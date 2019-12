DHA YURT BÜLTENİ-3

09.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:43

Ceren'in katil zanlısı, cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir 'i (20) bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç (35), Van'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini kesip, intihar girişiminde bulundu. Arduç'un, bileklerini, lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla kestiği öğrenildi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir'i 3 Aralık'ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar girişiminde bulundu. 'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklanan, güvenlik gerekçesiyle Perşembe Efirli F Tipi Cezaevi'nden Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Arduç, lavabodaki fayansları kırarak, parçalarıyla bileklerini kesti. Bu sırada cezaevi görevlileri tarafından görülen Arduç, güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi edilen Özgür Arduç, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.

Van'da kar: 33 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van ve çevresinde kar yağışı etkili oldu. 33 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.Van merkezinde saban saaatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Van-Gürpınar karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Bir anda bastıran kar yağışı, kısa zamanda çevreyi beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Van genelinde 14 mahelle ve 19 mezra yolu ulaşıma kapanırken, Kurubaş Geçidi'nde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Karayollarına bağlı iş makineleri yollarda sürekli kar temizleme çalışması yaptı. Zaman zaman etkili olan sis de görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Yağışların gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.BÜYÜKŞEHİR KENTTE KAR TEMİZLİĞİ YAPTIKar yağışı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı temizlik işçileri, vatandaşların daha rahat yürüyebilmesi için kent merkezindeki kaldırımlardaki kar kütlelerini temizledi. Ekip amiri Bülent Ulutaş, kent merkezinde kar etkisini gösterir göstermez ekiplerin kar temizleme çalışması başlattığını belirterek, "Kış boyunca bu çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızın daha rahat yürüyebilmesi için kaldırımlardaki kar kütlelerini temizliyoruz. 37 kişilik ekiple bu çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Marmaris'te deniz keyfi Türkiye'nin birçok kenti soğuk kış koşulları ve karla mücadele ederken, Marmaris'te turistler denizde kulaç attı.Yurtta soğuk hava etkisini gösterirken, Marmaris'te yazdan kalma günler devam ediyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 24 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, deniz suyu sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü. Güneşli havayı fırsat bilenler, sahil yoluna akın etti. Kimileri sahil yolunda yürüyüş yaparken, bazıları kafeteryalarda oturarak eşsiz deniz manzarası eşliğinde anın keyfini çıkardı. Atatürk Caddesi'ndeki mavi bayraklı halk plajında portatif sandalyelerini açanlar, denizi seyretti. Marmarisliler, Yat Limanı ve Saman İskelesi'nde bulunan kafeteryalarda deniz manzarası eşliğinde içeceklerini yudumladı. Türkmenistan Parkı'nda çocuklar ebeveynleri ile oyunlar oynadı. Kimi vatandaşlar, meraklı bakışlar altında Siteler Mahallesi'ndeki sahilde denize girdi. 3 arkadaşı ile denize giren Ahmet Çiçek (61), "Aralık ayında denize giriyoruz. Çok güzel oluyor ve dinç kalıyorum. Bugün ve yarın da deniz keyfi sonra yağmur geliyor. Havalar güneşli olduğunda, fırsat buldukça denize girmeye devam edeceğim" dedi.Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Salı günü öğleden sonraya kadar ilçe merkezinde hava güneşli ve açık. Çarşamba günü aralıklarla yağmur bekleniyor. Gündüz 19- 24 derece sıcaklık hakim. Deniz suyu sıcaklığı 11- 13 arası değişiyor" dedi.

Alzheimer riskine karşı müzikli terapi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği İzmir Şubesi üyesi, yaş ortalaması 60 olan 40 müziksever, haftada bir gün buluştukları Türk sanat müziği korosunda klasik eserleri, notasına, sözüne ve makamına uygun olarak seslendiriyor. Farklı mesleklerden emekli olan müzikseverler, hayatlarının ikinci baharında çağın hastalığı alzheimer riskine karşı şarkı söylüyor.İTÜ Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği İzmir Şubesi çatısı altında bir araya gelen müzikseverler koro çalışması yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tambur sanatçısı Metin Gülen ve Ege Üniversitesi Konservatuar Bölümü mezunu müzik öğretmeni Gözde Beşli ile birlikte şarkılar söyleyip keyifli vakit geçiren koro üyeleri, ikinci baharın tadını müzikle çıkarıyor. Türk sanat müziğinin koro üyelerine terapi niteliğinde olduğunu söyleyen Gözde Beşli, haftada bir gün buluşup 3 saat çalıştıklarını anlattı. İTÜ'nün ilk mezunlarından olan koro üyelerine zamanla musikiyle ilgilenen farklı meslek kollarından emeklilerin de katıldığını belirten Beşli, "Yaş ortalaması ileri olduğu için, bazılarının Alzheimer gibi endişeleri var. Hem bu hastalığı engellemek hem de keyifli vakit geçirmek için bir araya geldiler. Türk Sanat Müziği öğreniyorlar. Birçoğu müziği hem seviyor hem de bilgi sahibi. Bilimsel kanıtlara göre, şarkı söylemek ve musiki, alzheimer hastalığı için aynı zamanda bir tedavi niteliğinde. Notaları, şarkı sözleri ve makamları akılda tutmaya çalışmak beyni çalıştırıyor ve bu hastalığın engellenmesine katkı sağlıyorlar" dedi. Piyasada çok sayıda amatör koro bulunduğunu ifade eden Beşli, "Bizim farkımız, belli bir repertuvarımız olsa da şarkı aralarında şiir bile okuyoruz. Sohbet ediyoruz. Bir mola bile vermeden keyifli vakit geçiriyoruz" diye konuştu.Grupta mühendislerin yanı sıra asker emeklisi, terzi gibi çok farklı meslek kollarından üyelerin olduğunu söyleyen tambur sanatçısı Metin Gülen, en yaşlı üyenin 85'inci doğum gününü birlikte kutladıklarını vurguladı. Gülen, "Amacımız hem hoş vakit geçirmek hem de klasik Türk sanat müziği eserlerini birlikte seslendirmek. Müziğimiz çok derin. Sevdiğimiz eserleri terapi niteliğinde okuyoruz ve çok zevk alıyoruz. Buradaki dostlarımızın hiçbiri profesyonel olarak müzikle iç içe olmamış. Ama hepsi çok başarılı" dedi. Koro üyesi 79 yaşındaki İsmet Çavuş, daha önce İTÜ korosunda görev aldığını 3 yıldır İzmir'deki çalışmalara katıldığını söyledi. Çavuş, "Burada hoş vakit geçiriyoruz. Müzik ruhun gıdasıdır. Her hafta cumayı iple çekiyorum. Hoş vakit geçiriyoruz. Hem sohbet ediyor hem de çayımızı içiyoruz" diye konuştu. Emekli memur Müfit Işık da memur emeklisi olduğunu söyleyerek "Bu koronun kurucusu aile dostumdur. Müzik hayatımda hep vardı. Lise yıllarında orkestrada gitar çaldm. İstanbul Türk Müziği Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldum. Müziği hiç bırakmadım. Burada güzel vakit geçiriyoruz. Çaldığımızın tadına varıyoruz. Ortaya güzel zamanlar çıkıyor" diye konuştu.EN GENÇ ÜYE, TORUNLARI YAŞINDAMüziğin insanları bir araya getiren en önemli unsur olduğunu anlatan Ali Güler, "Müzik hayatın gayesi ve kendisidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'musiki hayattır'. Ben burada mutluyum" dedi. Koronun en genç üyesi 28 yaşındaki hipnoterapist Alp Akoğlan da şunları söyledi: "Bu koroya bir arkadaşımın vesilesiyle katıldım. Çünkü klasik müzik hayranıyım. Ben 28 yaşındayım ve korodaki birçok kişinin torunu yaşındayım. Ama ruhların denkliği bambaşka bir şey. Benim ruhum da bu koroda kendini güvende ve buraya ait hissediyor. Aramızda ciddi yaş farkları var ama anlaşabiliyoruz."

Tezgahta palamut evde tombik

Bu yıl balık sezonunda palamut sıkıntısı yaşanınca bazı esnaf, torik ve tombik balıklarını vatandaşlara 'Palamut' etiketiyle satmaya başladı. Palamudun, kolaylıkla torik ve tombikten ayırt edilebildiğini belirten balıkçılar da tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle 1 Eylül'de başlayan balık sezonunda balıkçılar, ağlarda palamut göremedi. Omega- 3 yağ asidi bakımından somondan sonra gelen palamut, cildi de besliyor. En çok tercih edilen balıklar arasında yer alan palamudun bulunamaması üzerine bazı esnaf, palamuda benzeyen torik ve tombik balıklarını 'palamut' etiketiyle satmaya başladı. Balıkçılar, tüketicilerin aldığı balıkların palamut değil, tombik ve torik olduğunu vurgularken fiyatları 10-15 TL arasında değişen balıkların, kolaylıkla palamuttan ayırt edileceğine dikkat çekti. Balıkçı İsmail Enerdil (40), palamudun üç farklı şekilde torik ve tombikten ayırt edilebileceğini belirterek, şöyle dedi: "İlk olarak balığın dişlerine bakılması gerekiyor. Palamudun dişleri vardır ancak tombiğin dişleri yoktur. Dişi olmayan balık, palamut değildir. Eğer dişine bakmadıysanız beneklerine bakarak da kontrol edebilirsiniz. Palamudun yüzeyinde çizgiler varken, tombik beneklidir. Buradan da iki balık arasındaki fark rahatlıkla anlaşılabilir. Ayrıca tüketiciler, balığı takoz biçiminde kestirsinler. Balık kesildikten sonra eti beyaz ise o palamuttur. Tombik ve toriğin eti siyah olur ve genellikle lakerda olarak değerlendirilir. O sebeple sadece fiziksel olarak değil, lezzet anlamında da çok ciddi farklar var. Ayrıca tüketicilerin her yerden balık almasını da önermiyorum. Kendi güvendikleri bir balıkçıdan alışveriş yapmalarını öneririm."Esnaf Mutlu Evren (30), vatandaşların, bu sene palamudun olmayacağına ikna olması gerektiğini dile getirerek, "Havalar soğumadığı için ve palamut da soğuğu seven bir balık olduğu için bu sene çıkmadı. Benim tüketicilere tavsiyem, bu sene palamut aramayı bırakıp başka balıklara yönelsinler. Çünkü insanlar palamuda yöneldikçe, bazı satıcılar tarafından kandırılıyorlar" dedi. 'Palamut' etiketini görerek satın alan tüketici Mehmet Can (42), evde kızartınca tombik olduğunu anladığını vurgulayarak "Geçtiğimiz günlerde tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Havra Sokağı'na gidip palamut aldım. Ancak eve gelip balığı pişirdiğimde palamut almadığımın farkına vardım. Çok kötü bir tadı vardı. Sorduğumda o balığın tombik olduğunu öğrendim. Esnaf, balığın cinsi neyse o şekilde satmalı" diye konuştu.

Yemyeşil Datça hedefiyle fidan diktiler

Muğla'nın Datça ilçesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu'nda fidan dikim töreni düzenlendi.Datça Kayız Yılmaz Meslek Yüksekokulu ile Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Marmaris Gönüllülerinin iş birliğinde düzenlenen törende, yüksekokul bahçesindeki 2 bin metrekarelik alana 200 fidan dikildi. Fidan dikim törenine, Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ayazlar, TEMA gönüllüleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve Datçalı çevreciler katıldı. Yaklaşık 100 kişilik grup, yüksekokul bahçesinde önceden belirlenen alanlara başta zeytin olmak üzere harnup, kara servi, akasya ve lavanta fidanları dikti. Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ayazlar, "Geleceğimiz için bir fidan' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 200 fidanın toprakla buluştuğunu belirterek, "İstedik ki, geleceğe bir anı bırakalım. Herkes kendi çevresinden ağaçlandırma çalışmalarına katkı verirse, bütün bir ülke daha yeşil olacaktır. Okulumuzun bahçesindeki bu alan, umarım gelecek nesillerin gölgesinde soluklanacağı bir yeşil bir vadiyle dönüşür" dedi.

