Dha Yurt Bülteni - 12

1 - Kayıp Evrim'in annesi: Yavrumu kaçırdılar (2)

JAK TİMLERİ DERE'DE ARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Ankara'dan Evrim'i aramak için Tokat'a gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi öğleden sonra, Yenisu deresinde arama çalışması başlattı. Evrim'in son görüldüğü yayla çadırının yaklaşık 3 km atlında bulunan Yenisu deresinde JAK timi dere kenarında bulunan çalılık ve otların arasına tek tek bakarak kontrol etti. Yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda bulunan derenin tamamının aranacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Derede arama çalışmaları

-Genel Detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ

(123 MB)

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2 - Kazada yaralanan hamile kadının bebeği kurtarıldı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bir hafriyat kamyonuna arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki 8 aylık hamile eşi sıkışarak ağır yaralandı. Güçlükle sıkıştıkları yerden kurtarılarak eşiyle birlikte hastaneye kaldırılan genç kadının karnındaki kız bebek sezaryenle alınarak kurtarıldı. Durumları ağır olan çiftin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında İzmir-Aydın Karayolu, Çapak kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden 35 THY 80 plakalı hafriyat kamyonuna, Semih Engin'in (28) kullandığı 35 TD 380 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Büyük hasar gören araçta sıkışan sürücü Semih Engin ile yanındaki 8 aylık hamile olan ve kendi soyadını kullandığı öğrenilen eşi Sultan Gergin yaralandı. Yaralı çift, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen polis, 112 Acil servis ve AKS 110 ekipleri tarafından güçlükle sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Genç çift, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Sultan Gergin'in karnındaki kız bebek sezaryanle dünyaya getirildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Durumları ağır olan çiftin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma başlatan polis, ismi açıklanmayan kamyon şoförünü gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Araçta sıkışan çiftin kurtarılmasından görüntü

-Kaza yerinden görüntü

-Çiftin birlikte fotoğrafı

-Genel ve detey görüntüler

(KJ Haber-Kamera: İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir),

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3 - Cam kırıkları yangın çıkardı, 20 dönüm orman arazisi zarar gördü

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde cam kırklarının kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında 20 dönüm ormanlık alan ve 50 ağaç zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Kürtüllü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda cam kırıklarının kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine Malkara Orman İşletme Müdürlüğü ve Malkara Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 20 dönüm ormanlık alan ve 50 ağaç zarar gördü. İtfaiye ve jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü dökmü

-Yangına söndürme araçların gelişi

-Ekiplerin yangına müdahalesi

-yanan ağaçlardan ve alevlerden detay

-soğutma çalışması yapılması

-ekiplerin çalışması

-ormandan detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4 - Bu da 'Kırkpınar'ın VAR'ı

RUSYA'da düzenlenen Dünya Kupası'nda uygulanan ve bu yıl Türkiye liglerinde de başlayacak olan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR), uzun yıllardır uygulandığı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tartışmalı müsabakaları son noktayı koyuyor. Güreş Federasyonu As Başkanı Mehmet Ayhan, videolu sistemin güreşlerde tartışmaları sona erdirdiğini ifade ederek, "Futbolda son dünya kupasında gördüğümüz üzere televizyondan tekrar izleme var. Biz bunu Kırkpınar yağlı güreşlerince 20 yıldır yapıyoruz. Demek ki biz futboldan 20 yıl öndeyiz" dedi.

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda hakemlere yardımcı olması ve daha adil kararlar verilmesi için uygulamaya başlanan VAR sistemi, uzun yıllardır Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tartışmalı müsabakalar için kullanılıyor. Er Meydanı'na çıkan pehlivanlar meydan hakeminin ve kule hakem heyetinin idaresinde güreş tutuyor. Müsabaka sırasında herhangi bir itiraz olduğunda ise er meydanını görüntüleyen 5 kamera incelemeye alınarak futboldaki VAR sistemi gibi pozisyonlar tekrar tekrar incelenerek karara bağlanıyor.

Bu sistemin Kırkpınar Güreşleri'nde 20 yıldır kullanıldığını ve tartışmalara son verdiğini anlatan Güreş Federasyonu As Başkanı Mehmet Ayhan, yağlı güreş olarak futboldan önde olduklarını belirterek, "Atalarımızın bin yıllık emaneti ve geleneği yağlı güreş ve Türklere aittir. Futbolda son dünya kupasında gördüğümüz üzere televizyondan tekrar izleme var. Biz bunu Kırkpınar yağlı güreşlerince 20 yıldır yapıyoruz. Demek ki biz futboldan 20 yıl öndeyiz. Gelen pehlivanlar 1 yıllık hazırlıktan sonra geliyor. Burada kimsenin hakkının hukukunun yenmemesi lazım. Zaten Merkez Hakem Komitesi'ndeki arkadaşlar güreşi bırakmış arkadaşlar. Hakem Kule Heyeti'nde 9 hakem arkadaşımız var. Bu arkadaşlar müsabakaları izliyor, eğer yanlış karar olursa, itiraz olursa kuledeki maçı yöneten, meydanda yöneten hakem arkadaşımız ve başhakemimiz yada yardımcısı 3 kişi videoyu izleniyor. Oylama ile 3'te 2 yada 3'te 3 oyla karar veriliyor. Şuan 4-5 kamera meydandaki güreşleri kayıt altına alıyor. İnsanız yanılma olabilir ama televizyonda olmaz" dedi.

VİDEODAN İZLEYİP KARAR VERİYORLAR

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Merkez Hakem Komitesi Başkan vekil Tevfik Korkmaz, VAR sisteminin güreşlere olan güveni de sağlamlaştırdığını söyledi. İtiraz olması halinde 3 kişilik heyetin video kayıtlarını yeniden incelediğini kaydeden Korkmaz, "Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde videolu yardımcı hakem sistemi olan VAR'dan faydalanıyoruz. Bunu da Kırkpınar'da 15-20 yıldır yapıyoruz. Normal Nisan'da başlayan güreşlerinde de bunu kullanıyoruz. Müsabakada itiraz olursa, bunu video sisteminden geri alarak inceliyor. Hakemlerin sırt numarası var, onu da çağrıyoruz, beraber izleyip değerlendirerek karar veriyoruz. Gözümü yanılabilir ama kameralar yanılmaz. Kırkpınar'da 3 günde 2 binin üzerinde güreşçiye müsabaka yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Bu yıl 14 kategori de 2228 pehlivanın kayıt yaptırdığı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşler bu sabah başlarken, er meydanından gelen itirazlar Hakem Kule heyeti tarafından VAR sistemiyle incelenerek karara bağlanıyor.

Görüntü Dökümü:

-Kamera ile güreşlerin kaydı

-Hakemlerin videoyu TV'de izlemeleri

-TV ekranı ve güreşler

-Mehmet Ayhan röp.

-Tevfik Korkmaz röp.

-Erkandan müsabaka izleyen hakemler

-Hakem Kule heyeti

-Kamerayla güreş izleyen hakemler

-Er meydanı ve güreşler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5 - Artvin'in 'özel gençleri' İstanbul boğazında tulum çalıp, horon oynadı

Doğu Karadeniz'in incisi Artvin'in 'özel çocukları' ilk kez İstanbul'u görüp tulum eşliğinde boğazda tekne turu yaptı. İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdiler ve Darıca'daki hayvanat bahçesini de dolaşarak unutulmaz bir gün yaşadı.

Artvin Valiliği tarafından organize edilen ve iki süren sürecek gezinin ilk gününde engelliler ile down sendromlu çocuklar boğazın serin sularında tekne gezintisi ile doyasıya eğlendiler. Ardanuç Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde yaşamlarını idame ettiren engelliler ilk kez İstanbul'u görme fırsatı buldu.

Engelliler ve özel çocuklar tulum eşliğinde özel bir tekne ile boğaz turu yapıp yöresel türküler eşliğinde horon oynadılar. Doyasıya eğlenen ve ömründe ilk defa İstanbul'u gören çocuklar geziyi düzenleyen Artvin Valisi Ömer Doğanay'a bol bol teşekkür ettiklerini söyledi. Artvin Valisi Ömer Doğanay ise "Bu çocuklar bizim evlatlarımız engelli kardeşlerimizin topluma kazandırılması ve onlara her konuda yanlarında olduğumuzu göstermek bizim devlet olarak görevimiz. Bu gençlerimizin daima yanlarındayız" diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat tekne gezintisi ile kentin tarihi ve güzelliklerini hayranlıkla izleyen engellilerin oldukça mutlu oldukları ve güzel bir gün geçirdikleri gözlendi. Sırasıyla boğazın tarihi ilçeleri Üsküdar ve Beykoz'u gören engelli özel çocuklar öğleden sonra Boğazda iki saat süre ile teknede serin suların tadını çıkardı. Sultanahmet, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı gezen Artvinli özel gençleri tarihi mekanlarda unutamayacakları saatler geçirdi. Sultanahmet Camii önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Artvinli engelli gençler İstanbul'u çok güzel bulduklarını boğaza hayran kaldıklarını söyledi.

Boğazda tekne turunun ardından özel çocuklar tarihi Hidiv Kasrı ve Beykoz korusunda dinlenme molası verdiler. Yemeklerin ardından günün finalinde ise Darıca hayvanat bahçesi gezildi. Çocuklar Darıca'daki hayvanat bahçesinde bol bol fotoğraf çektirdiler. Artvinli özel çocuklar Darıca Sahilinde ise akşam yemeği yiyerek istirahat için konaklayacağı mekana geçti.

Görüntü Dökümü

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-Engelli gençlerin görüntüsü

-tulum çalınıp horon oynamaları

-geziden görüntü

-detaylar

Haber: ARTVİN

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6 - Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalanarak, gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy'e bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde, bazı kişilerin organize suç örgütü kurarak, metruk binalar, okul önleri ve parklarda uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi üzerine 6 ay süren çalışma başlattı. Sabah erken saatte Cumhuriyet savcısının talimatı ile operasyon için düğmeye basan ekipler, eş zamanlı olarak daha önceden belirledikleri 9 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda A.V., İ.A., H.T., O.K., E.D., H.A., M.K., E.K. ve S.S. yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yerleri ve eklentilerinde dedektör köpeği 'Limit' ile yapılan detaylı aramalarda, 300 gram kokain, 50 gram eroin, 400 gram sentetik uyuşturucu madde bonzai, 100 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen 1150 lira ve 200 Amerikan dolarına da el konuldu. 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü dökümü

-Ele geçirilen uyuşturucu, silah ve paralar

-Şüphelilerin jandarma tarafından adliyeye getirilişi

-Adliyeye girişleri

Haber-Kamera Ruhan YALÇINTEKİRDAĞ,-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7 - İddia üzerine girdiği gölde kayboldu (3)

CESEDİNE ULAŞILDI

İddia üzerine dün gece girdiği Kazak Gölü'nde kaybolan Murat Koca'nın cesedine ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 10 saattir sürdüğü çalışmalarda bugün saat 15.45 sıralarında Koca'nın cesedi bulundu. Koca'nın cesedi, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

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8 - Düğün konvoyundaki, 'dirift'le tepki çeken sürücü özür diledi

TRABZON'da düğün konvoyunda otomobiliyle 'dirift' yaptığı anlara ilişkin görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada tepki çeken sürücü Onur Bulut (30), polis ekiplerince yakalandı. 'Tehlikeli araç kullanmak' suçundan 216 lira trafik cezası kesilen sürücü, yaptığı hareketin hata olduğunu kabul ederek kamuoyundan özür diledi.

Kentte, 23 Haziran'da Beşirli Mahallesi ve Akyazı mevkiindeki Karadeniz Sahil Yolu'nda düğün konvoyun önünde yer alan modifiyeli otomobilin sürücüsü, drift yaptı. Drift yaparak ilerleyişini sürdüren konvoyun görüntüleri de cep telefonu kamerasında kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde aynı otomobilin karayolu üzerindeki yaya üst geçidi çevresinde ve bazı bağlantı yol güzergahında drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu gözlendi. Sosyal medyada bazı takipçiler de tepki koyduğu görüntüleri, twitter üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u da etiketleyerek paylaştı, sürücün yakalanmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri otomobil sürücünü yakalamak için çalışma başlattı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI, 216 LİRA CEZA KESİLDİ

Yürütülen çalışmalar kapsamında plakası belirlenen otomobil sürücüsünün kimliğinin Onur Bulut olduğu saptandı. Polis ekiplerince kentteki iş yerinden alınan sürücü Bulut, polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan sürücü Bulut hakkında 'Tehlikeli araç kullanmak' suçundan 216 lira trafik cezası kesildi.

'YAPTIĞIM HATAYDI ÖZÜR DİLERİM'

Yaptığının hata olduğunu ve üzgün olduğunu belirten sürücü Onur Bulut, kötü örnek olduğu için herkesten özür dilediğini söyledi. Bulut, "Bir arkadaşımızın düğün konvoyunda, drift yapmaya başladık. Sonradan basına düştüğünü gördük. Dün akşamdan beri basında yer alıyor. Bu sabah polisler şahsımı alıp emniyete götürüp, ifademi aldı. Gerekli cezayı kestiler. Şu anda temiz bir şekilde buradayım. Tabi ki yaptığımız bir hataydı, yanlış örnek olduk. Tüm Trabzonlulardan özür diliyorum. Tekrarını inşallah yaşamayız. Biz 'maganda' değiliz, esnafız yanlış örnek olmayalım, yanlış tanıtılmayalım halkımıza. Tüm herkesten özür dilerim yaptığım hareket içinö dedi.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Öte yandan Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in talimatı doğrultusunda trafik polisi ekipleri denetim ve kontrollerini yoğunlaştırdı. Ekipler özellikle 'dirift' yapılanan ve bahse konu görüntülerle sosyal medyada tepki çeken karayolunda da özel önlem alarak denetim ve kontrollerde bulundu. Polis ekipleri, kente tehlikeli araç kullanan sürücülerin yanı sıra, özellikle abart egzoz ve müzik sistemi bulunan modifiye araçlar üzerinde denetimlerini artırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Onur Bulut'dan görüntüler

Ceza makbuzundan görüntüler

Sürücü Bulut konuşma

Drift görüntüleri

Detaylar

HABER KAMERA: UĞUR AYDIN TRABZON

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9 - Şehit ikiz polislerin adını taşıyan köprü, gözyaşlarıyla açıldı

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, - ANKARA'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Adana'da adını taşıyan köprü, düzenlenen törenle açıldı. Törende şehit kardeşlerin babası Ali ve annesi Senem Oruç gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Polis Ahmet ve Mehmet Oruç İkizler Köprüsü'nün açılış tören, Kasım Ener Caddesi ile Alparslan Türkeş Bulvarı kavşağında yapıldı. Açılış törenine, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, çeşitli partilerden milletvekilleri, temsilciler ve darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda şehit olan Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin annesi Senem ve babası Ali Oruç da katıldı. Şehitlerin babası Ali Oruç, çocuklarının anısı için anıta sık sık geleceğini belirttikten sonra köprünün yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek belediye yetkililerine sarılıp ağladı. Şehidin annesi Senem Oruç ise gururlu olduğunu kaydetti. Törenin başlangıcında köprünün yapım çalışmaları ve 15 Temmuz'da yaşananlarla ilgili film gösterimleri yapıldı. Daha sonra söz alan İl Müftüsü Hasan Çınar, şehitler için dua etti.

DİRENİŞ SİGORTA OLDU

Daha sonra konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, açılışı gerçekleştirilen hizmeti tüm şehitlere ithaf ettiklerini belirterek, "Bu kalkışmaya karşı aziz milletimiz topyekun, farklı siyasi görüşlerden, sosyal katmanlardan, gerek sokaklarında gerekse TBMM'de eden siyasi partileriyle tek vücut, tek yürek olmuştur. Onun için 15 Temmuz direnişi cumhuriyetimize, kurtuluş savaşımıza, milli mücadelemize, Anadolu'ya adım atmamızdan bugüne kadar tüm kazanımlarımızın korunması adına bir sigorta olmuştur" dedi.

MİLLET İÇİN BAŞLANGIÇ

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise 15 Temmuz'un Türkiye'ye operasyon yağmak isteyen FETÖ ve onların yerli ve yabancı işbirlikçileri için bir son, aziz millet için ise yeni bir başlangıç olduğuna dikkat çekerek, "Bu yeni başlangıcın seneyi devriyesinde hüzün ve sevincin iç içe geçtiği 15 Temmuzu milletimize yakışan vakarla idrak edeceğiz. Tek hareket noktamız, demokrasi, bağımsızlık, özgürlük ve vatan için sokağa çıkan şehitlerimizin aziz hatırasının yaşatılması, şehit yakınlarımız ile gazilerimizin bütün ihtiyaçlarının karşılanması ve millet olarak yaşadığımız bu hain darbe girişiminin asla unutulmaması, unutturulmaması olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehit aileleri ve protokol üyeleriyle köprünün açılış kurdelesi kesildi. Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki hafif raylı sistemin sağ ve sol taraflarında yer alan köprü sayesinde Mavi Bulvar ve 80. Yıl Bulvarı kavşaklarındaki trafiğin rahatlatılması öngörülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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aÇILIŞ

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