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Rojda Demirer'in çikolata işi şaşırttı! Bir kutusu 4 bin 125 TL

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Rojda Demirer'in çikolata işi şaşırttı! Bir kutusu 4 bin 125 TL
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Melekler Korusun, Çarpışma ve Maraşlı gibi dizilerle tanınan oyuncu Rojda Demirer'in yıllardır sürdürdüğü ticari girişimi dikkat çekti. Kardeşi Ruken Demirer ile yaklaşık 16 yıl önce çikolata sektörüne adım atan ünlü oyuncunun satış fiyatları dikkat çekti.

  • Oyuncu Rojda Demirer, kardeşi Ruken Demirer ile yaklaşık 16 yıl önce kendi çikolata markasını kurdu.
  • Markanın özel tasarımlı çikolata kutusu 4 bin 125 TL'den satılıyor.
  • Orta boy portre kutuda sunulan madlen çikolatalar 1.695 TL, tek bir çikolata ise 85 TL fiyatla satışa sunuluyor.

Ünlü oyuncu Rojda Demirer, oyunculuk kariyerinin yanı sıra çikolata sektöründeki girişimiyle de dikkat çekti. Kardeşiyle birlikte kurduğu markanın 16 yıldız hizmet verdiği ortaya çıktı.  

KARDEŞİYLE 16 YIL ÖNCE ÇİKOLATA İŞİNE GİRDİ

Türk televizyonlarının tanınan oyuncularından Rojda Demirer, ekranlardaki kariyerinin yanında uzun yıllardır ticaretle de uğraşıyor. Melekler Korusun, Geniş Aile, Kördüğüm, Çarpışma ve Maraşlı gibi yapımlarda rol alan oyuncu, kardeşi Ruken Demirer ile çocukluk hayallerini bir iş girişimine dönüştürdü. İki kardeş, yaklaşık 16 yıl önce kendilerinin çikolata markasını kurdu. Oyunculuk kariyerini sürdürürken ticari faaliyetlerine de devam eden Demirer, çekimlerinden fırsat buldukça üretim sürecine katılıyor. Ünlü oyuncu, daha önce çikolata işinden söz ederken "Bol bol misafir ağırlıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor." ifadelerini kullanarak girişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. 

BİR KUTU ÇİKOLATANIN FİYATI 4 BİN 125 TL

Demirer kardeşlerin çikolata markasında en dikkat çeken ayrıntılardan biri ürünlerin fiyatları oldu. Özel tasarımlı çikolata kutusu 4 bin 125 TL'den satışa sunuluyor. Farklı büyüklüklerde ve tasarımlarda hazırlanan ürünleri arasında daha düşük fiyatlı seçenekler de bulunuyor. Orta boy portre kutuda sunulan madlen çikolataların fiyatı 1.695 TL olarak belirtilirken, tek bir çikolata için 85 TL fiyat veriliyor.

Kaynak: Haberler.com
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