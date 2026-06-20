Haberler

Maç bitti, Arda Güler yıkıldı: Allah'ım neden?

Maç bitti, Arda Güler yıkıldı: Allah'ım neden?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Arda Güler'in "Allah'ım neden?" sözleri ekranlara yansıdı. Genç yıldızın yaşadığı büyük üzüntü futbolseverleri de duygulandırdı.

  • A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk iki maçını kaybederek turnuvaya erken veda etti.
  • Arda Güler, maç sonunda 'Allah'ım neden?' diyerek büyük üzüntü yaşadı.
  • Arda Güler'in maç sonu görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynadığı ilk iki maçtan da mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya erken veda etti. Ay-yıldızlılar, Avustralya'nın ardından Paraguay'a da 1-0 mağlup olurken, Dünya Kupası hayali grup aşamasında sona erdi.

ARDA GÜLER'İN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından milli futbolcular büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kameralar bu sırada Arda Güler'e çevrilirken, genç yıldızın yaşadığı üzüntü yüzüne yansıdı.

"ALLAH'IM NEDEN?" DEDİ

Maç sonunda ekranlara yansıyan görüntülerde Arda Güler'in, "Allah'ım neden?" dediği görüldü. Dünya Kupası'na veda etmenin üzüntüsünü yaşayan genç futbolcunun o anları kısa sürede gündem oldu.

FUTBOLSEVERLERİ DUYGULANDIRDI

Arda Güler'in maç sonundaki görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Birçok futbolsever genç yıldızın yaşadığı hayal kırıklığına dikkat çekerken, görüntüler A Milli Takımımızın turnuvaya vedasının simgelerinden biri haline geldi.

GÖZLER YAŞLARLA DOLDU

Turnuva öncesinde en büyük umutlardan biri olarak gösterilen Arda Güler, elenişin ardından sahada en çok üzülen isimlerden biri oldu. Genç yıldızın maç sonunda verdiği görüntü, Ay-yıldızlıların yaşadığı büyük hayal kırıklığını gözler önüne serdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi

Dünya Kupası'ndan elenmemizi bakın neye bağladı
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...

Maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella...
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

ARDA bu sabah en kötüler arasindaydin sahada yoktun !! kendine sor!! adamlar 60.dak 10 kiši oynadı nerdeydin ?!!!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Hepimiz Allah,a inanıyoruz, Doğru dürüst çalışmayın kaybedin ya kader ya Neden Allah im deyin...Montella bile zayıf noktamizdan tam atış, ne dedi kader dedi...Bizi uzdunuz milli takım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü

Tüm futbolcuları etrafına toplayıp ağzına geleni söyledi

Kılıçdaroğlu, Demirtaş için 'Pişman değilim' dedi, DEM Partili isim açtı ağzını yumdu gözünü

Demirtaş için "Pişman değilim" dedi, DEM Partili isim ağzını bozdu
''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

Hakan Çalhanoğlu'ndan veda!
A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü

Elenmemizin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
YKS'ye geç kalanlar demir korkuluklardan atlayıp sınava girmeye çalıştı

Üniversite hayali kapıda kaldı! Demir korkulukları aştılar ama...
A Milli Takımımızın elenmesinin ardından olay sözler: Siz Haiti'siniz

Maç bitince fena patladı: Bütün olayınız...
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete'de

Günlerce tartışılan düzenleme yasalaştı! O hizmetler tamamen kesiliyor