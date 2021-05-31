Demet Akalın kimdir? Demet Akalın kaç yaşında, nereli? Demet Akalın biyografisi!

Türk şarkıcı, oyuncu ve eski manken. 2000'lerin ortalarından bu yana çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzde Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri hâline gelen Demet Akalın kimdir? Demet Akalın kaç yaşında, nereli? Demet Akalın mesleği nedir? Demet Akalın haytı ve biyografisi nedir?

Türk şarkıcı, oyuncu ve eski manken. 2000'lerin ortalarından bu yana çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzde Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri hâline gelen Demet Akalın kimdir? Demet Akalın kaç yaşında, nereli? Demet Akalın mesleği nedir? Demet Akalın haytı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DEMET AKALIN KİMDİR?

Demet Akalın (d. 23 Nisan 1972, Kocaeli), Türk şarkıcı, oyuncu ve eski manken. 2000'lerin ortalarından bu yana çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzde Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri hâline geldi.

Gölcük, Kocaeli'de doğan Demet Akalın, ilk başta mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı. Daha sonradan çıkış şarkısı "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle başarı yakaladı. Yayımlandığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta (2015) dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010'larda Türk pop müziğinde ön planda kalmaya devam etti. Türkiye'de liste başı olan "Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe" ve "Hayalet" hitlerinin yanı sıra "Tecrübe", "Çanta", "Olacak Olacak", "Sabıka", "İlahi Adalet" ve "Ders Olsun" şarkıları da ilk beş başarısı gösterdi.

Albümlerinde yer verdiği "biten bir ilişkinin ardından eski sevgiliye meydan okuyan" şarkılarla müzik eleştirmenleri tarafından kendi tarzını oluşturduğu kabul edilen Akalın, magazinsel kişiliğiyle de sık sık öne çıktı. 2007'den itibaren Hande Yener ile yaptığı sözlü tartışmalar geleneksel bir hâl alarak on yıl boyunca tekrarlandı ve magazin gündemini meşgul etti. 2006'da Oğuz Kayhan'la ve 2010'da Önder Bekensir'le yaptığı birkaç aylık evliliklerden sonra 2012'de Okan Kurt ile evlenerek 2014'te ilk çocuğu Hira'yı dünyaya getirdi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve dört Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.

HAYATI VE KARİYERİ

1972-96: İlk yıllar ve kariyer başlangıcı;

Demet Akalın, 23 Nisan 1972 tarihinde Ali ve Şenay Akalın çiftinin kızı olarak Gölcük, Kocaeli'de doğdu. İlk öğretimini Gölcük'de ve lise eğitimini buradaki Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladı. Annesinin desteği ile Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna girdi. Ardından Neşe Erberk'te mankenlik yapmaya başladı. O dönemde bazı filmlerde de rol aldı. Bunlar: 1992 yılında "Günlerden Pazar", 1994 yılında "Tele Anahtar" ve aynı yıl Hülya rolüyle "Sensiz Olmaz" filmlerinde rol aldı. Ece Sükan ile beraber Hayatın Anlamı isimli TV Filminde rol aldı. Boşnak, Tatar ve Laz kökenli bir aileye doğdu. Aynı zamanda Roman kökenli olduğunu da söylemiştir.

1996-2005: Sebebim, Unuttum ve Banane;

Demet Akalın, mankenliğe devam ederken gazinolarda sahne almaya başladı. Eylül 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim, Elenor Plak tarafından yayımlandı. Pop ve arabesk tarzlarını birlikte barındıran albüm, Hürriyet'ten Naim Dilmener'e göre "acemiliklerden acemilik beğenememiş Akalın'ın titrek vokalinden dolayı ses getiremedi."[6] Seda Akay ile Niran Ünsal'ın birlikte ortaya çıkardığı albümle aynı adı taşıyan şarkı, hem Akalın'ın hem de albümün çıkış şarkısı olarak tanıtıldı. Bu şarkıya çekilen video klibin gösterime girmesinin ardından "Asla Affedilmez" ve "Sakın Vazgeçme" şarkılarının klipleri de gösterime girdi. 1998'de Akalın, Kanal D'de yayınlanan on bir bölümlük Sibel dizisinde Deniz rolünü canlandırarak yer aldı.

Haziran 2000'de ilk EP'si Yalan Sevdan'ı Şahin Özer Müzik etiketiyle yayımladı. EP'nin klip çekilen tek şarkısı "Senin Anan Güzel mi?", Akalın'ın ilk hit parçası olarak değerlendirildi ve Habertürk'ten Sırma Karasu tarafından Türk pop müziğindeki "giderli şarkıların ilk örneklerinden biri" olarak tanımlandı.[8] İkinci Demet Akalın stüdyo albümü Unuttum, Peker Müzik tarafından Haziran 2003'te piyasaya sürüldü. Neredeyse tamamı Ersay Üner'in yazıp bestelediği şarkılardan oluşan albümdeki aynı adlı şarkının yanı sıra "Gazete" ve "Allahından Bul" şarkılarına klip çekildi.

Aralık 2004'te şarkıcı, Ersay Üner'in yanı sıra Serdar Ortaç ve Yıldız Tilbe tarafından yazılan şarkıları seslendirdiği üçüncü stüdyo albümü Banane'yi Seyhan Müzik etiketiyle yayımladı. 40 bin kopya satan albümdeki sekiz şarkıya klip çekildi: "Bittim", "Aşkın Açamadığı Kapı", "Banane", "Vuracak", "Bir Anda Sevmiştim", "Tamamdır", "Pembe Dizi" ve "Adam Gibi". Bunlardan ikincisi 12. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde Yılın Şarkısı kategorisinde ödüle layık görülürken üçüncüsünün klibi, Madonna'nın 2002'de yer aldığı BMW kısa filmi "Star" ile taşıdığı benzerlikler yüzünden haberlere konu oldu. Yedincisinde ise Akalın'a gelecekteki eşi Oğuz Kayhan eşlik etti.

2006-09: Kusursuz 19 ve Dans Et;

Akalın, ilk kez şarkı sözü yazarı olarak da görev aldığı dördüncü stüdyo albümü Kusursuz 19'u Seyhan Müzik etiketiyle Haziran 2006'da satışa sundu. Albümle Türk pop müziğinde öne çıkmayı hedeflediğini "Hande Yener, kaseti çok Avrupai olduğu için bayağı bir geriledi, Gülşen de yapımcısıyla yaşadığı ilişki yüzünden sarsıldı, yara aldı. Hazır onlar bu kadar kan kaybetmişken ben yeni albümümle müzik piyasasındaki yerimi alacağım." sözleriyle ifade etti. 147 bin kopya satarak MÜ-YAP'tan altın sertifika alan albümün çıkış şarkısı "Afedersin", Türkiye'de bir hit olarak Türkçe Top 20'de bir numaraya yükseldi. Şarkının klibinin gösterime girmesinin ardından albümdeki "Herkes Hakettiği Gibi Yaşıyor", "Mantık Evliliği" ve "Alçak" şarkılarının klipleri de gösterime girdi. 13. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde Akalın'a En İyi Kadın Sanatçı kategorisinde ödül verilirken "Afedersin"e Yılın Şarkısı ödülü verildi. Temmuz 2006'da şarkıcı, restoran zinciri sahibi Oğuz Kayhan ile evlense de birliktelik, Kasım'da tek celsede biten boşanma davasıyla sona erdi. Akalın, Kayhan ile çocuk sahibi olma konusunda fikir ayrılığına düştükleri için ayrıldıklarını belirtti.

Akalın, 2008'de Samsun'da sahnede.;

2007'de herhangi bir çalışma yayımlamayı düşünmese de şarkıcı, "yazı geçirmek amacıyla" ve hayranlarının isteği üzerine Haziran'da "Tatil" single'ını yayımladı. Aynı dönem Hande Yener ile "bakkal müziği" tartışmasına girişti. Yener'in söylediği "Ben Batı müziği yapıyorum, bu yüzden fantezi müzikle uğraşanlarla zaten rakip olamam. Demet'in yaptığı iş tarzım değil." sözlerine kendisinin "Beni beğenmiyorsa neden benim yetişemediğim işlere gidiyor. Yoğunluktan dolayı yetişemediğim ya da kabul etmediğim işleri kendisi kaptı." cevabını vermesiyle tartışma ilerledi. Yener, kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle Akalın'a ₺50 bin tutarında manevi tazminat davası açtı ancak mahkeme sözlerin hakaret içermediğine karar verdi. Daha sonra Akalın, Yener'in kendisi için söylediği "Demet mi? Bakkal şarkıcısı, çamur ve densiz. Yaptığı da 'bakkal müziği'. Kalıcılığı yok. Bunlar Serdar Ortaç'ın müritleri." sözlerine "Elektronik müzik mi yapıyor? Onu elektrik çarpmış." şeklinde bir cevap verdi ve atışmalar, Akalın'ın Yener'e açtığı davayı kazanıp ₺10 bin tazminat alması ile devam etti.Hürriyet, bakkal müziği tanımlamasını 2007'nin özlü sözleri arasına koyarken Habertürk'ten Sırma Karasu ise bakkal müziği tartışmasını Türk pop müziğinin kırılma noktalarından biri olarak nitelendirdi. Bu noktadan sonra ikili arasındaki tartışma hâli gelenekselleşerek devam etti ve sık sık tekrarlandı.

Mart 2008'de Demet Akalın, beşinci stüdyo albümü Dans Et'i Seyhan Müzik aracılığıyla yayımladı. Yıl sonuna kadar Türkiye'de 128 bin kopya satarak MÜ-YAP'tan altın sertifika alan albümde Ersay Üner ile iş birliğini devam ettirdi, Üner albümdeki şarkıların yarıdan fazlasını tek başına yazıp besteledi. Eleştirmenler albümün dans şarkılarını överken yavaş tempolu şarkılarına olumsuz tepkiler verdiler, şarkı sözlerinde Akalın'ın tekrar "arkasına bakmadan çekip gitme hâlinin" hâkim olduğuna dikkat çektiler. Türkiye'de hit olan çıkış şarkısı "Mucize", Billboard Türkiye'nin Türkçe Top 20 listesinde aralıksız yedi hafta bir numarada kaldı. Albümün ilk klibi olarak da vizyona giren "Mucize"den sonra sırasıyla "Bebek", "Gururum" ve "Dans Et" şarkılarına da klip çekildi. Bunlardan "Bebek", Türkiye'de 2008'de radyoların en çok çaldığı üçüncü şarkı oldu. Mayıs'ta Akalın, Bodrum'daki bir konserinde söylediği "Ağabey Diyarbakır'dan mı geldiniz hepiniz? Dağdan mı? Nereden geldiniz anlamadım yani. Moron moron bakıyorsunuz ağabey. İnsan bir tempo, bir alkış bir şey yapar yani." sözleri yüzünden geniş çaplı tepkilere maruz kaldı. Gafın hemen ardından "Söylediğim sözler, ön masada beni izlemeye gelen Diyarbakırlı arkadaşlarımla aramdaki bir espriden ibarettir. Arkadaşlarıma yönelik, bütün samimiyetimle yaptığım espri yanlış anlaşıldıysa, bütün Diyarbakırlı sevenlerimden özür dilerim." şeklinde bir açıklama yaptı[32] ancak tepkiler devam etti ve Diyarbakırlı yedi iş adamı "Halkın bir kesimini sosyal sınıf mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağıladığı" iddiasıyla kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu. 2010'da görülen davada mahkeme, hükmün açıklanmasının ertelenmesine ve tedbir cezası olarak şarkıcının İstiklâl Marşı'nın sözlerini bir sayfaya yazması ve marş hakkında beş sayfalık bir yorum yapmasına karar verdi.

Nisan 2009'a gelindiğinde şarkıcı, Türkçe Top 20'de zirveye yerleşen hit single'ı "Toz Pembe"yi yayımladı. Şarkı, kimi eleştirmenler tarafından olumlu karşılanırken kimleri tarafından şarkıcının önceki çalışmalarının bir tekrarı olarak değerlendirdi.

2010-14: Zirve, Giderli 16 ve Rekor;

Ocak 2010'da Akalın, ikinci evliliğini yaparak iş adamı Önder Bekensir ile evlense de bu evliliği de ilkine benzer şekilde aynı yıl içinde sonlandı. Temmuz'da çift, şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle mahkemeye başvurdu ve yirmi dakikada tamamlanan dava sonucunda boşandılar. Nisan'da şarkıcı, 83 bin kopya satarak yılın en çok satan sekizinci çalışması olan altıncı stüdyo albümü Zirve'yi yayımladı[36] ve bu albümde "dibine kadar bakkal" olduğunu söyledi. Eleştirmenler albümü genel anlamda överek "düz pop müzik mantığı" içerdiğine ve ticari olduğuna dikkat çektiler. Çıkış şarkısı "Tecrübe", Türkiye Resmî Listesi'nde iki numaraya kadar yükseldi. Şarkının Teoman Topçu yönetmenliğinde çekilen ₺40 bin tutarındaki ilk video klibinin Corenell'in "Keep on Jumpin'" klibinden alıntı olduğu ortaya çıkıncı Akalın, klibi çöpe atarak Tamer Aydoğdu yönetmenliğinde yeni bir klip çektirdi. Ardından albümdeki "Evli, Mutlu, Çocuklu", "Çanta", "Bozuyorum Yeminimi", "Umutsuz Vaka" ve "Olacak Olacak" şarkılarının klipleri de gösterime girdi. İlkinin klibinde Akalın'ın o zamanki eşi Bekensir de yer alırken Demet Akalın'ın ilk kez yönetmenlik yaptığı ikincisinin klibinde Tan Taşçı da oynadı. "Çanta" ve "Olacak Olacak" şarkıları Türkiye'de liste başarısı yakalayarak ülkenin resmî listesinde sırasıyla üçüncü ve ikinci sıraya kadar yükseldiler. 3 Ağustos 2010'da Akalın, ilk kez Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi, sahnesinde kendisine Murat Dalkılıç da eşlik etti.

Akalın, 2011 yılında sahnede.;

Mayıs 2011'de Akalın, yeni stüdyo albümü hazırlıkları yaparken Türkiye'de yaz aylarını şarkı yayımlamadan geçirmemek için ikinci EP'si Aşk'ı, yeniden seslendirdiği Ferdi Tayfur şarkısı "Ben de Özledim" ve üç ay önce Fettah Can ile birlikte seslendirerek yayımladığı "Yanan Ateşi Söndürdük" eşliğinde piyasaya sürdü. 40 bin kopya satan EP'nin ikinci klibi "Sabıka", Türkiye Resmî Listesi'nde beş numaraya kadar yükseldi. Temmuz'da Akşehir, Konya'daki 52. Uluslararası Nasrettin Hoca Anma ve Mizah Günleri kapsamında verdiği konserde, protokolde oturan ilçenin kaymakamı Ahmet Katırcı'ya sahneden söylediği "Bir saattir ellerinle kulaklarına tıkamışsın. Rahatsız mı oldun amca? Benim konsantremi bozuyorsun." sözleri, kaymakamın tepkisini çekti. Katırcı yaptığı açıklamada vertigo hastası olduğu için gürültüden rahatsız olduğunu belirterek Akalın'ı saygısızlıkla suçladı ve "Yıllardır sahnelere çıkan profesyonel bir sanatçının sahnedeyken onu izleyen bir insana 'amca' diye hitap etmemesi gerektiğini bilmesi gerekir." dedi. Sonraki ay şarkıcının Beykoz'daki evi soyuldu ve evinden nakit ₺100 bin ve bir miktar ziynet eşyası çalındı. Olaydan sonra yakalanan zanlılara Akalın'ı toplamda ₺600 bin zarara uğrattıkları gerekçesiyle dava açıldı ve beş tanesi hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından hapis cezasına çarptırıldı. Ekim'de şarkıcı, TNT dizisi Yıldız Masalı'nda konuk oyuncu olarak yer alırken peşinden gelen ay Alişan'la düet yaptığı "Melekler İmza Topluyor" single'ını tanıttı.

Mart 2012'de bir küsüp bir barıştığı Hande Yener ile birlikte Morhipo reklamlarında oynayarak tanıtılan kıyafetlerle ilgili fırsatlara ulaşabilmek için Yener'le mücadeleye girişti. Reklam teklifini kabul etmesinin sebebini "Çok para verdiler, hayır diyemedik!" sözleriyle açıkladı. Aynı ay çıkan Erdem Kınay'ın Proje albümünde "Rota" ve "Emanet" şarkılarını seslendirerek yer aldı. Sonraki ay Okan Kurt ile evlenerek üçüncü evliliğini yapmış oldu. Mayıs'ta Lefkoşa'daki bir konserinde sahneye atılan pet şişelerle protesto edilince konseri yarıda kesti ve bu protestonun sebebinin kendisinin 2008'deki Diyarbakır gafı olduğu öne sürüldü.[55] Bu olay sonrası Twitter hesabına yazdığı "Doğmamış bebek katilleri! Bütün lanetim, bedduam beni üzenler için." sözleri, üzüntüden bebeğini düşürdüğüne dair haberler çıkmasına yol açtı. Şarkıcının yedinci stüdyo albümü Giderli 16, Kasım 2012'de çıktı ve 69 bin kopya satarak Türkiye'de yılın en çok satan dokuzuncu albümü oldu. Eleştirmenler, albümde Akalın'ın önceki çalışmalarından gelen tarzını devam ettirerek kendini tekrarladığını belirtti ve bunu şarkıcının ticari bir müzik yapmasına bağladı. Çıkış şarkısı "Yılan"da Ersay Üner düet sanatçısı olarak yer aldı. Türkân Şoray'a ithafen yazılan ikinci klip şarkısı "Türkan" ise 1. Türkiye Müzik Ödülleri'nden ve 40. Altın Kelebek Ödülleri'nden En İyi Şarkı ödülünü kazandı. Bu iki şarkının kliplerinin ardından "Giderli Şarkılar", Gökhan Özen'ın eşlik ettiği "Yıkıl Karşımdan", "Kalbindeki İmza", "Sepet", Özcan Deniz'in eşlik ettiği "Nasip Değilmiş" ve "Felaket" şarkılarının klipleri de gösterime girdi.

Akalın, Mart-Haziran 2013 arasında Popstar 2013'te Bülent Ersoy, Orhan Gencebay ve Serdar Ortaç ile birlikte 13 bölüm boyunca jüri üyesi olarak görev aldı. Hamile olduğunu öğrendikten sonra yaklaşık ₺410 bin hasılat elde etmeyi planladığı yıl sonundaki on konserlik Avrupa turnesini iptal etti. Şubat 2014'te ilk çocuğu Hira'yı İstanbul'da dünyaya getirdikten iki ay sonra sekizinci stüdyo albümü Rekor'u Seyhan Müzik aracılığıyla piyasaya sürdü. Türkiye'de bir numara olan ve 89 bin kopya satan albümden "İlahi Adalet", "Rekor", "Koltuk", "Nefsi Müdafaa" ve "Yeminim Var" şarkılarına video klip çekildi. Bunlardan ilki Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi, dördüncüsünde ise Gökhan Özen düet şarkıcısı olarak yer aldı. Müzik eleştirmeni Yavuz Hakan Tok, kendini aşıp farklılıklarla müzikte çığır açmak gibi bir kaygısı olmadığını iddia ettiği Akalın'ın, mevcut popülerliğinin devamını sağlamayı hedefleyen çizgisinin Rekor'da devam ettiğini gördü ve albümün hit potansiyelini önceki albümlere kıyasla düşük buldu. Ekim'de şarkıcı, Show TV'de yayınlanan moda yarışması Bu Tarz Benim'de konuk jürilik yaptı. Aynı ay 2004'ten bu yana çalıştığı Seyhan Müzik ile artık çalışmayacağını duyurdu.

2015-günümüz: Pırlanta, Rakipsiz ve Ateş;

Demet Akalın, Aralık 2014'te DMC ile albüm başına ₺750 bin fiyat koyan bir kayıt anlaşması imzaladı.[71] 2015 başlarında bu şirketin etiketini taşıyacak dokuzuncu stüdyo albümünün hazırlıklarını sürdürürken Emrah Karaduman'ın Toz Duman albümündeki "İntikam" ve Sinan Akçıl'ın Ayıp Yani albümündeki "Vazgeçilmezim" şarkılarını seslendirdi. Haziran'da dokuzuncu stüdyo albümü Pırlanta'yı Türkiye'de iki numaraya kadar yükselen çıkış şarkısı "Ders Olsun" eşliğinde yayımladı. Albümün kendisi ise ülkede liste başı oldu,[ ayrıca 105 bin kopya satarak yılın en çok satan albümü oldu ve DMC tarafından altın sertifika ile ödüllendirildi. Albümün tanıtımı için "Ders Olsun"un ardından "Gölge", "Çalkala", "Beş Yıl", "Pırlanta" ve "Şerefime Namusuma" şarkılarının video klipleri de gösterime girdi. Akalın, aynı yıl Ağustos'ta başlayıp sonraki ay sona eren TV8 ses yarışması Rising Star Türkiye'nin ilk sezonunda Gülben Ergen, Fuat Güner ve Mustafa Sandal ile jüri koltuğunu paylaştı.

Şubat 2016'da Osman Pazarlama filminde eşi Okan Kurt ile birlikte konuk oyuncu rol aldı.[80] Kasım'da onuncu stüdyo albümü Rakipsiz'i çıkış şarkısı Türkiye'de peş peşe iki hafta bir numara olan "Hayalet" ile birlikte yayımladı.[81] 11 Eylül 2018'de eşi Okan Kurt'tan boşandı. Kurt'un aile şirketi Martaş Lojistik'in borçları nedeniyle Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi gerçekleştirildi.[82] Yıl sonunda, on bir yıldır birçok farklı konuda polemik yaşayarak magazin gündeminde birlikte yer aldığı meslektaşı Hande Yener ile barıştı.

Akalın'ın onbirinci stüdyo albümü Ateş, 18 Nisan 2019 tarihinde DMC tarafından yayınlandı.[84] Albümün ilk video klibi, "N'apıyorsan Yap", 19 Nisan 2019 tarihinde albümün dijital platformlarda yayınlanmasından dört gün önce yayınlandı. Ardından albümdeki "Ağlar O Deli", "Esiyor", "Yekten", ''Söz'' ve ''Ödül'' şarkılarının video klipleri de gösterime girdi.

DİSKOGRAFİ

Sebebim (1996)

Unuttum (2003)

Banane (2004)

Kusursuz 19 (2006)

Dans Et (2008)

Zirve (2010)

Giderli 16 (2012)

Rekor (2014)

Pırlanta (2015)

Rakipsiz (2016)

Ateş (2019)

FİLMOGRAFİSİ

Filmleri



Günlerden Pazar (1992)

Sensiz Olmaz (1994)

Tele Anahtar (1994)

Osman Pazarlama (2016)

Dizileri

Sibel (1998)

En İyi Arkadaşım (2006)

Programları

Daha Ne Olsun (2007)

Evlilik Hayatı (2010)

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah (2020-2021)