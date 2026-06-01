A Milli Takımımız Kuzey Makedonya'yı sahadan sildi

A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ay-yıldızlılar, 4-0'lık skorla kazandı.

CAN'IN VURUŞU ÜST DİREKTEN DÖNDÜ

1. dakikada milli takım gole yaklaştı. Rakip ceza sahasına yakın bölgede Orkun Kökçü'nün pasında Can Uzun ceza sahası sol çaprazında topla buluştuktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

PERDEYİ ORKUN KÖKÇÜ AÇTI

2. dakikada ay-yıldızlılar 1-0 öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta çizgiye inen Oğuz Aydın'ın yerden içeri çevirdiği topa Orkun Kökçü, altıpas önünde gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti.

FARKI İKİYE ÇIKARTIYORUZ

16. dakikada Türkiye, skoru 2-0 yaptı. Orta alandan hızlı atakla başlayan hücumda Can Uzun soldan bindiren Eren Elmalı'ya topu bıraktı. Eren sola indikten sonra topu arkasında kalan Can'a bıraktı. Can Uzun ceza sahasında sol çaprazdan çektiği şutla topu ağlara gönderdi.

ALTAY'DAN MÜTHİŞ MÜDAHALE

44. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Miovski'nin arka direğe ortasında topu kapan Alioski, Ozan Kabak'tan sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Altay Bayındır yaptığı müdahaleyle topun ağlarla buluşmasını engelledi.

DENİZ GÜL'DEN ŞIK KAFA VURUŞU

53. dakikada skor 3-0 oldu. Sağ iç kulvarda topla buluşan Can Uzun ortayı yaptı, arka direkte bulunan Deniz Gül'ün şık kafa vuruşunda top ağlara gitti.

KADIKÖY'DE DÖRDÜNCÜ GOL

Bizim Çocuklar, 70. dakikada skoru 4-0'a getiren golü buldu. Arda Güler'in harika pasıyla ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci soluna pasını aktardı, penaltı noktasının sağında topla buluşan Barış Alper'in tek vuruşunda top ağlara gitti.

SIRADAKİ RAKİP VENEZUELA

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Bizim Çocuklar kazandı. A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında 7 Haziran'da TSİ 01.00'de Venezuela ile karşı karşıya gelecek.