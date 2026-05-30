Haberler

Türkan Biçer'in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Eryaman’da 7. kattan düşerek hayatını kaybeden 30 yaşındaki Türkan Biçer’in şüpheli ölümüne ilişkin dosyaya giren güvenlik kamerası görüntüleri, olayın seyrini değiştirdi. Komşuların çığlık sesleri ihbarı üzerine tutuklanan nişanlı F.Ö.'nün, olay gecesi genç kadını apartman içinde boğazlayarak ve tartaklayarak zorla asansöre bindirdiği ortaya çıktı.

  • Türkan Biçer, 25 Mart'ta Ankara Eryaman'da apartmanın 7. katından çıplak düşerek öldü.
  • Güvenlik kamerası, nişanlısı F.Ö.'nün Biçer'i boğazından sıkarak zorla asansöre bindirdiğini gösteriyor.
  • Olay sonrası F.Ö.'nün elinde çarşafla asansörden inip dışarı çıktığı görüntülendi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman Mahallesi'nde 25 Mart'ta meydana gelen ve gizemini koruyan Türkan Biçer davasında sarsıcı bir gelişme yaşandı. Nişanlısı F.Ö. ile birlikte yaşadığı apartmanın 7'nci katından çıplak şekilde düşerek yaşamını yitiren 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ölümünden hemen önce kaydedilen görüntüler cinayet şüphesini zirveye çıkardı.

BOĞAZLAMA ANI KAMERADA

Olayın ardından çevre sakinlerinin "İmdat çığlıkları duyduk" şeklindeki ifadeleri üzerine nişanlı F.Ö. tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz soruşturmada, binanın güvenlik kamerası görüntüleri deşifre edilerek dava dosyasına eklendi. Sabah'ın ulaştığı görüntülere göre, olay gecesi Türkan Biçer ile nişanlısı F.Ö. birlikte apartmana giriş yapıyor. Bina içinde ikili arasında şiddetli bir arbede yaşanırken, zanlı F.Ö.’nün talihsiz kadını boğazından kavrayıp sıkarak zorla asansöre bindirdiği görülüyor. Kayıtların devamında ise şüpheli nişanlının, olayın ardından tek başına, elinde bir çarşafla asansörden inerek apartmanın dışına çıktığı görülüyor. 

"KAYITLARA BAKTIĞIMIZDA..."

Biçer ailesinin avukatı Berkay Göknar, ortaya çıkan yeni deliller ışığında olayın bir intihar değil, açık bir cinayet olduğunu savundu. Şüphelinin tutuklanmadan önce verdiği ifadelerin ciddi çelişkiler barındırdığına dikkat çeken Avukat Göknar, şu değerlendirmelerde bulundu: "Mevcut deliller olayın gerçekleşme şekli hakkında birçok ipucu veriyor. Güvenlik kamera kayıtlarına baktığımızda müteveffanın tartaklanarak eve götürüldüğü ve balkonda arbede yaşandığı berrak bir şekilde görülüyor. Bu unsurları destekleyen tanık beyanları, kolluk tutanağı ve somut deliller cinayet iddiamızı oldukça güçlendiriyor."

"İNTİHAR SÜSÜ VERİLMESİNE GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİL"

Olayın üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Göknar, şüphelinin en ağır ceza istemiyle yargılanması gerektiğini belirtti: "Şüphelinin 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan yargılanmasını ve mahkemenin bu madde hükmüne dayanarak karar kurmasını talep ediyoruz. İntihar süsü verilerek olayın üzerinin kapatılmasına gönlümüz asla razı değil. Dosyanın ilerleyen aşamalarında sair delillerimizi de sunacağız. Takdir Türk yargımızındır."

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş

Bu nasıl bir egodur? Kendisini bekleyenlerin yüzüne bile bakmadı
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu

Balya balya paralarla poz verdi: Kazanmıyoruz diyenlere meydan okudu!
Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi
Afra Saraçoğlu'nun İspanya'daki transparan tarzına yorum yağdı

Ünlü oyuncunun transparan tarzına yorum yağdı
Haziran ayına günler kala kar sürprizi

Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Aykut Kocaman sorusu Aziz Yıldırım'ı kızdırdı! Resti çekti

Aykut Kocaman sorusu Aziz Yıldırım'ı kızdırdı! Resti çekti
ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

Dünyanın beklediği zirveden ilk mesaj! Trump'ın İran planında tek şart