinin ortak yaylası Kadırga'dayız. Gördüğünüz gibi hava güzel. Bu dağlarda havanın güzel olmasını her zaman yakalayamayız. İstanbul'dan, Ankara'dan, özellikle yurtdışından bütün gurbetçiler yayla şenliği için geldiler. Otçu şenliği yüzyıllardır devam ediyor. Bu kadim bir gelenek. Her yıl yöresel kıyafetlerimizi giyeriz. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği hepsi horon oynar. Yöresel oyunumuz kemençe eşliğinde devam eder. Otçu Şenliğinin bizin için önemi şudur. Hasret sona erer, özlem biter. Burası kavuşma, kucaklaşma yarıdır. Bütün gurbetçiler yıllık izinlerini bu günlere ayarlar.ö dedi.

Yayla şenliğine katılanların bir bölümü bir gün önceden yaylaya giderek obalarda eğlenceler düzenledi. Sabah saatlerinde obalarından gruplar halinde yola çıkan yaylacılar, Kadırga'da buluştu. çevre illerden ve yurt dışından gelenlerle dolup taşan 2500 metre yükseklikteki Kadırga Yaylası, yalnız geçireceği bir kıştan sonra yeniden sevenlerini bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaylacılardan görüntüler

Üstü açık camii ve namaz kılınışı

Horon görüntüleri

Pazar yeri ve detaylar

HABER KAMERA: İnan KALOYUNCU/GÜMÜŞHANE, -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6 - Temizlik görevlisi çöp konteynerinde tabanca buldu

SİVAS Belediyesi'nde görevli temizlik Emrah Tayhan (32) çöp konteynerinde 4 parçaya ayrılmış halde halde tabanca buldu.

Olay saat 11.00 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi Karabağ Caddesi 10'uncu sokak üzerinde meydana geldi. Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Emrah Tayhan (32) sabah saatlerinde mahalleyi süpürürken çöpleri koyduğu çöp kovası dolunca, kovayı çöp konteynerine boşaltmak istedi. Konteynere yakalaşan Tayhan burada, 4 parçaya ayrılmış tabanca gördü. Tayhan durumu polis ekiplerine bildirdi. Çöp konteynerinin üstünde tabanca parçaları bulan Emrah Tayhan "11.00-11.30 arası gibiydi burayı süpürüyordum. Kovam doldu, çöpe döküyüm dedim, baktım silah parçaları var. Hemen emniyete haber verdim. Çöp kenarının üstünde silah parçaları vardı 4 adetti. Yetkililere haber verdim geldi incelediler silahı götürdüler."dedi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise silahı incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Görüntü Dökümü

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-Tabancadan görüntüler

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel Detay

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, -

(265 MB HD Görüntü)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7 - Silopi'de 81 ilin lezzetlerinin sunulduğu pazar kuruldu

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği bir pazar kuruldu. 81 İlin oluşturduğu lezzet pazarına Silopililer yoğun ilgi gösterdi.

Güvenlik güçlerinin operasyonları sonrasında huzurun tesis edildiği Silopi'de 81 ile ait yöresel tatlar standı açıldı. Sanat sokağında kurulan standlarda, çeşitli illerden getirilen lezzetler, kuru gıdalar ve içecekler sergilendi. Vatandaşların beğenisine sunulan ürünlere Silopililer büyük ilgi gösterdi. 10 gün açık kalacak standın ilk kurulduğu dakikada vatandaşlar yöresel tatları keşfetmek için standa akın etti. Etkinliğe sevinen Silopililer ilçeye huzur geldiğini ve etkinliklere şahitlik ettiklerini söyledi.

Standı gezen Silopi Girik Amo Koruma, Kalkındırma, Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Kemal Özdemir, "İlçemizde geçmişte yaşanılan kötü izlerin geride kalmasına vesile olacak böyle güzel etkinliklerin olması hepimizi sevindiriyor. Bugün burada çeşitli şehirlerin değişik yerlerinden getirilen tatlar sergileniyor. Bu tatları bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Böyle etkinliklerin ilçemizde olmasını canı gönülden diliyoruz. Bu memleketin artık kötü olaylarla anılmasını istemiyoruz" dedi.

Ankara'dan gelerek sanat sokağında stant açan Narin Çiftçi, "Ankara'dan geliyorum. Bizim amacımız 81 ilin tanıtımını yapmaktır. Amacımız, il il gezip kendi yöremizin tanıtımını yapmak, insanlara tamamen doğal, organik ürünlerin hem tanıtımını yapmak, hem satışını yapmak."diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Sanat sokağı

Yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar

Ateş üstünde pişen et ve yemekler

Stantlarda satılan ürünler

Grik Amo Dernek Bşk. Kemal Özdemir konuşması

Genel ve detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8 - Köylülerden taş ocağına cenaze namazlı tepki

OSMANİYE'de, köylerinin yakınlarına açılmak istenilen taş ocağına karşı çıkan bir grup vatandaş, 'Taş ocağı kurulursa biz ölürüz' diyerek, temsili olarak kendi cenaze namazlarını kıldı.

Merkeze bağlı Bahçe ve Kırmacılı köyü yakınlarına taş ocağı kurulacağını duyan köylüler, protestoda bulundu. Köylüler, omuzlarında taşıdıkları tabutu, taş ocağı yapılması düşünülen bölgeye getirerek, burada imamın arkasında saf tutup, temsili kendi cenaze namazlarını kıldı. Taş ocağına karşı çıkan köylüler, "Köyümüze taş ocağı kurulması durumunda bölgemizdeki tarih, doğa ve tarım yok olacak. Bu da bizim ölmemiz demek. Biz öldükten sonra cenaze namazımızı kılan olmayacağı için şimdiden kendi cenaze namazımızı kılıyoruz. Yetkililer sesimizi duyun, biz bölgemize taş ocağı kurulmasını istemiyoruz" ifadelerin kullandı.

Köylüler taş ocağı kurulması düşünülen bölgeye çadırlar kurarak, burada nöbet tutmaya başladı. Kuran'ı Kerim okuyup dua eden vatandaşlar, oluşturulan doğa koruma çadırlarının üzerine ise 'Sayın Valimiz, bu yanda Bahçe ve Kırmacılı köyü diğer yanda doğa katliamı. Bu adalet mi?', 'Toprağımızdan toz değil, fidan çıksın istiyoruz' ve 'Doğayı katletme çiftçiliği yok etme' yazılı dövizler astı.

'BİRİNDEN KURTULDUK DERKEN DİĞERİ ÇIKTI'

Kırmacılı Köyü Muhtarı Ertuğrul Gül, daha önce kurulması düşünülen ve inşaatında belirli yol katedilen taş ocağının ruhsatının iptal edildiğini belirterek, "Bizler bunun gidişine sevinirken sevinç kursağımızda kaldı. Bu sefer de tam güney kısmında, önceki taş ocağı alanının yaklaşık 200 metre ilerisinde yeni bir taş ocağı kurulacağı duyumunu aldık ve bunu da Karayolları'nın yapacağını öğrendik. Valimize gittik, durumu arz ettik ama kendisi bizlere 'Benim elimde bir şey yok' dedi. Bu konuda bizler davamızı açtık. Önceki taş ocağı alanındaki bilirkişi ve ÇED raporlarının uygunsuzluğu bizim lehimize. İnşallah bura da öyle olacak. Bazı siyasilere dertlerimizi ilettik. Mücadelemiz devam ediyor, inşallah muvaffak olacağız, muvaffak olamazsak da çok büyük kahrımız olacak" dedi.

Bahçe Köyü Muhtarı Niyazi Atagün ise köy halkının bölgeye taş ocağı kurulmasını istemediğini belirterek, "Bir önceki taş ocağı için Çevre Bakanlığı tarafından 'taş ocağı çalışamaz' yönünde olumsuz karar çıktı. Aynı noktada şimdi Karayolları adı altında tekrar bir taş ocağı açılması düşünülüyor. Sadece arada bir yol var. Biz buna da karşıyız ve kurulmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ruhsatı iptal edilerek durdurulan taş ocağından genel görüntü

Bölgede kurulan çadırlardan genel ve yakın detaylar

Çadırlar üzerine asılan pankart, yazılar

Tabutun araç üzerinde getirilişi

Köylünün Allah rahmet eyleye diye bağırması

Tabutun araç üzerinden alınması

Tabutun omuzlarda taşınması

Bahçe ve Kırmacılı Köyü halkı hakka yürümüştür diye bağırılması

Tabutun masaya bırakılması

Cenaze namazının kılınması

Namaz sonrası detay görüntü, dua yapılması

Kırmacılı Köyü Muhtarı Ertuğrul Gül ile röportaj

Bahçe Köyü Muhtarı Niyazi Atagün ile röportaj

Kuran-ı Kerim okunması

BOYUT: 148 MB SÜRE: 04'39"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9 - Coşkun Sabah: Orhan abiyle kaderimiz aynı

AFYONKARAHİSAR'da sahneye çıkan sanatçı Coşkun Sabah, "Orhan abiyle benzeşiyoruz, hikaye aynı hikaye. Orhan abi de ben de enstrüman sanatçısıyız. Enstrüman sanatçısıyken o da beste yapıyor, ben de. Besteler seviliyor. Bugün kocaman bir Orhan Gencebay. Biz de birazcık Coşkun Sabah olduk. Müzik kalitemizle ve varlığımızla hala buradayız" dedi.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırlık Yaz Akşamları etkinliğinde sevilen sanatçı Coşkun Sabah, sahneye çıktı. Hıdırlık Açık Hava Tiyatrosu'nu dolduranlar Coşkun Sabah'ın seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla unutulmaz bir gece yaşadı. Gördüğü ilgi karşısında mutlu olan Coşkun Sabah, Afyonkarahisarlılara teşekkür etti. Geceye Belediye Başkan Yardımcısı Ayfer Örten, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emel Sarlık, YÜNTAŞ Genel Müdürü Mehmet Sarlık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ORHAN ABİYLE BİZİM KADERİMİZ AYNI

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Coşkun Sabah, hayat hikayesinin sanatçı Orhan Gencebay ile benzeştiğini anlattı. Sabah, "Orhan ağabeyle iyi dostum. Ara sıra birlikte yemek yer sohbet ederiz. Kaderimiz çok çok benzeştiğini söyleriz. O da ilk bağlama çalarak başlamış. Orhan abi Ahmet Sezgin'e bağlama çalardı. O esnada Orhan abi beste yapmaya başlamış. Bestelerini de bana birkaç isim söylemişti. Fakat unuttum. Ben eskiyim. Ama Orhan abi benden de eski tabii. O zaman 45'lik plaklar varmış. Bakmış şarkılar beğeniliyor. Orhan abi de 'Ben okuyayım şarkılarımı' demiş. Orhan abiyle benzeşiyoruz, hikaye aynı hikaye. Orhan abi de ben de enstrüman sanatçısıyız. Enstrüman sanatçısıyken o da beste yapıyor, ben de. Besteler seviliyor. Bugün kocaman bir Orhan Gencebay. Biz de birazcık Coşkun Sabah olduk. Müzik kalitemizle ve varlığımızla hala buradayız" dedi.

'BÜLENT ERSOY'UN BİRİNCİ EVRESİYDİ TABİİ'

Sanatçı Coşkun Sabah, Bülent Ersoy'a ut çaldığı yılları da konsere gelen vatandaşlara anlattı. Sabah, şöyle dedi:

"Yaşım 23'tü. O dönem bir şarkı besteledim ve Bülent Ersoy'a çalıyorum. Bülent Ersoy'un yanı sıra Zeki Müren ve Emel Sayın'a çalıyorum. O zaman işler yoğun. Haftanın her günü akşam iş var. Elimdeki besteyi korkarak Bülent Ersoy'a gösterdim. O zaman Bülent'in birinci evresi tabii. 'Bülent' dedim. 'Böyle bir şarkı yaptım.' Notaya baktı. İyi nota okur. Söylemeye başladı. Daha sonra 'Çok güzel Coşkun' dedi. 'Bir pazar matinesinde sazlarla geçelim' dedi. Daha sonra albüm yaptı. O zaman 45'lik plaklar yapıldı ve çok satış yapıldı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Coşkun sabah sahneye çıkarken

Coşkun Sabah sahnede şarkı söylerken detay

Konsere katılan vatandaşlardan detay

Sabah hayranları ile şarkı söyledi

Sabah ile vatandaşlar fotoğraf çektirirken

Sabah'ın sahnede konuşması

Sabah şarkılarını seslendirirken

606.29 MB/// 05.28"

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ