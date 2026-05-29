12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı

Aşırı kilo problemi nedeniyle yemek yemesi kısıtlanan 12 yaşındaki çocuğun, öz annesine uyguladığı şiddet anları izleyenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde, sinir krizi geçiren çocuğun annesini saçından tutarak yere fırlattığı, tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı. Evdeki eşyaları fırlatarak mutfağı savaş alanına çeviren çocuğa karşı çaresiz kalan annenin "Mutfağımdan çık!" feryatları ise kameraya anbean yansıdı.

Sosyal medyada yayılan bir video, ev içinde yaşanan akılalmaz bir şiddet olayını gözler önüne serdi. İddiaya göre, aşırı kilo problemi yaşayan ve sağlık gerekçeleriyle annesi tarafından yemek yemesi kısıtlanan 12 yaşındaki bir çocuk, sinir krizine girerek öz annesine acımasızca saldırdı. Evin savaş alanına döndüğü o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

EVİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ, SÜPÜRGE SOPASIYLA DARBETTİ

Görüntülerde, kırmızı tişörtlü öfkeli çocuğun mutfak girişinde annesine fiziki saldırıda bulunduğu görülüyor. Annesini saçından yakalayarak yere fırlatan çocuk, hızını alamayıp yerdeki kadına yumruk ve tekmeler savuruyor. Çocuğun elinden kurtulmaya çalışan çaresiz anne, yerdeki süpürge sopasına sarılarak kendini korumaya çalışsa da öfkeli çocuk sopayı kadının elinden zorla alıyor. Çevredeki eşyaları fırlatan, mutfak tezgahının çekmecelerini tekmeleyen çocuk, evin altını üstüne getiriyor.

"MUTFAĞIMDAN ÇIK!" ÇIĞLIKLARI VE ŞOK EDEN SESSİZLİK

Olay sırasında mutfaktaki tabakları ve mutfak arabasını deviren çocuk, annesine yönelik şiddetini sürdürürken, çaresiz kadının "Get out of my kitchen!" (Mutfağımdan çık!) diyerek çığlık attığı duyuluyor. 

Yaşanan arbedenin ardından mutfak tamamen savaş alanına dönerken, kapı eşiğinde beliren başka bir aile üyesinin ise yaşanan bu şiddet anlarını hiçbir müdahalede bulunmadan, büyük bir şok ve sessizlik içinde sadece izlemesi dikkat çekiyor.

Elif Yeşil
