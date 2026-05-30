Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Ekranların fenomen yapımı Arka Sokaklar, izleyicilerini şoke eden, Türk dizi tarihinde eşine az rastlanır bir sezon finali fragmanına imza attı. Yıllardır cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin yeni tanıtımında, Rıza Baba ve efsane kemik kadronun operasyon sırasında şehit düştüğünün gösterilmesi, ekran başındakileri adeta buz kestirdi.

TERS KÖŞE Mİ, YOKSA BİR DEVRİN SONU MU?

Dizi dünyasında her sezon finalinde benzer büyük tehlikeler atlatan Arka Sokaklar ekibinin, bu kez tamamen yok olduğunu gösteren sahnelerin arkasında nasıl bir senaryo olduğu büyük merak konusu. İzleyiciler, bu sahnelerin ekibin bir operasyon için düzenlediği gizli bir oyun (ters köşe) mu, yoksa gerçekten bir devrin sonu mu olduğunu öğrenmek için cuma akşamı yayınlanacak büyük sezon finalini kilitlenmiş durumda...