Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş

Konser vermek üzere Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West, kendisini görebilmek için saatlerce bekleyen Türk hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

BEKLEYENLERİN YÜZÜNE BİLE BAKMADI

Kaldığı otelin girişinde toplanan kalabalığın sevgi gösterilerine ve tezahüratlarına karşılık vermeyen West, hayranlarının yüzüne bile bakmadan hızla oteline giriş yaptı.

O ANLAR KAMERADA

O anlara ait cep telefonu görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine ünlü yıldıza tepki yağdı.