DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KURBANLIK DANA, MEHMET EFE'Yİ AĞIR YARALADI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 13 yaşındaki Mehmet Efe Özkan, sevmek için yaklaştığı kurbanlık dananın boynuz darbesiyle yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesindeki kurbanlık danayı sevmek istedi. Özkan, yaklaştığı dananın boynuz darbesiyle fırlayıp, düştü. Kanlar içinde kalan Mehmet Efe, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Sağlık durumu ağır olan Mehmet Efe, ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye sevk edildi.

ŞANLIURFA'DA KURBANLIK HAREKETLİLİĞİ

ŞANLIURFA'da, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık hayvan satışı yapılan pazarlarda hareketlilik yaşanıyor.

Yaklaşan bayram öncesi besiciler, Yenice Mahallesi'ndeki Hayvan Pazarı'nda satış yapmaya başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler tarafından pazara getirilen küçükbaş ve büyükbaşlar satışa çıkarıldı. Pazarda, bazı alıcılar fiyatların pahalılığından şikayet ederken, besiciler ise yem fiyatlarının pahalı olmasının fiyatları artırdığını ifade etti. Pazardaki besicilerden Hasan Özkutlu, kurbanlıklara gösterilen ilginin sevindirici olduğunu ifade ederken, bayrama birkaç gün kala satışların daha da artacağını kaydetti.

3)35 YILDIR GÜNLÜK TUTUYOR

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaşayan çiftçi Kamuran Kurnaz (66), 35 yıldır düzenli olarak günlük tutuyor. Kurnaz, çevresinde yaşanan doğum, ölüm, düğün, hava durumu gibi olayların yanı sıra döviz, hububat, gübre ve yem fiyatlarına da günlüğünde yer veriyor.

Keşan'da yaşayan Kamuran Kurnaz, 22 Şubat 1985 tarihinden bu yana 35 yıldır çevresinde olup bitenleri Osmanlı Salnameleri'ni aratmayacak şekilde detaylı olarak günlüğünde kaleme alıyor. Günlüğünde döviz, hububat, gübre ve yem fiyatlarına yer veren Kurnaz, yazdıklarını bir kitapta toplamayı düşünüyor. Geçmişteki olayların geleceğe ışık tutacağını belirten Kurnaz, "1985 yılında yazmaya başladım. Gelecekte faydalı olacağını düşündüm. Tarım kesiminde çalışanlar için hava olayları çok önemli. Hava olaylarını, günün olaylarını, yaşadığımız zamanı, fiyatları, ölümleri, doğumları, düğünleri günlüklerime işledim. O günden, bu güne aralıksız devam etmekteyim. Ömrümün sonuna kadarda devam etme umudundayım" dedi.

'GENÇ NESİL, YAŞADIĞIMIZ ZAMANI BİLMELİ'

Günlükleri, gelecek kuşaklar için önemli olduğunu ifade eden Kurnaz, "Çevremdeki ölümler, kazalar, sel felaketleri, soğuk, sıcak havalar hepsi defterlerimde yazılı. Benim için önemli olan bu bilgileri genç nesillere aktarabilmek. Genç nesil, yaşadığımız zamanı bilmeli. Bundan faydalanacaklarını umut ederek, devam edeceğim. İnsanlar geldiği yolu bilirse, gideceği yolu da bilir. O zamanın insanlarının daha azimli olduğu kanaatindeyim. Şimdide insanlarımızın çalışkan ve tutumlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

'GÜNLÜKLERİM, OSMANLI SALNAMELERİ'Nİ ANDIRIYOR'

Kurnaz, günlüklerini bir kitapta toplamak istediğini belirterek, "Günlükleri kitap haline getirmeyi düşünüyorum. İnsanlara bu bilgileri aktarabilirsem benim için ne mutlu. İnsanların, bizim yaşadıklarımızı bilerek yaşamlarına yön vermelerinin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Günlüklerim, Osmanlı Salnameleri'ni andırıyor. Ömrümün sonuna kadar da yazacağım. Gençlerin bu bilgilerden faydalanmalarını umut ediyorum" dedi.

Kurnaz, günlüğüne ilk notunu 22 Şubat 1985 yılında, ""Her taraf karlıydı. Hava çok soğuk ve cuma günüydü. 22 Şubat ve ondan sonra bu yazılarıma aralıksız olarak devam ettim" satırlarıyla aktardı.

'BU GÜNLÜKLERİ ÇOCUKLARINA, TORUNLARINA BIRAKABİLİRLER'

Komşusu Bülent Saylam ise Kamuran Kurnaz'ın Keşan'ın 35 yıldır belleğini tuttuğunu belirterek, "Küçük not defterlerine her gün üşenmeden o gün ne olduysa bütün her şeyi kaydetmiş ve bu günlere getirmiş. Şu küçük defterlerde Keşan'ın 35 yıllık belleği var. Bunlar gençler içinde çok önemli. Kamuran amcayı örnek alarak günlük tutabilirler. Bu günlükleri çocuklarına, torunlarına bırakabilirler. Hatta bu günlükleri belediye aracılığıyla kent müzelerinde dijital ortamda yayınlanabilir. Kişisel olarak bu günlüklerin tutulması önemli. Geçen sene e-devlette nüfus geçmişleri yayınandı. En fazla 1800'lü yıllara kadar gidebildik. Keşke daha önceki yıllara da gidebilseydik" dedi.

4)MARDİN'DE HALKA AÇIK SERGİLENEN 1500 YILLIK TOPLU MEZARLIK

MARDİN'deki Dara Antik Kenti'nde arkeolojik kazı çalışmaları sonucu 9 yıl önce bulunan ve geçen yıl ziyarete açılan 1500 yıllık toplu mezarlık, yapılan yeni düzenlemeyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Dünyada ilk kez sergiye açılan toplu mezarlığın içinde insanlara ait kemiklerin yanında değer verdikleri eşyalar da bulunuyor.

Mardin kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dara Mahallesi'nde yer alan ve tarihte Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden Dara Antik Kenti'nde, Roma Dönemi'nde, 'Yeniden Diriliş' törenlerinin yapıldığı, binlerce kişinin kemik ve kafa taşlarının bir arada olduğu 1500 yıllık galeri mezarlık, bir ilk olma özelliğini taşıyor.

DÜNYADA BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

M.S. 6'ncı yüzyılda oluşturulan bu alanın Hristiyanlık inancındaki, yeniden diriliş ayinleri için Romalılar tarafından inşa edilen toplu bir mezarlık alanı olduğu ve dünyada başka örneğinin olmadığı anlaşıldığından, buluntuların yerinde korunmasına ve sergilenmesine karar verilmesi üzerine geçen yıl halkın ziyaretine açıldı.

KABARTMANIN ÜZERİNDE ÖLÜLERİN YENİDEN DİRİLTİLME SAHNESİ İŞLENMİŞ

Toplu mezar, ana kayanın oyulmasıyla 3 kattan oluşuyor. Katlar işlevsel olarak birbirinden ayrılarak üst kat, ritüel sahnelerinin sergilendiği alan, orta kat, dört kenarında bulunan tonozlu mezarlarda çoklu gömülerin yapıldığı alan, alt kat ise toplu gömüler için kullanılmış. Toplu mezara giriş, üzerinde kabartmalar bulunan görkemli bir kapıyla sağlanıyor. Kabartmanın üzerinde ölülerin yeniden diriltilme sahnesi işlenmiş. Kabartmanın sol tarafında kanatlı bir figür bulunmakta olup, galeri toplu mezarın, rahat ve uygun koşullarda ziyaret edebilmesi için girişi cam cephe ile kapatılarak, ziyaretçiler için yürüyüş platformu oluşturuldu.

MEZARIN ALT KATINDA YÜZLERCE İNSANA AİT MEZAR BULUNDU

Dara'da yapılan kazılarda, nekropol alanının uzun dönemler kullanıma tabi tutulduğu, çeşitli dönemlerde farklı kültür ve inançlara ait gömüler yapıldığı anlaşılmış ve 2010 yılında galeri mezarda yapılan kazılar sırasında, mezarın alt katında yüzlerce insana ait mezar açığa çıkarılmıştı. Bu mezarların kutsal kitaplarda ruhlara nefes verilmesi ve yeniden dirilişin canlandırıldığı, 'Ezekiel-ölüleri dirilten peygamber' ile ilişkilendirildiği ve bu insanların yeniden dirileceklerine inandıkları gün için bu mezarda toplandıkları tespit edilmişti.

3 BİN KİŞİLİK TOPLU MEZAR

Alanda 3 bin kişilik toplu mezarın olduğunu anlatan Mardin Kültür ve Turizm İl Müdürü Alaaddin Aydın, Dara Antik Kenti'ni, 'Askeri garnizon şehri' olarak kurulduğunu hatırlatarak, burada yeniden diriliş törenlerinin yapıldığı antik Roma Mezarlığı'nın hem restorasyonunu, hem de çevre düzenlemesini yaptıklarını söyledi. 1500 yıldır mezarlık olarak kullanılan alanın turizm için çok önemli bir değer taşıdığını ifade eden Aydın, mezarda bulunan 3 binin üzerinde kişiye ait olan insan kemiklerinin yeniden dirilecekleri gün için bu mezarda toplandıklarını tahmin ettiklerini dile getirerek, "Burası 6'ncı yüzyıllarda kullanılmış bir mezarlık alanı. Yapılan kazı çalışmasıyla çok sayıda insanın kemikleri ortaya çıkarıldı. Savaşta öldürülenlere ithafen, Doğu Romalılar tarafından 591 yılında yaptırılmış. Dünyada başka örneği olmayan bir yer. 2010 yılında Mardin Müze Müdürlüğü tarafından yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında yapının alt katında yüzlerce insana ait kemik ile birlikte o döneme ait değerli olan kandiller ve su kapları bulunmuştur" dedi.

'BURAYA GÖMÜLENLER İNANÇLARINA GÖRE CENNETE GİDİLECEĞİ İNANCINA SAHİP'

Dara Mahalle Muhtarı İbrahim Bilgiç, bölgeye huzur ve güvenin gelmesiyle ziyarete açılan toplu mezar sayesinde Dara'ya da ziyaretçi artışının olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dara'daki bu mezarlık görünmediği takdirde ziyaretiniz eksik kalmış olur. Gerçekten de Türkiye'de eşi ve benzeri olmayan bir yer doğunun Efes'i diyoruz biz buraya. Toplu mezarlığa yoğun bir şekilde ziyaretçi var. Bunun daha da artacağını bekliyoruz. Kazı alanı dediğimiz nekropol alanında büyük galeri mezarlık içindeki toplu mezarlık beşinci yüzyıl erken Roma döneminde yapılan üç kattan oluşan bir yapı. Galerideki orta katta o dönemin komutanları, büyüklerinin mezarları en altta ise 3 bine yakın kişiye ait toplu bir mezar var. Buraya gömülenler inançlarına göre cennete gidileceği inancına sahip oldukları için imtiyazlı bir yerdi. Dünyada eşi benzeri olmayan bir mezar yapısı. Yekpare bir kaya olarak yapılan hem büyüklüğü hem yapılış şekli olarak çok farklı bir yapıda. Hem ibadet, hem yakılan ölüler, hem de topluca buraya gömülmeleri ile hem de bugün bunu sergiliyor olmamızdan dolayı dünyada buna benzer bir yapı başka bir yerde yok."

EN SEVDİĞİ ATIN BAŞIYLA DEFNEDİLMİŞ

Toplu mezarlığın içinde insanlara ait kemiklerin yanında değer verdikleri eşyaların da bulunduğunu anlatan Bilgiç, kazı alanında bir komutana ait olduğu ve çok değer verdiği değerlendirilen bir at başının da bulunduğunu sözlerine ekledi.

5)ADIYAMAN'DA KÖYLÜLERİN BULDUĞU MAĞARADA 3 KATLI KAYA YERLEŞİMİ

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 100 metre yükseklikte Kommagene Krallığı'na ait olduğu düşünülen 1800 yıllık 3 katlı mağara bulundu. Mağaranın 3 katlı kaya yerleşim alanı olduğu belirlendi.

Kahta- Diyarabakır karayolunun 20'nci kilometresinde Teğmenli köyü yakınlarında dağlık alanda köylüler, 100 metre yükseklikte 3 katlı iç içe geçişleri olan Kommagene Krallığı'na ait olduğu değerlendirilen bir mağara buldu. Zemin katı tek parça olan mağaranın ikinci ve üçüncü katının ise oyma merdiven yapılarak birbirine bağlandığı belirlendi. Sarp kayalıklarda bulunan ve içinde Kommaegene Krallığı'an ait 2 yazıt bulunduğu belirlenen mağarayı incelemek isteyen müze müdürlüğü ekipleri, AFAD'dan lojistik destek alıp, dağcılık yöntemlerini kullanarak mağaraya girebildi.

Mağaranın kraliyet mensuplarına ait olduğunu değerlendirdiklerini ifade eden Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "İlimiz Kahta sınırları içerisinde yaklaşık 100 metre yüksekliğinde bir kaya yerleşimi tespit edildi. Bu kaya yerleşiminde iki farklı yerde iki yazı tespit edildi. Bu yazıtlar da Bakhios mağaraları şeklinde tercüme edilmekte. Bakhios burada Tanrı Dionysos olabileceği, Bakhios adında bir kişinin de adının olabilme ihtimali var. İkinci yazıda ise Mithradest'in oğlu ve torunu şeklinde geçmektedir. Bu da Kommagene krallarından Mithradest'in kraliyet kült alanı olarak düşünülmektedir. Yaklaşık 100 metre yüksekliğinde mağaralar burada 3 katlı şeklinde yapılmış ve iç içe merdivenler ile geçilmektedir" dedi.

3 katlı tripleks şeklinde kaya yerleşim alanı olan ve milattan sonra ikinci yüzyıla ait alan olduğunu belirten Müze Müdürlüğü Uzmanı Arkeolog Mustafa Çelik ise "100 metre yükseklikte 90 derece eğime sahip biz burada AFAD'dan gerekli, lojistik eğitim desteği alarak yukarı çıkabildik, dağcılık tekniklerini kullandık. Yukarıya çıktığımızda ilk katta bağımsız bir kaya yerleşim alanı gördük. Ancak ikinci kata çıktığımızda birbirine merdivenler ile bağlantılı yukarıya doğru tırmanan bir nevi tripleks diyebileceğimiz bir kaya yerleşim alanı gördük. İçerisinde yer yer gözetleme alanları mevcut, burada var olan yazıtlarda buranın bir kült alanı olabileceğini düşünmekteyiz. İçerde suni çukur alanlar mevcut harici su depolayabilecekleri alanlar var. Tarih olarak yazıtlardan milattan sonra ikinci yüzyıla ait Kommagene krallarından Mithradest'in kraliyet kült alanıdır" diye konuştu.

6)SUMMER CEM'E BÜYÜK İLGİ

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sahneye çıkan rap şarkıcısı Summer Cem, yerli ve yabancı hayranlarını coşturdu.

Yerli ve yabancı müzik listelerinde çıkardığı 'Tamam tamam' şarkısıyla yer alan ve 'Summer Cem' ismiyle bilinen Türk asıllı Alman rap şarkıcısı Cem Toraman, Alanya'da konser verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konsere çıkış parçası 'Tamam tamam' ile başlayan Summer Cem'e hayranları telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Summer Cem, Türkçe, Almanca ve İngilizce şarkılar söyledi.

Türk hayranlarının yanı sıra birçok Alman vatandaşının da katıldığı konserde Summer Cem hareketli parçalarla müzik severleri coşturdu.

