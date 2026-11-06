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Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek

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Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek Haber Videosunu İzle
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
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A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Arda Güler'in hangi pozisyonda görev yapacağına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç yıldızla henüz görüşmediğini belirten Yalçın, "Hangi pozisyonda oynamak isterse, orada oynatacağız" diyerek tercihi Arda Güler'e bırakacağını söyledi.

  • Sergen Yalçın, Arda Güler'i milli takımda oynamak istediği pozisyonda oynatacağını söyledi.
  • Sergen Yalçın, Arda Güler ile henüz birebir görüşme yapmadıklarını belirtti.
  • Arda Güler, Belçika ve Fransa maçları için açıklanan aday kadroda yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçları öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, Arda Güler'in takımdaki rolüne ilişkin önemli mesajlar verdi. Genç futbolcunun son dönemde gösterdiği gelişime dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, oyuncunun sahada görev almak istediği pozisyonu dikkate alacağını açıkladı.

"HANGİ POZİSYONDA OYNAMAK İSTERSE ORADA OYNATACAĞIZ"

Sergen Yalçın, Arda Güler'in milli takımda hangi mevkide değerlendirileceğine ilişkin soruya yanıt verdi. Genç yıldızın önemli bir çıkış yakaladığını vurgulayan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler çok genç bir oyuncu, ciddi çıkış yapmış bir oyuncumuz. Hangi pozisyonda oynamak isterse, orada oynatacağız. Henüz oyuncu ile konuşmadık."

ARDA GÜLER İLE HENÜZ GÖRÜŞMEDİ

Deneyimli teknik adam, Arda Güler ile henüz birebir görüşme gerçekleştirmediklerini de belirtti. Yalçın'ın açıklamaları, genç futbolcunun milli takımdaki görevine ilişkin karar verilirken kendi tercihinin de dikkate alınacağını ortaya koydu.

ARDA GÜLER ADAY KADRODA YER ALDI

Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa karşılaşmaları için açıkladığı aday kadroda Arda Güler de bulunuyor. Ay-yıldızlılar, 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak, 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Altay Bozkurt:VE BÖYLELIKLE MILLI TAKIMIN GERÇEK PATRONU MEYDANA ÇIKMIŠ OLDU !!! ARDA GÜLER :)))
Tüm yorumlar (9)
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıUgur Eroglu:

hocaya bak takımın patronu sensin dimi. o zaman bırak arda 11 yazsın sana taktik de versin

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:★ Okurların en beğendiği

VE BÖYLELIKLE MILLI TAKIMIN GERÇEK PATRONU MEYDANA ÇIKMIŠ OLDU !!! ARDA GÜLER :)))

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Polat:

kalede oynamak isterse

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıMehmet Durak:

Sergen doğrusunu yapmış, hagi gibi kendisi gibi sahada napacagini bilen adama mevki verilmez. Oyle oyuncular nerede ne yapacağını zaten bilir. Sahanın patronunu ilan etmiş.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıSerkan Polat:

boyle sacma bir aciklama olur mu

Yorum Beğen1
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