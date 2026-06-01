Goce Sedloski'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Goce Sedloski, Türkiye’nin çok iyi bir takıma ve muhteşem oyunculara sahip olduğunu söyleyerek, ''Çok iyi bir mili takım ve muhteşem oyunculara sahip. Sorumluluk bana ait. Her ne kadar oyunculara hak tanıdıysam da son iki maçta onların neler yapabileceğini göremeye çalıştım'' dedi.

  • Kuzey Makedonya, hazırlık maçında Türkiye'ye 4-0 yenildi.
  • Teknik direktör Goce Sedloski, Türkiye'yi galibiyetten dolayı tebrik etti ve takımın çok iyi olduğunu söyledi.
  • Sedloski, oyuncuların yeni taktiği öğrendiğini ve savunmada zayıf olduklarını belirtti.

Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan hazırlık maçında Türkiye’ye 4-0 mağlup oldu. 

''ÇOK İYİ BİR TAKIM, MUHTEŞEM OYUNCULARA SAHİP''

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kuzey Makedonya’nın teknik direktörü Goce Sedloski, "Bugünkü galibiyetten dolayı Türkiye’yi tebrik ederim. Hak ederek kazandılar. Çok iyi bir mili takım ve muhteşem oyunculara sahip. Sorumluluk bana ait. Her ne kadar oyunculara hak tanıdıysam da son iki maçta onların neler yapabileceğini göremeye çalıştım. Bu gibi karşılaşmalarda çok daha fazla öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

''TAKTİĞİ YENİ ÖĞRENİYORLAR''

Son 4 maçtır gol atamadıklarının hatırlatılması üzere Sedloski, "Oyuncular yeni ve taktiği yeni öğreniyorlar. Bir şeyler deniyoruz. Gol atılamaması üzücü ama oyuncuların aralarında anlaşabilecekleri bir tarz üretmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Savunmada çok fazla zayıf olduklarının da altını çizen tecrübeli teknik adam, bunu geliştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Cemre Yıldız
