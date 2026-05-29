Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi

KONDA'nın yaptığı araştırmaya göre, "Kılıçdaroğlu genel başkanlığa dönmeli" diyen CHP seçmeninin oranı sadece %5 oldu. Kılıçdaroğlu'nun dönüşüne en büyük destek %39 ile AK Parti ve %31 ile MHP seçmeninden geldi. CHP tabanının %53'ü, Türkiye genelinin ise %59'u krizin çözümü için "Hızlıca yeni bir kurultay toplanmalı" görüşünü savundu.

  • KONDA anketinde CHP seçmeninin yalnızca %5'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelmesini destekliyor.
  • CHP seçmeninin %53'ü hızlıca yeni bir kurultay toplanmasını, %43'ü ise mevcut yönetimin göreve devam etmesini istiyor.
  • Türkiye genelinde seçmenin %59'u yeni bir kurultay toplanması gerektiğini düşünüyor.

Yargı kararıyla sarsılan ve "Kılıçdaroğlu-Özgür Özel" restleşmesine sahne olan Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki (CHP) kriz, seçmen nezdinde de masaya yatırıldı. KONDA Genel Müdürü Aydın Erdem, Flu TV'de İlker Canikgil’in programına katılarak mahkeme kararı sonrasında seçmenin nabzını tuttukları çarpıcı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

"BUNDAN SONRA SİZCE NE OLMALI?"

Araştırmada seçmenlere, "CHP'nin içinde bulunduğu durumu düşündüğünüzde, bundan sonra sizce ne olmalı?" sorusu yöneltildi. Ortaya çıkan grafik, parti içi dengeler ve rakiplerin beklentileri açısından çok tartışılacak sonuçlar verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK YÜZDE 5'TE KALDI 

Anketin en dikkat çekici sonucu, koltuğu mahkeme kararıyla devralan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi partililerinden aldığı destek oranı oldu. "Kılıçdaroğlu, genel başkanlık görevine gelmeli" diyen CHP seçmeninin oranı sadece yüzde 5'te kaldı. Buna karşın, CHP seçmeninin yüzde 53'ü "Hızlıca yeni bir kurultay toplanmalı" derken, yüzde 43'ü ise "Mevcut yönetim (Özgür Özel ve ekibi) kararı yok sayarak göreve devam etmeli" görüşünü savundu.

CUMHUR İTTİFAKI SEÇMENİ "KILIÇDAROĞLU" DEDİ

Grafikte göze çarpan bir diğer çarpıcı detay ise iktidar bloku seçmeninin tercihleri oldu. Kılıçdaroğlu'nun CHP’nin başına geri dönmesini en çok isteyen grubun AK Parti ve MHP seçmeni olduğu görüldü.

Ankete göre, "Kılıçdaroğlu genel başkanlığa gelmeli" diyenlerin oranı;

  • AK Parti seçmeninde: %39
  • MHP seçmeninde: %31 olarak kayıtlara geçti.

İktidar bloku seçmeninin ezici çoğunluğu ise CHP’nin hızla yeni bir kurultay toplaması gerektiği fikrinde birleşti. Kurultay toplanmasını isteyen AK Partililerin oranı yüzde 53, MHP'lilerin oranı ise yüzde 68 oldu.

TÜRKİYE GENELİ "YENİ KURULTAY" İSTİYOR

Türkiye genelindeki tüm seçmen profili incelendiğinde ise halkın yarısından fazlasının sandık istediği ortaya çıktı. Türkiye genelinde:

  • Hızlıca yeni bir kurultay toplanmalı: %59
  • Mevcut yönetim kararı yok sayarak göreve devam etmeli: %26
  • Kılıçdaroğlu, genel başkanlık görevine gelmeli: %15

DEM PARTİ VE KARARSIZLARIN DURUMU

Muhalefet blogunda yer alan DEM Parti seçmeninin yüzde 46'sı yeni bir kurultay yapılmasını mantıklı bulurken, yüzde 40'ı mevcut yönetimin göreve devam etmesi gerektiğini belirtti. DEM Parti içinde Kılıçdaroğlu’nun geri dönmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 14 oldu. Kararsız seçmenin yüzde 66'sı, oy kullanmayacağını belirtenlerin ise yüzde 73'ü de krizin çözümü için tek çare olarak "yeni bir kurultay" adresini gösterdi.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Kk.nin yerinde kim olsa kendi hakkini savunurdu Özel olsaydı farklı olmazdı yani.

Haber YorumlarıSefa:

gasp edilen bir kılıçtaroğlu hakkı var ortada. kılıçtar kılıçtar Kılıçdaroğlu.

