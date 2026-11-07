İran’da art arda patlama sesleri

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İran’ın Keşm Adası ile Bender Hamir kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

KAYNAĞI BELİRSİZ

İran basınında yer alan haberde, patlama seslerinin kaynağına ilişkin bilgi verilmezken İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’ndaki alternatif güney rotasından geçmeye çalışan gemilere karşı uyarı atışı yapmış olabileceği üzerinde duruluyor.

SAVAŞ UÇAĞI VE FÜZE İDDİASI

Haberde ayrıca, Keşm Adası sakinlerinin bir savaş uçağı sesi duyduğu ve adaya füze benzeri iki cismin isabet ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: Haberler.com