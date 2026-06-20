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Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu

Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu
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2026 Dünya Kupası'ndaki performans istatistiklerine göre, A Milli Takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, kalesine gelen şuta oranla turnuvada en düşük kurtarış yüzdesine sahip kaleci oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Paraguay, 1-0 kazandı.

PARAGUAY MAÇIN BAŞINDA ÖNE GEÇTİ

2. dakikada Paraguay golü buldu. Savunmadan çıkaramadığımız topu kapan Enciso, ceza yayı önündeki Galarza'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top köşeden filelere gitti.

UĞURCAN ÇAKIR OLUMSUZ YÖNDEN ZİRVEDE

FIFA 2026 Dünya Kupası'ndaki ikinci maçları oynanırken oluşan performans istatistiklerine göre, oynanan iki maçta kalesinde 3 gol gören A Milli Takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, turnuvada kalesine gelen şuta oranla en düşük kurtarış yüzdesine sahip kaleci oldu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

topçular da iş yok çakır ne yapsın nerede gol sıfır çekiyorlar

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Haber YorumlarıNetherill:

kalesine 2 maçta 2.5 pozisyon oldu 3 gol yedi ne demek ne yapsın içeri aldığı toplar 25 metreden geliyor. kimse maval okumasın. trabzondayken milli takımın 3. kalecisi galatasaraya gelince milli takımın 1. kalecisi olursa olacağı bu. berkenin göz göre göre hakkı yendi

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Haber YorumlarıAdsız Murat:

İlk maçtan sonra dedim, bu maça Altay'la başlaması lazım diye, yenilen 3 golün son ikisi birebir aynı. Uğurcan yememesi lazımdı bunları. Bir kaleci takımı ya ayakta tutar ya da gördüğünüz gibi olur.

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Haber YorumlarıCuma Agsu:

Katar bir maçta 6 yedi kaleci kötü olmadi Uğurcan 2 maçta 3 gol yiyince mi kötü oluyor

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Haber Yorumlarımevlüt karcı:

HELAL OLSUN KOÇUMA ODA BİR BAŞARI GURUR DUYUYORDUR KENDİSİYLE ..

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