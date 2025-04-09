SON DAKİKA DEPREM: 9 Nisan Çarşamba deprem mi oldu SON DAKİKA? Erzincan'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!

9 Nisan 2025 Çarşamba günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Erzincan'Da deprem mi oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

DEPREM SON DAKİKA

SON DAKİKA ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Erzincan, 9 Nisan sabahı saat 06:09'da Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem Erzincan başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Erzincan Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, şehir genelinde şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşların panik yapmaması gerektiğini vurgulayarak sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

AFAD'ın son 24 saatlik deprem kayıtlarına göre, Erzincan ve çevresinde hissedilen başka küçük çaplı sarsıntılar da meydana geldi; ancak bu depremler herhangi bir olumsuz duruma yol açmadı.

Deprem uzmanları, bölgede yaşayan vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Erzincan deprem riski yüksek bölgeler arasında yer alırken, uzmanlar acil durum çantalarının hazır bulundurulmasını öneriyor.

ERZİNCAN DEPREM

TRABZON'DA DEPREM HİSSEDİLDİ Mİ?

9 Nisan 2025 sabah saatlerinde, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerle birlikte Trabzon'da da hissedildi.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, Trabzon'un yaklaşık 116 kilometre güneyinde gerçekleşen bu sarsıntının bölgede hâlen aktif bir deprem riski bulunduğunu gösterdiğini ifade etti.

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, yerin yaklaşık 5,09 kilometre derinliğinde oluşan bu deprem, yüzeye yakınlığı nedeniyle daha geniş bir alanda hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER