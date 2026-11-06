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Türkiye'ye bir ülkeden daha vize sinyali! 11 ülke listede

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Türkiye'ye bir ülkeden daha vize sinyali! 11 ülke listede
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Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini sürdüren Moldova, vize politikasında değişikliğe hazırlanıyor. AB mevzuatına uyum kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkenin vatandaşlarına vize zorunluluğu getirilmesi ihtimali gündeme geldi. Her yıl çok sayıda Türk'ün ziyaret ettiği Moldova'nın yönetimi değerlendirdiği düzenlemenin hayata geçmesi halinde Türk vatandaşlarının ülkeye vizesiz seyahat imkanı sona erebilir.

  • Moldova, Avrupa Birliği'ne katılım süreci kapsamında Türkiye dahil 11 ülkenin vatandaşlarına vize zorunluluğu getirilmesi ihtimalini değerlendiriyor.
  • Söz konusu vize düzenlemesi henüz yürürlüğe girmedi ve Türk vatandaşları için vize uygulamasının kesin olarak başlayacağına dair bir karar bulunmuyor.
  • Vize uygulamasının değişebileceği ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Belarus, Azerbaycan ve Kazakistan da yer alıyor.

Türkiye'ye vize zorunluluğu getirilmesi ihtimali, Moldova'nın Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde attığı uyum adımlarıyla gündeme geldi. Ülkenin mevcut seyahat kurallarında değişikliğe gidilebileceği belirtildi.

TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE ZORUNLULUĞU GÜNDEMDE

Avrupa Birliği'ne katılmak için çalışmalarını sürdüren Moldova, sınır güvenliği ve vize uygulamalarını Birlik kurallarıyla uyumlu hale getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda değerlendirilen düzenleme, Türkiye ile Moldova arasındaki vizesiz seyahat uygulamasını da etkileyebilir. Moldova Başbakanı Vasile Tofan'ın açıklamalarına göre Türkiye dahil 11 ülkenin vatandaşlarına vize zorunluluğu getirilmesi ihtimali değerlendiriliyor. Söz konusu değişiklik henüz yürürlüğe girmedi. Bu nedenle Türk vatandaşları için vize uygulamasının kesin olarak başlayacağı yönünde bir karar bulunmuyor. 

AB'YE ÜYELİK SÜRECİ VİZE POLİTİKASINI ETKİLİYOR

Moldova'nın vize politikasını değiştirme ihtimalinin arkasında Avrupa Birliği'ne katılım hedefi bulunuyor. AB üyeliği için hazırlık yapan ülkelerin, mevcut ulusal düzenlemelerini Birlik mevzuatıyla uyumlu hale getirmesi gerekiyor. Ülkenin yerel basınında yer alan haberlere göre, Moldova da bu doğrultuda dış politika, sınır güvenliği ve ülkeye giriş koşullarını yeniden değerlendiriyor. 

TÜRKİYE DIŞINDA 10 ÜLKE DAHA ETKİLENEBİLİR

Muhtemel düzenleme yalnızca Türkiye'yi kapsamıyor. Aktarılan bilgilere göre Rusya, Belarus, Azerbaycan ve Kazakistan da vize uygulamasının değişebileceği ülkeler arasında bulunuyor. 

Kaynak: Haberler.com
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