Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlamalara katıldı. Ayasofya Camii'nde cuma namazını kılan Erdoğan, daha sonra gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GAZETECİLERE LOKUM İKRAM ETTİ

Fetih kutlamalarına ilişkin açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına lokum ikramında bulundu. Erdoğan'ın gazetecilere ikram edilen lokumlarla yakından ilgilendiği görüldü.

"DİKKAT EDİYORUM" DEDİ

Bu sırada kendisine de lokum uzatılan Erdoğan, "Ben yemiyorum, dikkat ediyorum" diyerek ikramı geri çevirdi. Cumhurbaşkanı'nın bu yanıtı çevresindekilerin dikkatini çekerken, o anlar kameralara da yansıdı.

Lokumun nasıl olduğunu soran Erdoğan, "Çok lezzetli." yanıtını aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.