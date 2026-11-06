Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek

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A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçları öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, Arda Güler'in takımdaki rolüne ilişkin önemli mesajlar verdi. Genç futbolcunun son dönemde gösterdiği gelişime dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, oyuncunun sahada görev almak istediği pozisyonu dikkate alacağını açıkladı.

"HANGİ POZİSYONDA OYNAMAK İSTERSE ORADA OYNATACAĞIZ"

Sergen Yalçın, Arda Güler'in milli takımda hangi mevkide değerlendirileceğine ilişkin soruya yanıt verdi. Genç yıldızın önemli bir çıkış yakaladığını vurgulayan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler çok genç bir oyuncu, ciddi çıkış yapmış bir oyuncumuz. Hangi pozisyonda oynamak isterse, orada oynatacağız. Henüz oyuncu ile konuşmadık."

ARDA GÜLER İLE HENÜZ GÖRÜŞMEDİ

Deneyimli teknik adam, Arda Güler ile henüz birebir görüşme gerçekleştirmediklerini de belirtti. Yalçın'ın açıklamaları, genç futbolcunun milli takımdaki görevine ilişkin karar verilirken kendi tercihinin de dikkate alınacağını ortaya koydu.

ARDA GÜLER ADAY KADRODA YER ALDI

Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa karşılaşmaları için açıkladığı aday kadroda Arda Güler de bulunuyor. Ay-yıldızlılar, 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak, 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

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