Şenol Güneş'ten A Milli Takım'a eleştiri: Dünya Kupası'nda sırıtıyor

Türk futbolunun önemli teknik adamlarından biri olan Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay'a 1-0 kaybettiği ve Dünya Kupası'ndan elendiği maçı TRT Spor'da ekranlarında değerlendirdi.

"HER ŞEY SÖYLENEBİLİR"

Şenol Güneş değerlendirmesine, "Her şey söylenebilir... Başlangıçta buraya gelirken umutlarımız çok fazlaydı, hedefimiz büyüktü. Kağıt üstünde çeyrek final yakalayabileceğimizi söyledik. Pozisyon ve oyun üstünlüğü var, iyi görünmemize rağmen sonuç alamadık. Oyuncu yetenekleri olarak da üstündük. Futbol sonuç oyunudur, sonuç alınamadığında analiz yapılır, karar verilir." sözleriyle başladı.

"TEMPOLUYDUK AMA DAĞINIKTIK"

Mücadeleyi değerlendiren Şenol Güneş, "Son 10 dakikayı kenardan hoca gözü ile izledim... Gayreti gördüm, daha tempoluydular ama dağınıktık. Değişiklikler de yaptı, pozisyonlar geldi ama olmadı. Rakip ilk şut, ilk gol ile öne geçti. Zaten savunma yapmalarını bekliyorduk. İyi kapanıyorlar, hızlı geçişleri yapıyorlar. İlk golde rakibe uzak kaldık, şut hakkı verdik. Onlar da bize şut hakkı verdi ama hep rakibe çarptı. Yan yollara sapmayı da iyi yaptılar, zaman çaldılar. Bu doğal hakları.." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI'NDA SIRITIYOR"

Sözlerine devam eden Güneş, "Bizim oyuncularımızın yetenekleri oranında sonucu getirecek şeyler yoktu. Kenarları zayıftı, zaman zaman iyi geldik ama golü bulamadık. 10 kişi olmalarına rağmen onlar çıkarken yine hata yaptık. Bu kalitede düşüklük olunca, Dünya Kupası'nda sırıtıyor. Çeyrek final beklerken, ilk maçın travması varken ilk dakikada da gol yedik. Daha üst seviyede işler bekliyorduk. Oyuncular, rakibi geçmek yerine; kendilerini geçmesi lazım. bence sıkıntı bu! Oynayan oyuncularımız hepsi iyi ama kendi oyunlarını geçmeliler! Rakibi geçmeye çalışırken, kendimizi eksik bırakıyoruz. Pas kalitesi, şut iyi olmalı." sözlerini sarf etti.

"EKSİK DEĞİLİZ AMA..."

Yaşanan hayal kırıklığını anlatan deneyimli hoca, ''Oyuncularımızdan daha çok şey bekliyorduk, bu bizim hakkımız. Bunlardan alınmayacaklar. Daha önce başarı yakalarken çok mesafe kat ettiler, ama bu seviye yeterli değil. Onlara güveniyoruz, fizik güçlerini ve yeteneklerini çalışarak öne çıkaracaklar. Bunları konuşunca alınganlık oluyor. Burada da eksikler var. Biz onlardan eksik değiliz ama onlardan daha iyi olacak oyunu oynamadık. 11 farklı da olsa bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Başka bir 11'le oynasaydık da hiçbir şey değişmezdi." değerlendirmesinde bulundu.

"DERSİNİ ÇALIŞACAK"

Başarısızlığın ardından herkesin dersine çalışacağını belirten Güneş, ''Hoca da dersini çalışacak, oyuncular da... Oyuncuların üzüntüsünü biliyorum ama yapacak bir şey yok! Ders çıkararak, daha iyisini yapmak lazım. Hesap kesmek, suçlamak değil; farklı ve yeni fikirlerle doğruyu bulmak lazım." dedi.