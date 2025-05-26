DEPREM Mİ OLDU? 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde,nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON DAKİKA deprem listesi!

DEPREM Mİ OLDU? 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde,nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON DAKİKA deprem listesi!
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26 Mayıs 2025 Pazartesi günü deprem mi oldu? Ege Denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem nerede oldu? İşte, detaylar…

26 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü İstanbul'da az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

DEPREM Mİ OLDU? 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde,nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON DAKİKA deprem listesi!Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

DEPREM Mİ OLDU? 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde,nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON DAKİKA deprem listesi!AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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