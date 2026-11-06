Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı Haber Videosunu İzle
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
7 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da borç anlaşmazlığı ve araç gaspı gerekçesiyle 8 kişiyi soğukkanlılıkla katleden Arif Sefa Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderilirken, caninin iki yıl önce köyündeki huzur ve beraberliği övdüğü röportajı ortaya çıktı.

  • Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren ve bazı kişileri yaralayan silahlı saldırıların faili Arif Sefa Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
  • Özdemir'in ifadesine göre saldırılar, geçen yıl 40 bin euroya aldığı biçerdöverin tarlada yanmasının ardından Ahmet Uzel ile yaşadığı borç anlaşmazlığı nedeniyle başladı.
  • Kaçış güzergahında araç gasp etmek için sürücülere ateş açan Özdemir, aralarında öğretmenlerin bulunduğu üç kadının aracını durdurup araçtan inmeyen iki kişiyi öldürdü.

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi katlederek dehşet saçan Arif Sefa Özdemir'in yargılandığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, şüphelinin iki yıl önce köy hizmetleri üzerine verdiği röportaj ortaya çıktı.

Afyonkarahisar genelinde arkasında 8 ölü ve ağır yaralılar bırakarak infial yaratan silahlı saldırıların faili Arif Sefa Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının ifadesinde yer alan kan dondurucu detaylar ve 2 yıl önce köy hayatına dair yaptığı açıklamalar olayın boyutunu gözler önüne serdi.

BİÇERDÖVER ALACAĞI YÜZÜNDEN KATLİAMA BAŞLADI

Şüphelinin ifadesine göre vahşet, biçerdöver alım-satımı nedeniyle başlayan borç anlaşmazlığıyla başladı. Geçen yıl 40 bin euro karşılığında satın aldığı biçerdöverin tarlada yanmasının ardından borç miktarı konusunda Ahmet Uzel ile husumet yaşadığını belirten Özdemir, olay günü tüfeği ve fişek kovasını aracına koyarak buluşma noktasına gittiğini aktardı. Özdemir, buluştuğu kişileri Ayazini köyü kırsalına çekip tuzağa düşürdüğünü itiraf ederek şu ifadeleri kullandı: "Aracım ile kaçmalarını engelleyecek şekilde önlerini kestim. Araç dibine kadar yanaşıp önde bulunan Numan ve yanındaki şahsı öldürmek için kafalarına nişan alarak 2 el ateş ettim. Sonra arkadaki şahsa ateş ettim. Hareket ettiğini görünce 1 el daha ateş ederek öldüğünden emin oldum."

ARACINI VERMEYENLERİ BAŞINDAN VURUP GASPETTİ

İlk cinayetlerin ardından kaçış güzergahında araç değiştirmek amacıyla önünü kestiği sürücülere kurşun yağdıran zanlı, dehşet saçmaya devam etti:

  • Kıyır Köyü yolu: Aracını teslim etmek istemeyen Seydi Ahmet A. ve Satı A.'yı silahla vurarak öldürdü ve araçlarını gasp etti.
  • Sürtüşme yaşadığı sürücü: Yolda hafif temas ettiği araç sürücüsü İsmail Ş.'yi polis çağıracağını söylemesi üzerine başından vurarak katletti.
  • Şehir merkezi: Aracını vermeyen Sevgi P.'yi başından vurarak ağır yaraladı.

ÖĞRETMENLERİN ARACINI DURDURUP...

İhsaniye ilçesi Yukarıtandır köyü yakınlarında üç kadının bulunduğu aracı durduran şüpheli, yaşanan dehşeti ifadesinde şöyle anlattı: "İnen şahsa çok sayıda kişiyi öldürdüğümü ve kaçmam için araca ihtiyacım olduğunu söyledim. Diğer iki şahıs aşağı inmedi. Önce 10'dan geriye, sonra 5'ten geriye saydım. İnmediklerini ve telefonu bırakmadıklarını görünce ikisine de ayrı ayrı nişan alarak ateş ettim ve öldürdüm."

2 YIL ÖNCESİNE AİT RÖPORTAJI ORTAYA ÇIKTI

8 kişiyi soğukkanlılıkla katleden Arif Sefa Özdemir'in 2 yıl önce Bozhüyük Muhtarlığı'nın çalışmaları hakkında verdiği demeç gündeme geldi. Röportajında köydeki huzurdan bahseden Özdemir'in şu sözleri kullandığı saptandı: "Muhtarlığımız sayesinde köyümüz 6 ayda 4-5 yıllık hizmet aldı. Köyde birlik ve beraberlik oluştu. Bozhüyük'te verilen hizmetler çok güzel. Köylülerimiz huzurlu ve mutlu."

★ Okurların en beğendiği yorum
ARSLANOĞLU Hakan:İnsan en karanlık düşünceler içinde olduğu zamanda dayanamayacağı bir noktaya gelir başka çıkış kapısı yok artık der işte tam o zaman kader değişir. O nedenle…
Tüm yorumlar (7)
İlgili Haberler
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurlandıAfyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı30Pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay! Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay! Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi
8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar
8 kişinin katili dehşet anlarını tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş628 kişinin katili dehşet anlarını tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:★ Okurların en beğendiği

İnsan en karanlık düşünceler içinde olduğu zamanda dayanamayacağı bir noktaya gelir başka çıkış kapısı yok artık der işte tam o zaman kader değişir. O nedenle dar zamanda çıkmaz durumlarda Allah' a dua edilir Allah duayı kabul ederse kader değişir. Karanlıktan aydınlığa çıkılır.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehtap uzdil:

Cok cok cok üzücü baktıgında temız yuzlu bı cocuk ama cınnet mı gecırdi derdın neydı barı o masum ınsanlar yerine kendıne zarar verseydın ama can tatlı tabı…

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıSalih Yas:

Gayet normal adammış.Ne oldu bu kadar cinnet geçirdi?Hayatını kaybedenlere Allah rahmet etsin.Seri katilmidir nedir onun işini içeride görürler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıMuhammed Özcan:

Cinnet 5-10 dakika sürer .. bu içkinin etkisiyle oluşan canilik

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıMuhammed Özcan:

Alkol bu sakin adamı canavar yaptı.. İçki her kötülüğün anasıdır..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıGültekin Konukcu:

Arkada duranlar Allaha ibadet edin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu'na Okan Buruk soruldu! Verdiği yanıt olay oldu

Emre Belözoğlu'na Okan Buruk soruldu! Verdiği yanıt olay oldu
8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar

8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu
Almanya ve Avusturya'da Cadılar Bayramı şekerlemelerine iğne ve çivileri çocuklar koymuş

Cadılar Bayramı'ndaki "şekerleme" skandalından çocuklar çıktı
Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu

Fenerbahçe'ye Emre müjdesi! TFF resmen açıkladı
Cezayir yarım asır sonra sınır dışına asker gönderdi! Nedeni dikkat çekti

53 yıl sonra orduya verilen emir şoke etti
Ecel, Konyalı hacı adayını duada yakaladı! O anlar kamerada24

Ecel, Konyalı hacı adayını duada yakaladı
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi23

Kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti!
Çekya'da uçaklara peş peşe bomba ihbarları! Güvenlik alarmı verildi

Avrupa panikte! İhbar sonrası savaş uçakları peş peşe havalandı
Demet Özdemir'in siyah elbisesi olay oldu! Cesur tarzıyla büyüledi

Güzel oyuncunun siyah elbisesi olay oldu! Cesur tarzıyla büyüledi