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20 yıldır kayıp Hamdi Karakuş davasında şaşırtan tanık: Turgutlu'da gördüm, birlikte yemek yedik

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20 yıldır kayıp Hamdi Karakuş davasında şaşırtan tanık: Turgutlu'da gördüm, birlikte yemek yedik Haber Videosunu İzle
20 yıldır kayıp Hamdi Karakuş davasında şaşırtan tanık: Turgutlu'da gördüm, birlikte yemek yedik
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Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 2006'da jandarma süsü verilen kişilerce kaçırıldığı iddia edilen ve 20 yıldır haber alınamayan Hamdi Karakuş'un davasında ikinci duruşma görüldü. Tanık M.Ö., Karakuş'u 2022-2023 yıllarında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde deterjan işi yaparken gördüğünü ve birlikte yemek yediklerini öne sürdü. Aile avukatı iddiayı hayatın olağan akışına aykırı bulurken mahkeme, 8 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

  • Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 1 Nisan 2006'da kendilerini jandarma olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığı iddia edilen Hamdi Karakuş'tan 20 yıldır haber alınamıyor.
  • Duruşmada dinlenen tanık M.Ö., Karakuş'u 2022-2023 yıllarında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde deterjan işi yaparken gördüğünü ve birlikte yemek yediklerini iddia etti.
  • Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi, kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle 8 sanığın tutukluluk halinin devamına, 2 sanığın adli kontrol şartıyla yargılanmasının sürdürülmesine karar verdi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 2006 yılında jandarma süsü verilen kişilerce kaçırılan Hamdi Karakuş davasının ikinci duruşması görüldü. Duruşmada dinlenen tanık M.Ö., 20 yıldır kayıp olan Karakuş'u Manisa'nın Turgutlu ilçesinde deterjan işi yaparken gördüğünü ve birlikte yemek yediklerini iddia etti.

20 YIL ÖNCE KAÇIRILMIŞTI, DNA İZİ DOSYAYI YENİDEN AÇTI

Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Çardaközü Mahallesi'nde 2005 yılında darbedilip bir gözünü kaybeden ve 1 Nisan 2006 tarihinde kendilerini jandarma olarak tanıtan şahıslarca kaçırıldığı iddia edilen Hamdi Karakuş'tan 20 yıldır haber alınamıyordu. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektif Timleri (JASAT) tarafından yeniden açılan dosyada, olayda kullanılan av tüfeğinin dipçiğindeki kırık plastikten alınan DNA profilinin Hamdi Karakuş ile eşleşmesi üzerine operasyon düzenlenmişti.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında açılan davanın ikinci duruşması Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile tanıklar katıldı.

AİLE AVUKATI: HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

Duruşmanın ardından Eskişehir Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan aile avukatı Doğancan Çıra, "Müvekkilin abisi Hamdi Karakuş'un Ağır Ceza Mahkemesinde görülen kasten öldürme dosyasında bugün ikinci celse yapıldı. Tanıklar dinlendi, dinlenmeyen tanıkların bir sonraki celsede dinlenmesine karar verildi. Tanık M.Ö. tarafından müvekkilin abisinin 2022-2023 yıllarında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde görüldüğü, deterjan işi yaptığı, üzerinde farklı kimlik taşıdığı ve ailesine acı çektirmek için köye dönmediği şeklinde hayatın olağan akışına aykırı bir iddiada bulunuldu. Bunu yargı değerlendirecek, biz sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

8 SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti; mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı gerekçesiyle tutuklu sanıklar E.A., G.A., İ.K., M.K., M.Ö., S.A., Ü.A. ve Ü.Ö.'nün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dosya kapsamında 2 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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