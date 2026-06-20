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Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor

Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor Haber Videosunu İzle
Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor
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A Milli Futbol Takımı, Paraguay'a 1-0 mağlup olarak 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. 65. saniyede gelen tarihi gol sonrası sosyal medyada büyük tepki oluşurken, binlerce taraftar teknik direktör Vincenzo Montella'yı istifaya çağırdı.

  • A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
  • Paraguaylı futbolcu Matias Galarza'nın 65. saniyede attığı gol, 2026 Dünya Kupası'nın en hızlı golü oldu.
  • Türkiye, gruptaki ilk iki maçını puansız tamamlayarak son maç öncesinde turnuvadan elendi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. 65. saniyede gelen tarihi gol sonrası toparlanamayan ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella eleştirilerin hedefi oldu.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA VEDA ETTİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, mücadeleye adeta kabus gibi başladı ve henüz 65. saniyede Matias Galarza'nın golüne engel olamadı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde beraberlik golünü bulamayan Türkiye, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

TARİHE GEÇEN GOLLE YIKILDIK

Paraguaylı futbolcu Matias Galarza'nın 65. saniyede kaydettiği gol, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en hızlı golü olarak kayıtlara geçti. Türkiye ise bu golün şokunu maç boyunca üzerinden atamadı.

2'DE 0 YAPTIK

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, Paraguay karşısında da puan alamadı. Böylece Türkiye, gruptaki ilk iki maçını puansız tamamlayarak son karşılaşma öncesinde turnuvaya veda etti.

MONTELLA İÇİN İSTİFA ÇAĞRILARI

Alınan sonucun ardından sosyal medyada teknik direktör Vincenzo Montella'ya yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce taraftar, kadro tercihleri ve oyun planı nedeniyle İtalyan teknik adamı eleştirirken, "Montella istifa" paylaşımları kısa sürede gündemin üst sıralarına yükseldi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANDI

Büyük umutlarla gidilen Dünya Kupası'nda grup aşamasında alınan sonuçlar, Türk futbolunda hayal kırıklığı yarattı. Ay-yıldızlılar, son grup maçına prestij mücadelesi için çıkacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

hacı osman montella el elle ikisi de çöpe

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Haber YorumlarıAdsız Murat:

Maça Kerem'le çıkarak aynı Avustralya maçındaki gibi 45 dakikayı çöpe attı. Ne umdun ne bekledin yazık değilmi milli takıma, bize.

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Haber Yorumlarıİlyas Sakarya:

Adamlar yata yata maç kazandı be..

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Kerem Yunus Barış Alper takımın yildizlariydi hoca yedeğe cekemedi bunları dimi hocaaaaaaa

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Haber YorumlarıBandorma:

Montellalyı bitiren Kerem ve Barıştan santrafor yapma çabası ve geçmişten ders almaması oldu

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