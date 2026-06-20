Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Takımımız, tüm Türkiye'yi yasa boğan bir sonuç aldı. Grubun ikinci maçında Paraguay ile kozlarını paylaşan milliler, henüz maçın başında yediği şanssız golün altından kalkamadı ve turnuvaya grup aşamasında veda etmesi kesinleşti.

MAÇ ŞOK GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında savunmamızın hatası pahalıya patladı. Millilerin kendi yarı sahasından çıkarmakta zorlandığı topu kapan Paraguaylı yıldız Enciso, ceza yayı önünde bekleyen Galarza'yı gördü. Galarza'nın uzaktan vurduğu sert şutta top köşeden filelerle buluştu ve bu gol maçın skorunu belirledi: 1-0. Son maçlar öncesinde puanla tanışamayan Türkiye, havlu atmış oldu.

UĞURCAN ÇAKIR TURNUVANIN EN KÖTÜSÜ OLDU

Dünya Kupası’nda geride kalan iki maç sonunda kalesinde toplam 3 gol gören kaptan Uğurcan Çakır, performans istatistiklerinde olumsuz bir tablonun zirvesinde yer aldı. FIFA verilerine göre başarılı eldiven, kalesine gelen şutlara oranla turnuvanın en düşük kurtarış yüzdesine sahip kalecisi oldu.

SPOR SPİKERİ ELİS BUSE ARAÇ'TAN FLAŞ İDDİA

Uğurcan Çakır’ın her iki maçtaki performansı eleştiri oklarını üzerine çekerken, spor spikeri Elis Buse Araç canlı yayınları ve spor kamuoyunu sallayacak bir değerlendirmede bulundu. Uğurcan'ın golleri çok geç fark ettiğini öne süren Araç, genç kalecinin görme problemi yaşıyor olabileceğini iddia etti. Elis Buse Araç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Uğurcan Çakır’ın Avustralya ve şimdi de Paraguay maçında yediği gol birebir aynı. Top kaleye gelirken belli bir noktadan sonra harekete geçiyor. Çok rahat tutabileceği topları çok geç fark ediyor. Gözlerinde 'miyop' durumu olabilir."